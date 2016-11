Vorschlag: Die jW-Programmtips

Angestellte der Kernkraftanlage, die über die tote Technik wachen: »30 Jahre Tschernobyl - die verdrängte Katastrophe« Foto: WDR/Ranga Yogeshwar

Erdogan – im Rausch der Macht

Recep Tayyip Erdogan kann auf eine lange Politikerkarriere zurückblicken: Oberbürgermeister von Istanbul, Vorsitzender der islamisch-konservativen AKP, langjähriger Ministerpräsident und seit August 2014 Staatspräsident der Türkei. Als die AKP 2002 die Wahlen gewann und er 2003 Regierungschef wurde, sah die internationale Gemeinschaft zunächst einen proeuropäischen Demokraten in ihm, der den Einfluss der Armee zurückdrängte und einen moderaten Islam verkörperte. Daran, dass alles anders kam, ist allerdings nicht nur der Charakter von Benito Erdogan schuld, oh nein.

Arte, 20.15

Quarks und Co: Tschernobyl und der neue Sarkophag

30 Jahre sind seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vergangen. Trotzdem ist die Gefahr durch Radioaktivität nicht gebannt, ja wird in absehbarer Zukunft auch nicht zu beseitigen sein. Zwar ist die neue Schutzhülle, die im kommenden Jahr fertiggestellt werden soll, ein »Bauwerk der Superlative«. Aber auch ihre Lebensdauer bemisst sich lediglich auf 100 Jahre – wobei noch nicht einmal geklärt ist, wie die Ukraine sie überhaupt bezahlen will.

WDR, 21.00

Vom Lieben und Sterben

Knapp ein Jahr nachdem der Weltklassegitarrist Robert Wolf (Quadro Nuevo) und Angelika sich öffentlich zu ihrer Liebe bekannt haben, hat Robert einen schweren Verkehrsunfall. Seitdem ist er querschnittsgelähmt und völlig von fremder Hilfe abhängig. Sechs Jahre lang arbeitet das Paar vergeblich an einer Verbesserung von Roberts Zustand. Schließlich entscheidet sich Robert zu sterben. Doch Angelika weigert sich zunächst, diesen Weg mitzugehen. Ein starker Dokumentarfilm.

BR Fernsehen, 22.30

Die italienische Geliebte

Frankreich, 1960er Jahre. Die attraktive Italienerin Lisa ist eine erfolgreiche Modefotografin in Paris. Sie hat eine Affäre mit Laurent, einem wohlhabenden, verheirateten Pharmafabrikanten. Als Lisa eines Abends vergeblich auf Laurent wartet und dann durch Zufall erfährt, dass er sich mit einer jungen Frau in einem Nachtklub vergnügt, stürzt sie das in eine Krise. Kann man verstehen und unterhält auch. Vor allem aber mit Gina Lollobrigida (Lisa), Philippe Noiret. F/I 1966.

WDR, 23.40