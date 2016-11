»Wir müssen schnell sein«

Nach der Enttäuschung von Rio hat Marco Koch (Darmstadt) 13 Kilo abgespeckt, in Berlin lief es nun »trotz Diät ganz gut« Foto: Michael Kappeler/dpa

Um wieder Erfolge feiern zu können, wenigstens kleinere, will der Deutsche Schwimmverband (DSV) in den kommenden Jahren die Quadratur des Kreises bewerkstelligen und aus weniger mehr machen. Bei Olympia in Rio waren drei bis vier Medaillen das erklärte Ziel, geholt wurde keine – bei gerade mal sieben Finalteilnahmen in 34 Wettbewerben. Nun ist Generalinventur angesagt. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) wird vom Hauptgeldgeber, dem Bundesinnenministerium (BMI) zur Spitzensportreform gedrängt, die olympische Kernsportart Schwimmen ist dabei vielleicht die größte Baustelle.

Von Zentralisierung ist die Rede, von weniger Stützpunkten, einer Trainer- und einer Nachwuchsoffensive, neuen Schwerpunkten. Uneinigkeit herrscht darüber, wer das bezahlen soll. Der DSV verweist auf leere Taschen, DOSB und BMI auf die Berechnung der Fördersummen auf der Grundlage errungener Erfolge. Überhaupt soll der Spitzensport weniger Geld bekommen als bisher.

Aus neun Bundesstützpunkten Schwimmen sollen im kommenden Jahr sieben werden, dann womöglich noch weniger. Die Mittel werden bis 2018 zunächst etwas schmaler (92 Prozent), danach schrumpfen sie auf 75 Prozent. »Das macht unsere Aufgabe nicht leichter«, sagte die neue DSV-Präsidentin Gabi Dörries am Rande der Deutschen Kurzbahnmeisterschaften am Wochenende in Berlin. Vor zwei Wochen war die vormalige Schwimmwartin zur Nachfolgerin von Christa Thiel gewählt worden. Sie ist Software-Unternehmerin, ihr werden auch wirtschaftliche Kompetenzen zugeschrieben. Als ein Journalist in Berlin meinte, normalerweise befrage man Spitzenfunktionäre erst nach ihren ersten 100 Tagen im Amt, antwortete die neue First Lady des deutschen Schwimmsports: »100 Tage hätte ich gern, im Moment habe ich das Gefühl, ich habe nicht mal zehn, so viele Probleme sind zu lösen.«

Das dringlichste Thema seien die Verträge der Trainer. Bislang waren diese auf jeweils vier Jahre befristet. Sie laufen aus, neue sind noch nicht unterschrieben. Dörries will weg von den vier Jahren – Trainerflucht ins Ausland hin oder her. »Wir müssen schnell sein«, sagte die Präsidentin: »Welche Trainer haben wir, welche wollen wir weiterbeschäftigen?« Magdeburgs Stützpunktleiter Bernd Berkhahn sprach von einer »maximalen Verunsicherung« und beklagte, dass »jetzt erst mal alles platt gemacht wird«. Sein Kollege vom Stützpunkt Halle/Saale, Frank Embacher, erklärte, er brauche »innerhalb der nächsten Woche ein klares Signal«. Anderenfalls würde er sich auf eine andere Stelle bewerben. Ähnlich liegen die Dinge im Freiwasser- und Synchronschwimmen, Wasserspringen und Wasserball.

Sie wolle »etwas bewegen«, versicherte Gabi Dörries, wolle sich nicht den Vorwurf machen müssen, es nicht versucht zu haben. »Für jeden Mitarbeiter im Verband muss es klare, organisierte Abläufe geben, Strukturen und einen verlässlichen Rahmen.« Es gehe nicht an, dass Verantwortliche bis zu vier Vorgesetzte hätten, und damit jede Entscheidung zum Hindernislauf durch Instanzen werde. »Wir brauchen ein sauberes Konzept, das klar beantwortet: Was wollen wir uns leisten, und was können wir uns leisten?« Dies sei nicht weniger nötig als ein »struktureller und kultureller Wandel im Verband«.

Das unterstrichen auch die Ergebnisse der Kurzbahnmeisterschaften. Nur vier Schwimmer schafften die Normen für die WM in Kanada im Dezember: Marco Koch (100 und 200 m Brust), Philip Heintz (200 m Lagen), Poul Zellmann und Florian Wellbrock (beide 1.500 m Freistil). Allerdings lässt die Hälfte der Olympiaschwimmer die Kurzbahnsaison aus. Grund waren etwa Bundeswehr-Lehrgänge.