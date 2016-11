Wohnung darf keine Ware sein

Symbol der Privatisierung städtischer Wohnungen durch den SPD-PDS-Senat 2004: GSW-Gebäude in Berlin-Mitte 2013 Foto: Kay Nietfeld/dpa-Bildfunk

Die Geschichte der Privatisierung der öffentlichen Wohnungen in Berlin wird meist mit dem Namen der Wohnungsbaugesellschaft GSW, die im Jahr 2004 unter der damaligen SPD-PDS-Regierung an private Investmentgesellschaften verkauft wurde, verbunden. Dabei wird vergessen, dass das erste Opfer des neoliberalen Privatisierungswahns schon 1998 die Gemeinnützige Heimstätten-, Spar- und Bau-Aktiengesellschaft (Gehag) war.

Gegründet 1924, war die Gehag in der Weimarer Republik mit der Realisierung von architektonisch und sozial fortschrittlichen Projekten wie der Hufeisensiedlung – errichtet nach den Plänen von Bruno Taut und heute UNESCO-Weltkulturerbe – groß geworden. Nach dem Krieg war die Westberliner Gropiusstadt das Kernprojekt der zunächst hauptsächlich im gewerkschaftlichen Besitz befindlichen, später in städtisches Eigentum übergegangenen Gesellschaft.

Der langjährige Vorstand der Gehag, der heute 104jährige Karl-Heinz Peters, legt mit dem schmalen Band »Von der Gemeinnützigkeit zum Profit« eine Geschichte der Baugesellschaft vor. Dafür gibt er einen kurzen Überblick über die Historie des gemeinnützigen Wohnungsbaus in Deutschland in den vergangenen 150 Jahren. Vor allem aber schildert er den Aufstieg der Gehag in den 1960er und ’70er Jahren sowie ihren Niedergang bis zum heutigen Tage, als Teil des börsennotierten Unternehmens Deutsche Wohnen.

Beispielhaft für diesen Niedergang stehen die drei auf Peters folgenden AG-Vorstände: zuerst ein in der Privatwirtschaft erfolgloser Immobilienkaufmann, der bei seinem Antritt schon verkündete: »Ihr seid hier alle viel zu gemeinnützig«, und nach fünf Jahren mit einer garantierten Rente von 75 Prozent des letzten Gehalts wieder verschwand. Dann der zweite, ein »Hinterbänkler« der CDU, der als Mitglied des Abgeordnetenhauses sich selbst kontrollierte und im Parlament für die Privatisierung der Gehag stimmte. Und schließlich der CDU-Bausenator Jürgen Klemann, der im Lenkungsausschuss für die Privatisierung saß und nur eine Woche (!) nach seinem Ausscheiden aus seinem Senatorenamt in den Vorstand der Gehag aufrückte.

So nüchtern der gelernte Jurist Peters Fakten und Abläufe schildert, so leidenschaftlich plädiert er vor allem im Abschlussteil dieses Buches für einen neuen sozialen Wohnungsbau durch öffentliche, dauerhaft dem Gemeinwohl verpflichtete Unternehmen. Seinen Leitsatz: »Die Wohnung darf keine Ware sein«, stellt er kompromisslos als Antithese dem neoliberalen Dogma »Der Markt wird’s richten« entgegen. Und seine Freude über erfolgreiche nachbarschaftliche Solidarität am Beispiel einer durch Blockaden verhinderten Zwangsräumung eines Mieters ist authentischer ist als viele Sonntagsreden darüber.