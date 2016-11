Nachschlag: Rundfunksternstunde

Foto: Schmidt/dpa-Bildfunk

In der zweiten von sechs Sendungen zu Marx’ »Kapital« kommentiert der Soziologe Wolfgang Streeck das 24. Kapitel des ersten Bandes: »Die sogenannte ursprüngliche Akkumulation«. Marx zeige dort, wie der Kapitalismus entstand: mit Terror und Zwangsgesetzen gegenüber Bauern, mit Privatisierung und Zentralisation von Gemeineigentum. Marx’ Analyse bleibe eine »Provokation für die liberale Ökonomie«, die von einer Art »Jungfernzeugung« des Kapitalismus ausgehe – bis in die Gegenwart. Wie und warum historisch Kapitalbesitzer auf einmal da waren und warum sich Nichtbesitzer dazu bereit fanden, für die Kapitalvermehrung anderer unter unsäglichen Bedingungen zu arbeiten, davon schwiegen die bürgerlichen Theoretiker von Adam Smith bis zum Nobelpreisträger Douglass North (1920–2015). Der Zwangscharakter der Arbeit im Kapitalismus werde, so Streeck, mit immer absurderen Parolen wie »Wohlstand für alle« verschleiert. Es gibt noch Sternstunden im Rundfunk. (asc)

