Verdrängungsmechanismen

Zu jW vom 12./13. November: »Die ­Versteinerung der Herzen«

Mein Kompliment für den Artikel und vielen Dank für die Thematisierung dieses neben der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen der Erde vielleicht wichtigsten Aspektes des universellen Kapitalismus.

Dass dieser in alle Lebensbereiche der Menschen, so auch in das soziale Miteinander, eindringt, mag die Sicht auf die globalen Zusammenhänge vielleicht noch deutlicher zeigen. Der überwiegende Anteil der in Deutschland verkauften Kleidungsstücke, des Kaffees, des Kakaos etc. dürfte unter Bedingungen produziert werden, die von prekären bis zu sklavenähnlichen Verhältnissen reichen. (…)

Die Verdrängungsmechanismen, die uns vor der Empathie mit denen bewahren, deren Produkte wir essen, trinken, auf der Haut tragen, sind systembedingt und kollektiv. Einer dieser Mechanismen, ein sehr bezeichnender, ist die Auswahl von Informationen, die in den gängigen Medien verbreitet werden und so unser Weltbild formen. Bestimmend ist der Wert einer Nachricht, die zunehmend wie eine Ware behandelt wird. Wie alltäglich in den Nachrichten zu hören oder auch nicht zu hören, hat der Hungertod von Hunderttausenden in der sogenannten dritten Welt fast keinen Nachrichtenwert, findet ergo auch keine Erwähnung. Eine Katastrophe in der »zweiten Welt« muss schon Tausende Opfer auf einen Schlag liefern, um mit einem kleinen Amoklauf in der »ersten Welt« in der Wertschätzung der Nachrichten konkurrieren zu können.

So lernen wir von Kindesbeinen an, was relevant für uns sein soll und was wir nicht beachten müssen. Letztlich ersetzt die kapitalistische Idee Stück für Stück die menschliche Kultur mit der Tendenz, sich zur universellen Lebensmaxime entwickeln zu wollen.

Andreas Golisch, per E-Mail

Pathologischer Antikommunismus

Zu jW vom 15. November: »Staatsdichter ­Biermann«

(…) Welch Geistes Kind die Person Biermann ist, begreift man am besten, wenn man sich seine Absonderungen gegenüber einem Journalisten des NDR anhört – zu finden auf Youtube unter dem Titel »Wolf Biermann: Lästereien über hohe SED-Funktionäre«. Darin bezeichnet er Hermann Axen wörtlich als: »Potthässlich. (…) Er sah aus wie eine zertretene Qualle – schrecklich – eine Fresse. Man könnte gehässig sagen: wo das Wesen dieses Packs wunderbar ideal zur Erscheinung kam.« Nach seinen Worten durfte Hermann Axen deshalb neben Erich Honecker stehen, weil »jeder Mensch, der neben dieser zertretenen Qualle steht, sieht aus wie ein Filmschauspieler aus Hollywood«.

Wenn man bedenkt, dass Hermann Axens gesamte Familie zu Zeiten des Faschismus ermordet wurde und er sowohl Auschwitz als auch Buchenwald überlebt hat, kann man nur noch Ekel für die Type Biermann empfinden. Man stelle sich vor, jemand hätte über den sogenannten Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki derart perfide hergezogen. Wie hätten die (West-)Medien da wohl aufgeheult? Aber Biermann befindet sich in bester Gesellschaft. Ein Boulevardblatt bezeichnete vor 25 Jahren Hermann Axen als »Hofjuden«. Das ist mindestens das gleiche faschistoide Niveau.

Offensichtlich scheinen auch die »Volksvertreter« im Bundestag und die Parteifreunde der CSU gewillt zu sein, sich auf Biermanns primitives Niveau einzulassen, sonst hätte man ihm nicht diese Bühne geboten. Wichtig ist, dass die Staatsdoktrin, der pathologische Antikommunismus, bedient wird. Übrigens: Die Kommentare zu seinen Absonderungen sind gelöscht. Warum wohl?

Gerhard Hoffmann, per E-Mail

Kostensparende Hilfstruppe

Zu jW vom 11. November: »Führung ­übernehmen«

Die Maus, die brüllte. Deutsche Möchtegern-Großmacht-Träume haben zwar Hochkonjunktur, werden aber wohl rasch am »America first« scheitern. Absehbar wird man anständig zur Kasse gebeten werden – für Raketenschutzschilde, Flugzeugträger und andere militärische Schmankerln, mit denen uns der große Bruder bisher vor dem bösen Feind im Osten bewahrt. Es braucht kein TTIP, um nicht trotzdem mit Schutzzöllen oder Schadensersatzklagen konfrontiert zu werden, das fehlende Money für die marode Infrastruktur in Amiland muss ja irgendwoher beschafft werden.

Eine Ausweitung deutscher Militäreinsätze weltweit ist sicher zu erwarten – aber letztlich nur als »kostensparende Hilfstruppe« der USA. Die eherne Formel des früheren Präsidentenberaters Zbigniew Brzezinski dürfte auch in der Trump-Ära ihre Gültigkeit behalten. Und die lautete sinngemäß: »Deutschland ist eine Mittelmacht, die für die Interessen der USA eingeschaltet werden kann. Eine Entwicklung zur Großmacht ist jedoch in jedem Falle zu verhindern.«

Dieter Reindl, Nürnberg

Überwachung durch Pkw-Maut

Zu jW vom 5./6. November: »Maut nach der Wahl«

Ein Minister ist nahe dran, sich sein Denkmal zu setzen. Verkehrsminister Alexander Dobrindt ist im Kampf mit der EU der Erfüllung seiner Lebensaufgabe nahe – der Pkw-Maut. Alles, was wir vielleicht Wahnsinn nennen, ist besser nach den jeweiligen Interessen zu hinterfragen. (…) Die Maut wird einiger Investitionen bedürfen, d. h. es lässt sich für einige ordentlich verdienen – ohne Risiko, denn Zahler sind Staat und Steuerzahler. Überlegungen zur Kompensation mit Hilfe der KFZ-Steuer dürften zum Reich der Märchen und Illusionen gehören. Bürokratie wird einiges verschlingen, aber das schafft eben Arbeitsplätze. Nicht zu vergessen die komplette länderübergreifende Überwachung. In Zeiten des islamistischen Terrors fast ein Wert an sich. Was für den Straßenbau generiert werden könnte oder gar ökologisch zu machen wäre, das steht wahrlich in den Sternen.

Roland Winkler, Aue