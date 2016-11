Quaken und Quäken

Hält Detroit nach wie vor für mausetot: Danny Brown Foto: Danny Brown Press Pic

In Detroit, der großen Industrie­brache im Nordosten der USA, soll wieder was gehen. Neue Clubs, Food-Coops, Hipster-Cafés in den nicht ganz so gefährlichen Vierteln. Klingt ein bisschen nach Berlin, wie man es kennt. Aber ist wirklich so viel dran? Und was würde Danny Brown, Detroits hipster Rapper, dazu sagen? Vor drei Jahren, da war gerade Browns sehr zeitgemäßes, mit windschiefen Sounds und rastlosen, synkopierten Hüpf- und Wackelbeats versehenes drittes Album »Old« erschienen, sagte der 1981 geborene und in einer sogenannten Broken family Aufgewachsene, in Detroit würde nur noch auf Partys gehen, wer erschossen werden möchte. Freilich labte »Old« sich nicht zu knapp am extradüsteren Detroit-Mythos. Und an Browns persönlichem Dämon Crack. Der tückischen Droge war der ehemalige Dealer aus dem Problemviertel Linwood lange verfallen, seinen Dämon wollte er gewissermaßen musiktherapeutisch austreiben.

Und obwohl er seither auf die eine oder andere Party gegangen sein dürfte und anscheinend eine Menge andere ungesunde Dinge getan hat – Brown ist noch da. Er ist sogar angesagter denn je. Wirklich lebensbejahend klingt so mancher Text über Alpträume oder nagende Einsamkeit auf dem vierten Album »Atrocity Exhibition« indes nicht. Der Titel der Platte spielt an auf die Faszination, die viele Menschen dabei empfinden, anderen beim Versagen zuzuschauen und ist dem gleichnamigen Stück des zweiten Joy-Division-Albums »Closer« entliehen. Bekanntlich ist das gesamte Album der britischen Post-Punk-Band auf der Textebene eine existentiell-düstere, suizidnahe Selbstbetrachtung von Sänger Ian Curtis. Super Vorbild. Und was ist davon zu halten, wenn sich Brown, der, wie er sagt, bereits sein halbes Leben an Depressionen leidet, in »Ain’t it Funny« darüber lustig macht, dass er sich heute noch mehr Drogen reinzieht als früher? Hört man da vielleicht eine Portion Bitterkeit raus, oder ist das mal wieder bloß Einbildung? Und nicht zuletzt Kunst, die knallen soll – von einer knalligen Kunstfigur, die Brown zweifellos auch ist?

Brown jedenfalls hält Detroit keinesfalls für angesagt, sondern nach wie vor für mausetot. Er verbringe daher viel Zeit zu Hause, mache in aller Ruhe Musik und kümmere sich um seine Katze. Was nun aber nicht heißt, dass die Tracks nach »Bedroom«-HipHop klingen, im Gegenteil. Da gibt es hyperaktive Hochgeschwindigkeits-Clubbanger wie »When it Rain«, crossoverhaften Ethno-Funkrock mit afrikanischen Chören auf »Dance in the Water«, trocken klopfenden Oldschool-HipHop mit hübschen Glöckchen und stimmlich-souveräner Unterstützung von Kendrick Lamar und Earl Sweatshirt wie in »Really Doe«.

Ziemlich grell, ungewöhnlich rockig, ein bisschen kaputt, stellenweise seltsam flirrend und vor allem rastlos sind die Tracks dieses möglicherweise allzu sehr im Eklektizistischen nach kreativen Überschüssen fischenden Albums. Zusammengehalten wird die etwas wirre Mischung von der zuverlässig hysterisch hochfahrenden Stimme Danny Browns. Die ist unter Tausenden wiederzuerkennen und wäre eine Zierde für jeden Kindergeburtstag. Eigentlich unglaublich, dass er mit seinem notorischen nasalen Quäken und zickigen Quaken so einen Erfolg hat. Andererseits: Hatten die Be astie Boys auch.