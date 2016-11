US-Veto gegen Fusion in Deutschland?

Weltregierung in Washington? Offenbar kann und will die US-Administration die vom deutschen Management gewünschte Übernahme des nordrhein-westfälischen Spezialmaschinenherstellers durch den chinesischen Investor GCI torpedieren Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Der Streit um die Übernahme des Spezialmaschinenbauers Aixtron durch ein chinesisches Unternehmen landet nun auf dem Schreibtisch des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama. Wie Aixtron am späten Freitag abend mitteilte, habe die prüfende US-Behörde für Auslandsinvestitionen (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS) keine abschließende Freigabeentscheidung treffen wollen, da ihrer Ansicht nach »nationale Sicherheitsbedenken« der Vereinigten Staaten dagegenstehen. Deshalb sei dem Unternehmen nahegelegt worden, das Fusionsvorhaben aufzugeben. Andernfalls werde das CFIUS dem US-Präsidenten, der in der Sache das letzte Wort habe, empfehlen, die Freigabe nicht zu erteilen. Die Behörde habe den Fall bereits an den amtierenden Chef des Weißen Hauses verwiesen. Dieser habe nun 15 Tage Zeit für die Entscheidung.

Unterdessen haben beide Unternehmen, sowohl Aixtron mit Sitz im nordrhein-westfälischen Herzogenrath als auch die chinesische Grand Chip Investment (GCI), die Forderung des US-Gremiums abgelehnt. Vielmehr wollten sie weiterhin auf dem Verhandlungsweg nach Möglichkeiten suchen, die US-Bedenken auszuräumen. Das CFIUS macht geltend, dass Produkte von Aixtron auch militärisch genutzt werden können.

GCI hatte Ende Juli ein 676 Millionen Euro schweres Kaufangebot für Aixtron abgegeben. Das deutsche Unternehmen stellt Produktionsmaschinen für die Chipindustrie her, hatte zuletzt aber unter Preisdruck und hohen Entwicklungskosten zu leiden und steckt daher in den roten Zahlen. Das Management hatte die Annahme der Offerte aus China empfohlen.

Im Oktober hatte jedoch das Bundeswirtschaftsministerium eine bereits erteilte Genehmigung des Vorhabens zurückgezogen und eine monatelange Prüfung angekündigt. Medienberichten zufolge sollen US-Geheimdienste deutsche Behörden über einen möglichen militärischen Einsatz der Halbleiter informiert haben, die auf Aixtron-Anlagen produziert werden. Das Ministerium hatte lediglich erklärt, es habe bis dahin nicht bekannte »sicherheitsrelevante Informationen« erhalten.

Aixtron hatte dazu erklärt, 30 Jahre lang seien für die fraglichen Aixtron-Anlagen Exportgenehmigungen erteilt worden. In China stünden heute Hunderte solcher Maschinen, die sowohl von Aixtron als auch vom US-Konkurrenten Veeco stammten. solcher Anlagen.(dpa/Reuters/jW)