Eingeschränktes Erinnern

Kapitalistischer Bruderkuss: Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag in Berlin Foto: Fabrizio Bensch/Reuters

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) offenbarte am Freitag das Geschichtsverständnis ihrer Administration. Bei ihrer gemeinsam mit dem spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy in Berlin abgehaltenen Pressekonferenz kündigte sie an, im kommenden Jahr die deutsch-spanischen Beziehungen feiern zu wollen. Dafür gibt es Anlässe. 2017 jährt sich zum 100. Mal die Gründung einer deutschen Außenhandelskammer in Madrid. »Auch das ist sicherlich eine Gelegenheit, an unsere sehr intensiven Handelsbeziehungen zu erinnern«, lobte die Kanzlerin. Sie erwähnte auch den 30. Jahrestag des Beitritts Spaniens zur damaligen Europäischen Gemeinschaft, der Anfang 2016 begangen worden war.

Ein anderes Ereignis war ihr dagegen keiner Erwähnung wert: 2017 jährt sich zum 80. Mal die Zerstörung der baskischen Stadt Gernika (spanisch: Guernica) durch die deutsche »Legion Condor«. Dieser Termin steht nicht auf der Agenda. Man möchte auch nicht daran erinnern, dass die Mörder aus Hitlers Bomberstaffel für ihre Dienstzeit von der Bundesrepublik Rentenzahlungen erhielten. Das bestätigte die Bundesregierung schon 1997 in der Antwort auf eine aus Anlass des 60. Jahrestages der Bombardierung Gernikas von den Grünen gestellte Anfrage.

In wirtschaftlichen Fragen sind Merkel und Rajoy ebenfalls auf einer Linie. Seine Politik werde »grundsätzlich die gleiche« sein wie in der Vergangenheit, so Rajoy. Diese habe schließlich »funktioniert«, hatte der spanische Regierungschef schon in der vergangenen Woche bei einer Rede vor dem Vorstand seiner Volkspartei (PP) gesagt, deren Vorgängerin Volksallianz (AP) einst von Ministern und anderen hohen Funktionären der Franco-Diktatur gegründet worden war. Auch Merkel ist der Meinung, dass das Land auf einem Weg sei, »der aufwärts zeigt«. Die Tatsache, dass Spanien immer noch die nach Griechenland höchste Arbeitslosenquote der Europäischen Union verzeichnet und neue Jobs vor allem prekär und befristet sind, überging sie mit: »Es gibt sicherlich noch viele Probleme, die zu lösen sind.«

Die EU will allerdings, dass Spanien erst einmal andere Probleme löst. Der Haushalt muss verabschiedet werden, bevor das Jahr zu Ende ist. Die EU-Kommission hat von Madrid per Brief verlangt, im Etat weitere 5,5 Milliarden Euro zu kürzen – 0,5 Prozent des spanischen Bruttoinlandsprodukts. Was das bedeutet, brachte die Tageszeitung El País am 8. November auf den Punkt: »Entweder Steuererhöhungen oder Rentenkürzungen«. Nach Darstellung des Kabinetts wurden die Pensionen bislang nicht angetastet, auch weil die PP unter den Älteren ihre treuesten Anhänger hat. Tatsächlich sind die Ruhestandsgelder real seit Jahren gesunken, weil sie nicht erhöht wurden, während die Preise immer weiter steigen.

Kein Wunder also, dass Rajoy bei dem Treffen keine Einwände dagegen geltend gemacht hat, dass die deutsche Regierung in der Bundesrepublik lebenden EU-Bürgern, also auch Spaniern, Hartz IV und Leistungen aus der Krankenversicherung gestrichen hat. Rajoy praktiziert zu Hause ja nichts anderes. »Wir sind Freunde«, resümierte er.

»Wir haben dann über Migrationsfragen gesprochen«, so Merkel weiter in der Pressekonferenz. Spanien habe sehr viel Erfahrung »aus der Zeit vor zehn oder elf Jahren«, in der »Kooperation« mit afrikanischen Ländern. Gemeint ist die von der EU mitfinanzierte Abriegelung der Grenze zwischen Marokko und den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Grenzzäune mit NATO-Draht verstärkt, der für Hunderte Menschen bereits zur lebensgefährlichen Falle geworden ist. Bis heute schiebt Madrid aus Nordafrika kommende Flüchtlinge zurück nach Marokko ab, ohne den Schutzsuchenden die Chance auf ein faires Asylverfahren zu geben.