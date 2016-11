Sanierungsprogramm für Verlag

In der jW-Ladengalerie am Sonnabend. Auf dem Podium (v. l.) Simon Zeise, Dietmar Koschmieder, Eckehard Schlauß (LPG-Aufsichtsrat) und Stefan Huth Foto: kk/jW

Angesichts der momentanen ernsten Krise der Verlag 8. Mai GmbH, in der die Tageszeitung junge Welt (jW) sowie die Musik- und Kulturzeitschrift Melodie und Rhythmus (M&R) erscheinen, hatte die Linke Presse Verlags-, Förderungs- und Beteiligungsgenossenschaft junge Welt eG (LPG) am Sonnabend zu einer außerordentlichen Vollversammlung in die jW-Ladengalerie eingeladen. 104 Mitglieder der Genossenschaft und zwei Gäste nahmen daran teil. Sie berieten über ein Maßnahmenpaket zur Sanierung des Verlages und ein Aktionsprogramm.

Einleitend skizzierte LPG-Vorsitzender Simon Zeise die Bedingungen, unter denen jW zurzeit produziert wird. Er nannte u. a. die Tendenz nach rechts, der nur schwache linke Kräfte gegenüberstehen. Auch jW werde z. B. abbestellt, weil sie nicht »gegen Flüchtlinge« schreibe. jW sei zwar als einzige überregionale Tageszeitung stabil, stagniere aber in einigen Verkaufsbereichen. Da gleichzeitig die Kosten steigen, werde auch das laufende Geschäftsjahr mit Verlusten abschließen.

Eine erste Zwischenbilanz der Kampagne, die von der Zeitung am 15. Oktober mit einem Hilferuf an die Leserinnen und Leser gestartet wurde, zog LPG-Vorstandsmitglied und jW-Chefredakteur Stefan Huth. Er sprach von einer »Welle der Solidarität« und von einem Ausmaß an Abobestellungen, Spenden und Zeichnung von LPG-Anteilen, die überrascht habe. In den ersten vier Wochen seien der Genossenschaft 36 neue Mitglieder beigetreten, die 65 Anteile gezeichnet hätten. 34 Genossenschafter hätten 53 zusätzliche Anteile erworben. Das sei eine gute Basis, um bis zur nächsten regulären LPG-Vollversammlung Ende Juni kommenden Jahres 450 neue Anteile zu gewinnen.

In der ersten Diskussionsrunde wurden Fragen nach den Ergebnissen der jW-Verteilaktionen am 1. Mai und der Eröffnung des neuen Druckstandortes bei Frankfurt am Main gestellt. Die Anregungen, viel stärker auf Kostensenkung zu achten und die Genossenschaftler auch schriftlich über die Lage von LPG und Verlag zu informieren, lösten Debatten aus.

LPG-Vorstandsmitglied und Verlagsgeschäftsführer Dietmar Koschmieder stellte anschließend Überlegungen zur Sanierung vor. Als Hauptziel bezeichnete er, für die Tageszeitung mehr Leser und damit Einfluss zu gewinnen, d. h. kein Sparprogramm zu realisieren, sondern »nach vorn weiterzumachen«. Vorschlägen, etwa auf die Rosa-Luxemburg-Konferenz, Teilnahme an Buchmessen und Teile von jW zu verzichten oder die Zahl der Mitarbeiter zu verringern, erteilte er eine Absage. Er vertrat die Auffassung, dass gedruckte Zeitungen nicht am Ende seien, vielmehr könnten sich Print und Online sinnvoll ergänzen. jW sei die einzige überregionale Tageszeitung im Lande, die mit Inhalten im Internet nennenswerte Überschüsse erlöse. Entscheidend für eine langfristige Perspektive bleibe aber die Gewinnung von Print- und Onlineabonnenten. Nach seinen Worten müssen sich die in den letzten Jahren entwickelten Verhältnisse zwischen Verlag und Genossenschaft viel stärker in den Eigentums- und Bilanzstrukturen widerspiegeln. Nach der Gründung der Verlag 8. Mai GmbH 1995 und der Übernahme der Mehrheit der Gesellschafteranteile durch die LPG 1998 sei ein Missverhältnis zwischen beiden entstanden, das zunächst bewusst in Kauf genommen worden sei: Die LPG habe die finanzielle Absicherung des Verlages übernommen, der in den meisten Jahren Verluste gemacht habe. Nominell steht den 950.000 Euro Defizit aus mehr als 20 Jahren Geschäftstätigkeit nur ein Eigenkapital der GmbH von 25.500 Euro gegenüber. Koschmieder stellte einige Varianten vor, wie die Situation des Betriebes durch eine Struktur- und Besitzveränderung der Realität gemäß geordnet werden kann.

Mit wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen beschloss die Versammlung entsprechende Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat. Danach wird erstens das Stammkapital des Verlages durch eine Einlage der Genossenschaft deutlich erhöht. Zweitens wird die bereits im Juni 2016 von der Vollversammlung beschlossene Option eines Verzichts auf die mit Rangrücktritt versehenen Kredite der LPG für den Verlag in Höhe von 355.000 Euro vollzogen. Drittens wird im Verlag die Möglichkeit für atypisch stille Beteiligungen eingerichtet und viertens eine solche atypische stille Beteiligung durch die Genossenschaft vorgenommen. LPG-Aufsichtsrat und -Vorstand wurden beauftragt, einen optimalen Rahmen dafür mit Wirksamkeit noch 2016 zu erarbeiten.

Mit einer Gegenstimme und vier Enthaltungen beschlossen die Anwesenden zudem das vorgelegte Aktionsprogramm. Neben der Aufstockung um 450 zusätzliche Anteile bis Ende Juni 2017 werden alle LPG-Mitglieder gebeten, zumindest ein Abonnement für jW und M&R zu finanzieren, neue Abonnenten zu gewinnen und alle Vorschläge aufzugreifen, die den persönlichen Möglichkeiten entsprechen.

Abschließend informierte Stefan Huth über den LPG-Auftritt auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz am 14. Januar 2017 sowie über die geplante Feier zum 70jährigen Bestehen der Zeitung junge Welt, die am 25. Februar 2017 im Berliner Kino International stattfinden wird.(jW)