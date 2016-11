Protest in Sichtweite

Die Vertreterinnen und Vertreter des Bündnisses haben angekündigt, die geplante Route zur Not auch gerichtlich durchzusetzen Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Der Widerstand kommt ins Rollen. Vier Sprecher eines Bündnisses gegen das am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg stattfindende G- 20-Gipfeltreffen haben am Donnerstag auf einer Pressekonferenz erste Pläne für die Proteste vorgestellt. Schwerpunkt soll eine Großdemonstration unter dem Motto »G20 – not welcome« sein, zu der europaweit mobilisiert wird, wie Werner Rätz von ATTAC Deutschland erklärte. Bereits am ersten Tag des Treffens, zu dem die Regierungschefs der 19 mächtigsten Industrie- und Schwellenländer und Vertreter der EU als 20. Mitglied unter dem Schutz von etwa 14.000 Polizisten zusammenkommen, seien Aktionen zivilen Ungehorsames geplant.

Die Demo, die der Hamburger Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, Jan van Aken, am Tag der Pressekonferenz anmeldete, soll aus fünf Zügen bestehen. Auf die Frage von junge Welt, ob die Stadt Routen genehmigen werde, die an den Messehallen und am Rathaus vorbeiführen, den Veranstaltungsorten des Gipfels, verwies Rätz auf Gerichtsentscheidungen, nach denen Demos in Hör- und Sichtweite der »Adressaten des Protestes« stattzufinden hätten. Sollte die Stadt die vorgesehenen Routen ablehnen, sei das Bündnis entschlossen, diese »mit allen juristischen Mitteln« durchzusetzen.

Die Vertreter bürgerlicher Medien waren vor allem an der Frage interessiert, ob bei der Demo mit Krawallen zu rechnen sei. Rätz erklärte, man wolle »gemeinsam losgehen und gemeinsam ankommen«, er habe aber die »große Sorge, dass die Polizei da anderer Meinung ist: Es wäre in Hamburg nicht das erste Mal.«

Die Statements der vier Bündnissprecher ließen Differenzen zumindest in der Gewichtung erkennen. Yavuz Fersoglu vom Demokratischen Gesellschaftszentrum der Kurdinnen und Kurden in Deutschland (Navdem) hob die »Stellvertreterkriege« der G-20-Staaten hervor, die für Chaos im Nahen und Mittleren Osten gesorgt hätten. Sedat Kaya von der Föderation demokratischer Arbeitervereine (DDIF) betonte, die Bundesregierung wolle »in den weltweiten Verteilungskämpfen ihre Rolle als Weltmacht festigen und ausbauen«.

Rätz bezeichnete einen Teil der Regierungschefs, die zum Gipfel anreisen, als »einige der übelsten Vertreterinnen und Vertreter der heutigen Weltpolitik« und nannte namentlich Mauricio Macri (Argentinien), Michel Temer (Brasi­lien), Enrique Peña Nieto (Mexiko), den »Kriegsverbrecher Erdogan« sowie drei »auch keineswegs lupenreine Demokraten«: Xi Jinping (China), Wladimir Putin (Russland) sowie Donald Trump (USA). Emily Laquer, Sprecherin der Interventionistischen Linken (IL) hatte bereits direkt nach der US-Wahl erklärt: »G20 ist der Gipfel des globalen Kapitalismus, auf dem Angela Merkel rechten Demagogen wie Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin die Hand schütteln wird.«

Wie Rätz und Laquer zu ihrer Auswahl von Staatsmännern gekommen sind, blieb auf der Pressekonferenz offen. Auch die Frage, ob »die Eliten des globalen Kapitalismus« inzwischen eher in Moskau, Bejing, Ankara und Buenos Aires residieren und nicht mehr in New York, Brüssel, London, Paris und Berlin, wurde nicht diskutiert.