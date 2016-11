Vorschlag: Die jW-Programmtips

Butler Stevens (Anthony Hopkins) und die Haushälterin Miss Kenton (Emma Thompson) arbeiteten gemeinsam auf dem Anwesen Lord Darlingtons: »Was vom Tage übrigblieb« Foto: ARTE/Columbia Pictures Industries Inc.

Hallo Deutschland – ­hautnah

Der Traum vom Eigenheim

So, jetzt aber raus aus der Berliner Mietwohnungsblase und rein ins richtige Leben! Elena und Stephan Jakob wohnen auf engem Raum. Vor sechs Monaten ist Sohn Leon zur Welt gekommen, und die Familie sucht nun – warum auch immer – ein bezahlbares Haus. Doch der Markt ist fast leer. Elena und Stephan haben Angst, beim Kauf über den Tisch gezogen zu werden. Doch ein eigenes Haus muss es halt sein.

ZDF, Sa., 18.35

Nero: Plädoyer für eine Bestie

Die Dokumentation stellt dar, dass Nero das Opfer antiker Chronisten wurde, die der Oberschicht angehörten. So konnte man das auch bis Mitte Oktober in Trier sehen, in einer guten Ausstellung.

Arte, Sa., 20.15

Wenn Du wüsstest, wie schön es hier ist

Und noch mal an die Basis, die Präsidentschaftswahlen in Österreich stehen ja an. Die Österreicher können wählen zwischen einem demokratischen Funktionär und einem Neonazi. Sollte nicht so schwer sein – aber wer kennt schon die Volksseele? Hannes Muck zum Beispiel kennt Leichen nur aus dem Fernsehen und seiner Zeit als junger Verkehrspolizist. Schwer lastet die Verantwortung auf ihm, als eine junge Frau tot aufgefunden wird. Mit Gerhard Liebmann (Hannes Muck). A 2015. Regie: Andreas Prochaska.

3sat, Sa., 20.15

ZDF-Reportage

Unser Bürgermeister kriegt Hartz IV

Und noch mal raus aus der Echokammer: Ein Dorfbürgermeister hat viel zu tun. Ein Gehalt bekommt dieser Bürgermeister aber nicht, sondern Hartz IV. Regelmäßig geht er nicht nur in sein Büro, sondern auch zur örtlichen Tafel und holt sich Lebensmittel.

ZDF, So., 18.00

Was vom Tage übrigblieb

So, puuh, nun reicht es aber auch. Zurück in heimische Gefilde. England in der Nachkriegszeit: Stevens, der langjährige Butler in Darlington Hall, erbittet sich von seinem neuen Herrn, einem reichen Amerikaner, ein paar Tage Urlaub, um Miss Kenton wiederzusehen, jene Frau, die er 1936 für Lord Darlington als Haushälterin eingestellt hatte und die das Anwesen bereits vor 20 Jahren verließ, um zu heiraten. Im Laufe der Autofahrt werden in Stevens Erinnerungen an Lord Darlington und die Vorkriegsjahre wach, aber auch an die junge Miss Kenton. GB/USA 1993. Mit Anthony Hopkins (James Stevens), Emma Thompson (Miss Mary Kenton), Hugh Grant (Kardinal). Regie: James Ivory.

Arte, So., 20.15