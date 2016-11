Papageibunte Fahrradfahrer

Bunt geht’s rund, wenn man nicht vorankommt: Fan der Tour de France 2016 Foto: Juan Medina/Reuters

Hier liegt der Fall einfach: Wer neongelb oder quietschgrün durch die Lande radelt, will zuerst gesehen werden. »Hallo, schaut doch mal alle her! Seht doch nur, wie fit und schick ich bin!« Da stören auch fette Werbeaufdrucke nicht, im Gegenteil: Wenn wir schon Tour de France spielen, dann richtig. Und deshalb muss auch eine passende Brille her. Die kostet bei Adidas 150 Euro (Evil Eye). Fahrradschuhe bekommt man von Shimano für schlappe 100 Euro (E-Reihe). Die Hose kostet auch nur 100, und das Rad, ja das Rad passt sich gern dem Geldbeutel an. Ab 600 Euro geht das los und endet grob bei 12.000 (Scott Foil). Bei KGS geht es allerdings bis 30.000 Dollar. Daran merkt man, dass das Fahrradfahren kein Volkssport (mehr) ist!

In Brandenburg und an den Küsten treffen wir noch auf eine Abart des Papageifahrers, den Treckingfahrer. Er hat mindestens drei riesige Satteltaschen am Rad, einen Fahrradcomputer nebst GPS und eine topographische Karte unter PVC-Schutz am Lenker. Vergessen wir nicht die 21 Gänge. Wie meine Stammleser wissen, komme ich ursprünglich aus dem Thüringer Wald, ich weiß also, wie hilfreich eine Gangschaltung sein kann bei zehn Prozent Anstieg. Aber bitte, wo gibt es in Brandenburg oder um Kühlungsborn Anstiege? Dort braucht man genau zwei Gänge: einen am Fahrrad und einen an der Fischbrötchenbude!

Die Leser dieser Reihe werden schon bemerkt haben, dass der Markt vortrefflich für die Alltagsfluchten und Ersatzbefriedigungen sorgt. Er stellt alles (alles!) zur Verfügung, um irrationale Verhaltensweisen produktgenau zu unterstützen. Meist erfindet der Markt den Nonsens gleich selbst. Der Kapitalismus schafft also eine unerträgliche Glitzerwelt, die von nicht wenigen verachtet wird, und aus der die meisten flüchten wollen oder müssen. Um den Irrsinn Markt auszuhalten, erweitert man ihn. Und das Mittel gegen den Irrsinn wird die Ursache immer neuen Irrsinns. Am schlimmsten: Die Menschen merken schon bald nicht mehr, dass sie irre sind. Ich jedenfalls fühle mich völlig normal. Aber 1990 erkannte ich auf fünf Schritt, wer irre war, also aus dem Westen kam. Heute sehen alle gleich aus.

Regel: Alles was vom Konsum als statthaft erachtet wird, kann und muss getan werden. Ich sage »Papageifahrer«, aber Karsten-Ullrich Michenheim fühlt sich gesund, frei, sportlich gestählt und unglaublich attraktiv. Seine Ausrüstung hat ca. 6000 Euro gekostet. Das muss einfach gut sein. Nein, muss es eben nicht! 21 Gänge sind Lattenzaun auf dem Mond. Neongelbe Shirts mit der Aufschrift: »Wir versichern Sie passgenau ...« machen vielleicht Herrn Litfass Ehre, aber nicht dem Freizeitsport. Ein Rad, das Tausende Euro kostet, ist ein Witz. Kann das Ding bügeln? Hat es einen USB-Anschluss am Ventil? Kann man mit dem Lenker reden? »He, Lenker, fahr mich zu Oma. Die soll mal sehen, was Waden sind!« Ach ja, falls man mal nicht unterscheiden kann, ob es nun ein Papageifahrer oder ein Treckingfahrer ist (es gibt auch Mischformen), einfach abwarten: Beim Treckingfahrer folgt noch die Frau, die muss meist gegen ihren Willen mit. Und wenn man ganz genau hinschaut, sieht man unter ihrem Helm noch die Lockenwickler.