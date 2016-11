Offensive gegen Islamisten

Vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Luftaufnahme eines Angriffs an unbekanntem Ort in Syrien Foto: Handout/Reuters

Die syrische Armee und ihre Verbündeten aus Russland, Irak, Iran und von der libanesischen Hisbollah setzen ihre Offensive gegen die »Eroberungsarmee« und die Nusra-Front, die sich inzwischen »Front zur Eroberung der Levante« (Dschabha Fatah Al-Scham) nennt, fort. Die Angriffe richten sich gegen Stellungen, Ausbildungs- und Waffenlager sowie die Nachschubwege der Gruppen in ländlichen Gebieten und Dörfern der Provinzen Homs, Idlib und Hama sowie im Umland von Aleppo. Nach Angaben syrischer Medien sollen »Dutzende« Terroristen getötet, Fahrzeuge und Trainingslager zerstört worden sein. Das russische Verteidigungsministerium erklärte am Donnerstag, dass in Idlib mindestens 30 Dschihadisten der Nusra-Front getötet worden seien. Darunter sei auch ein hochrangiger Kommandeur der Gruppe gewesen, die einen neuen Angriff auf Aleppo vorbereitet habe.

Vier Wochen lang hatte Moskau die Luftangriffe ausgesetzt, um den Aufständischen einen Abzug aus Aleppo zu ermöglichen. In dieser Zeit startete die »Eroberungsarmee« eine neue Offensive, um »den Belagerungsring um Aleppo« zu durchbrechen und die Stadt zu »befreien«. Täglich regnete es Dutzende Raketen und Mörsergranaten auf den von der Regierung kontrollierten Westen der Stadt, in dem 1,5 Millionen Menschen auf ein Ende der Kämpfe hoffen. Mehr als 400 Menschen wurden getötet. Ein Abzug erfolgte nicht. Diejenigen, die sich zurückziehen wollten, konnten sich nicht gegen die islamistischen Hardliner durchsetzen, die den Osten von Aleppo nicht verlassen wollen.

Unmittelbar nach der Wiederaufnahme der Luftangriffe berichteten Vertreter der »Weißhelme« – einer Hilfsorganisation, die eng mit den Aufständischen zusammenarbeitet – und der Nachrichtenagentur AFP, dass mindestens sechs Viertel in Aleppo angegriffen und dabei auch Krankenhäuser zerstört worden seien. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) kritisierte daraufhin den »Bombenhagel« und sprach von »brutaler Gewalt«.

Das Büro des UN-Sondervermittlers für Syrien, Staffan De Mistura, erklärte am Donnerstag, es sei im November bislang nicht gelungen, humanitäre Hilfe in den Norden von Syrien zu bringen. Weder Aleppo noch Rakka seien erreicht worden, hieß es nach einem Treffen der »Humanitären Task Force«. Russland hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass bewaffnete Gruppen humanitäre Konvois durch die Androhung verhindert hätten, die Fahrzeuge anzugreifen.

Derweil scheinen sich nordöstlich von Aleppo die Frontlinien erneut zu verschieben. Das Generalkommando der kurdischen Volksverteidigungskräfte (YPG) und der von Kämpferinnen gebildeten YPJ erklärte am Mittwoch, dass man sich aus dem Ort Manbidsch nahe der türkischen Grenze zurückziehe, um sich der Offensive auf Rakka anzuschließen. Man habe die Ausbildung von lokalen Sicherheitskräften in der Stadt beendet, hieß es. Manbidsch war im vergangenen Juni mit Unterstützung von US-Luftangriffen und Spezialkräften aus NATO-Staaten eingenommen worden. Diese sollen auch bei der Ausbildung der neuen »Sicherheitseinheiten« behilflich gewesen sein.

Der türkische Präsident Recep Tayyib Erdogan zeigte sich über den Abzug der YPG und YPJ sowie der von diesen dominierten »Syrischen Demokratischen Kräften« aus Manbidsch erfreut. Nun könne die von Ankara unterstützte »Freie Syrische Armee« über Manbidsch nach Al-Bab und weiter Richtung Süden ziehen. Der Beauftragte des US-Präsidenten für den Kampf gegen den »Islamischen Staat«, Brett McGurk, bezeichnete den Abzug der kurdischen Kämpfer als »Meilenstein«. Am Rande eines Treffens der Kerngruppe der internationalen Anti-IS-Koalition in Berlin erklärte er: »Unsere Koalition ist stolz, lokale Kräfte ausgebildet und unterstützt zu haben.«