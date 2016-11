Mit Marschgepäck nach Tokio

Defenieren »Verantwortung« anders als Joachim Gauck: Antimilitaristische Demonstranten in Tokio am 19. September 2015 Foto: Issei Kato/Reuters

Zu seinem Besuch in Japan hatte Bundespräsident Joachim Gauck seine üblichen Botschaften mitgebracht: Nachdem er sich am Montag zu einer Unterredung mit Japans rechtskonservativem Premierminister Shinzo Abe getroffen hatte, wiederholte er in einer langen Rede vor Studenten der Waseda-Universität am Mittwoch in Tokio nicht nur seine sattsam bekannten, im pastoralen Duktus vorgetragenen Freiheitsbeschwörungen. Auch sein zweites Lieblingsthema namens »mehr Verantwortung« – bei Gauck immer gleichbedeutend mit noch mehr Kriegseinsätzen des Westens und seiner Verbündeten – versuchte er seinem Publikum schmackhaft zu machen.

Es gebe »Extremfälle«, »Notfälle, in denen die Völkergemeinschaft zu der Erkenntnis gelangt, dass die Diplomatie nicht mehr ausreicht«, erklärte er. Und es sei »gut, dass Japan ein Partner des Nordatlantischen Bündnisses ist. Ich nenne Japans Unterstützung des NATO-geführten Einsatzes in Afghanistan. Ich denke aber auch an das japanische Engagement im Südsudan und am Horn von Afrika im Kampf gegen die Piraterie.«

Bei Shinzo Abe und seinem Kabinett rennt Gauck mit solchen Aussagen offene Türen ein. Ein großer Teil der japanischen Bevölkerung ist jedoch nicht der Ansicht, dass ihr Land dem deutschen Beispiel folgen und sich an Kriegseinsätzen auf der ganzen Welt beteiligen sollte. Auch das angesprochene militärische Engagement im Südsudan wird von vielen Bürgern als eine Verletzung der japanischen Verfassung kritisiert. Möglich gemacht wurde der erste Auslandseinsatz der japanischen »Selbstverteidigungskräfte« (SDF) unter »robustem Mandat« durch eine im letzten Jahr vorgenommene Neuinterpretation der entsprechenden Artikel, gegen die in Tokio und anderen Städten Zehntausende Menschen protestiert hatten.

Seither dürfen japanische Truppen, denen Kampfeinsätze zuvor verboten waren, »zur Unterstützung ihrer Verbündeten« auch außerhalb des Landes aktiv werden. Dabei verpflichtet Artikel 9 der Verfassung das Land zur Nichtangriffsfähigkeit. Auch eine Armee darf Tokio eigentlich gar nicht unterhalten – sondern nur ein beschränktes Kontingent zur reinen Landesverteidigung. Daher rührt auch der Name der SDF, die faktisch eine der modernsten Armeen der Welt sind.

Freilich hatte sich die Armee auch bereits zwischen 2006 und 2008 im Rahmen einer »Japanese Iraq Reconstruction and Support Group« an der US-amerikanischen Besatzung des Irak beteiligt. Jene »Mission« fungierte neben der Bezeugung von Bündnistreue gegenüber dem wichtigsten Verbündeten auch als das, was in Deutschland gerne als »Enttabuisierung des Militärischen« bezeichnet wird. Sie war allerdings formal als ein rein humanitärer Einsatz deklariert. So widmeten sich die Truppen etwa dem Wiederaufbau der Infrastruktur oder der Reinigung von Trinkwasseranlagen.

Im Südsudan haben die Soldaten hingegen nunmehr einen militärischen Einsatzbefehl erhalten. Im Rahmen der geplanten Erweiterung ihres Einsatzes dürfen sie künftig Warnschüsse abgeben, auf lebensbedrohliche Gefahren reagieren sowie gegnerisches Feuer erwidern, teilte die Regierung am Dienstag in Tokio mit. Im Rahmen eines UN-Einsatzes sind japanische Soldaten bereits seit 2012 im Südsudan. Das Recht zum Waffengebrauch beschränkte sich dabei jedoch bislang auf den Selbstschutz.

Langfristig plant Shinzo Abe eine umfassende Revision der Verfassung, um seine Armee im vollen Umfang zur Kriegführung zu befähigen. Es wird darüber spekuliert, dass Artikel 9 dann gänzlich gestrichen werden könnte. Die Aussage des neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump, auch in Ostasien müssten sich Washingtons Verbündete in Zukunft stärker selbst um ihre Sicherheit kümmern, dient dabei als willkommener Vorwand für die schon seit Jahren verfolgten Pläne, den antimilitaristischen Konsens der Nachkriegszeit aufzukündigen. In China und anderen Ländern der Region rufen derartige Vorhaben große Sorge hervor. Seit jeher dient Japan den USA auch als eine Art Bollwerk gegen Chinas Einfluss in der Region. Auch im Dauerstreit zwischen Tokio und Beijing um eine Inselkette im Südchinesischen Meer, in deren Nähe große Rohstoffvorkommen vermutet werden, unterstützen die USA erklärtermaßen die Ansprüche ihres Verbündeten.