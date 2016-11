Bankster am Bankettisch

Deutsche Privatbanker sollten sich lieber an die eigene Nase fassen – so wie es EZB-Chef Mario Draghi ihnen vormacht Foto: Boris Roessler/dpa-Bildfunk

Der Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi glaubt nicht an ein baldiges Ende der expansiven Geldpolitik im Euro-Raum. »Wir haben allen Grund zu mehr Vertrauen in die Stärke der wirtschaftlichen Erholung als vor einem Jahr. Aber wir können nicht zuversichtlich sein, was den ökonomischen Ausblick angeht«, sagte Draghi am Freitag in seiner Rede auf dem »Frankfurt European Banking Congress«. Neben Draghi saßen auch der Chef der Deutschen Bank, John Cryan, und der der Commerzbank, Martin Zielke, mit am Tisch. Die Geldpolitik mit ihren ultraniedrigen Zinsen arbeite gegen die europäischen Banken, klagte Cryan. Zielke erklärte, die Niedrigzinsen seien eine Belastung für die Branche.

Die EZB werde weiterhin alle ihre Instrumente nutzen, um ihr Ziel einer Inflation von knapp unter zwei Prozent zu erreichen. Die Inflationsentwicklung sei weiterhin schwach, die wirtschaftliche Erholung nach wie vor abhängig von der großen Geldmenge der Zentralbank. Als großes Problem nannte Draghi zudem die Ertragsschwäche der Banken im Euro-Raum, die zum Teil noch große Berge fauler Kredite in ihren Bilanzen haben und darum wenig neue Darlehen vergeben. Die Regeln für die Finanzbranche dürften nicht aufgeweicht werden. »Es ist Zeit, die Regulierung abzuschließen und in eine Phase der Stabilität einzutreten«, betonte Draghi. Der künftige US-Präsident Donald Trump hatte nach seiner Wahl bekräftigt, er wolle wichtige Regeln für die Finanzbranche abschaffen, um so die Kreditvergabe anzukurbeln.

Seit März 2015 kauft die Notenbank Staatsanleihen und andere Wertpapiere im großen Stil. Seit Juni stehen auch Unternehmensanleihen auf dem Einkaufszettel. 80 Milliarden Euro fließen derzeit monatlich, insgesamt sollen es 1,74 Billionen Euro werden. Das Programm soll nach bisherigen Plänen bis mindestens Ende März 2017 laufen.

Viele Volkswirte rechnen damit, dass die EZB das Kaufprogramm über März 2017 hinaus verlängern wird. Klarheit dürfte die Dezembersitzung des EZB-Rates bringen. »Dann werden wir sagen, was wir in den nächsten Monaten tun werden«, hatte Draghi angekündigt.

Einen Rüffel erhielt Draghi am Freitag vom Europäischen Rechnungshof. Bei der EZB gebe es die Gefahr von Interessenkonflikten. Diese drohten, wenn dieselben Mitarbeiter für die Geldpolitik und die Bankenaufsicht tätig seien, kritisierte die in Luxemburg ansässige Behörde in einem Bericht. Sie monierte zudem, dass sich die EZB bei der Kontrolle von Geldinstituten zu stark auf die Behörden der 19 Euro-Staaten verlasse. Als Folge der weltweiten Finanzkrise ist die EZB nicht mehr nur für die Geldpolitik verantwortlich, sondern hat auch die Aufsicht über die 129 wichtigsten Banken im Währungsraum.

Der Rechnungshof monierte nun unter anderem EZB-Abteilungen, die sowohl Geldpolitik als auch Bankenaufsicht unterstützen sollen. »Das schont Ressourcen, aber die Gefahr von Interessenkonflikten in manchen Bereichen muss angegangen werden«, schrieben die Kontrolleure. Die EZB wies die Vorwürfe zurück. Die Schaffung sogenannter gemeinsam genutzter Dienstleistungen sei mit dem Prinzip der Trennung vereinbar. (dpa/jW)