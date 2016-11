Marx und seine optimistische Prognose

Der Unmut in der Bevölkerung über die herrschende Politik sei groß, das Ostdeutsche Kuratorium von Verbänden (OKV) vermisse aber »schmerzlich« das »Vordringen zu Grundfragen«. Mit diesen Worten eröffnete OKV-Vizepräsident Klaus Blessing am Donnerstag in Berlin eine Konferenz der Organisation zum Thema »Das sozialistische Eigentum – Grundlage jeder sozial gerechten Gesellschaft«. Etwa 90 Interessierte verfolgten im Münzenberg-Saal des ND-Gebäudes am Franz-Mehring-Platz die fünf Referate, denen sich eine Fragerunde anschloss.

Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP, skizzierte die soziale Situation in der Bundesrepublik mit Hinweis auf das Lied »Wir brauchen keine Millionäre« der Politrockgruppe »Floh de Cologne« aus dem Jahr 1971. Damals gab es in der BRD 18.000 Millionäre, heute sind es 1,14 Millionen, die über ein Vermögen von 2,4 Billionen Euro verfügen. Zugleich sei Armut zu einer Massenerscheinung geworden. Beides erwachse aus der »Form des Eigentums, um die es geht, dem Eigentum an Produktionsmitteln«. Mit Argumenten, so der Historiker Götz Dieckmann, der für den Rotfuchs-Förderverein sprach, seien Reformisten in der Eigentumsfrage nicht zu erreichen, es handele sich für sie um eine Glaubensfrage. Er wies insbesondere darauf hin, dass Karl Marx und Friedrich Engels dem Wandel der Eigentumsformen in der Geschichte stets große Aufmerksamkeit schenkten. So habe, wie sie zeigten, der Kapitalismus selbst in einem langwierigen Prozess das individuelle, auf eigene Arbeit gegründete Eigentum aufgehoben. Marx sei der Auffassung gewesen, die Umwandlung individuellen Eigentums »auf der Grundlage der Errungenschaften der kapitalistischen Ära« in sozialistisches werde historisch schneller vorangehen.

Die frühere Generaldirektorin des DDR-Kombinats Berlin-Kosmetik, Christa Bertag, erläuterte an Hand ihres eigenen Lebenslaufes und der Arbeitsweise in dem Großbetrieb, wie dort Teilhabe und Verwaltung funktionierten. Mitbestimmung, die es laut DDR-»Erklärern« in dem ostdeutschen Staat nie gegeben habe, sei eine der wichtigsten Errungenschaften des Volkseigentums gewesen.

Für Grundgesetz und viele Landesverfassungen sei unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges Enteignung ein Erfordernis gewesen, hob Walter Listl (Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung München) hervor. Er bestritt »kategorisch« die in den OKV-Thesen zur Konferenz vertretene Auffassung, basisdemokratische Mitbestimmung der Beschäftigung über das Was und Wie der Produktion sei »selbstzerstörerisch«. Das sei Ausdruck eines »bürokratisch-administrativen Sozialismusverständnisses«.

Im abschließenden Referat untersuchte der Wirtschaftswissenschaftler Herbert Meißner die geopolitische Situation. Viele Entwicklungen in der Welt, so sein Fazit, deuteten auf ein Scheitern der US-Globalstrategie.

Mit der Konferenz sei eine Diskussion angestoßen worden, resümierte OKV-Präsident Matthias Werner. Eine Fortsetzungsveranstaltung soll am 23. Februar 2017 in Berlin stattfinden. Die Referate vom Donnerstag sowie weitere Beiträge liegen in dem unten vermerkten Band bereits gedruckt vor.