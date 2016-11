Faustdicke Überraschung

Die DDR-Medaillengewinner Wolfgang Behrendt, Klaus Richtzenhain und Eva-Maria ten Elsen während der Heimreise aus Melbourne auf Zwischenstation am Flughafen München (13.12.1956) Foto: dpa - Bildfunk

Vor 60 Jahren nahm die DDR zum ersten Mal an olympischen Sommerspielen teil. Der Boxer Wolfgang Behrendt erkämpfte das erste Gold für den jungen Staat. Vor der Eröffnung am 22. November in Melbourne waren allerdings große Widerstände zu überwinden. Heftiger Gegenwind kam aus Bonn.

Im August 1953 hatte der damalige Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Avery Brundage aus den USA, die DDR-Mittelstrecklerin Ulla Donath in Budapest Weltrekord über 880 Yards laufen sehen – DDR-Trainer hatten den Ungarn vorgeschlagen, diese Distanz ins Programm zu nehmen, da der Weltrekord erreichbar schien. Brundage hielt es für unsportlich, Weltrekordler von den Spielen auszuschließen, und so schlug er beim IOC-Kongress 1955 in Paris vor, die beiden deutschen Mannschaften gemeinsam starten zu lassen. Das wurde für gut befunden, auch wenn die BRD-Vertreter auf Weisung aus Bonn dagegen votierten. Fieberhaft suchte die Bundesregierung Verbündete für einen Boykott, ließ sich jedoch von den Sportfunktionären von dem Plan abbringen. Das entscheidende Argument: Im Falle seiner Umsetzung würde in Melbourne mit ziemlicher Sicherheit die Hymne der DDR erklingen.

Zumindest wollte die BRD den »Chef de Mission« der Mannschaft stellen (im Grunde deren Bürovorsteher, der zum Beispiel die Busse bestellte). Willi Daume sprach in den USA in dieser Sache beim IOC-Präsidenten vor. Brundage entschied: Der größere Teil der Mannschaft stellt den Chef de Mission, die andere Seite einen Stellvertreter. Damit war diese Frage im Sinne Bonns geklärt.

Die BRD fürchtete allerdings immer noch, dass in Melbourne die DDR-Hymne gespielt werden könnte. Schließlich war die DDR-Frauensprintstaffel kurz vor dem Aufbruch Weltrekord gelaufen. In endlosen Verhandlungen wurde die Aufnahme einer BRD-Sprinterin in die Staffel erzwungen.

DDR-Sprinterin Christa Stubnick holte in Melbourne zwei Silbermedaillen, Hürdensprinterin Gisela Köhler eine weitere. Die Silbermedaille des Leipziger Mittelstrecklers Klaus Richtzenhain war eine faustdicke Überraschung.

Gefahr drohte den Spielen im Vorfeld auch von anderswoher. Britisch-französische Bombenangriffe auf den Suezkanal hatten drei afrikanische Länder bewogen, die Reise nach Melbourne zu stornieren und weitere Staaten des Kontinents zum Boykott aufzufordern. Nach dem sowjetische Truppen in Ungarn einmarschierten forderten viele Regierungen und olympische Komitees den Ausschluss der UdSSR. Die Position schien im IOC spätestens mehrheitsfähig, als es zu Prügeleien zwischen ungarischen und sowjetischen Athleten kam. Das Wasserballspiel der beiden Mannschaften wurde abgebrochen, nachdem Blut geflossen war.

Auch in diesem Fall erwies sich Brundage als cleverer Friedensstifter: Er überredete die sowjetische Mannschaft, die US-Amerikaner beim Frühstück zu besuchen, und denen blieb nichts anderes übrig, als die unerwarteten Gäste zu empfangen. Die Nachricht, dass Russen und Amerikaner gemeinsam gefrühstückt hatten, stellte den Frieden im olympischen Dorf wieder her und ließ den mit Flugblättern für einen russischen Ausschluss durch die Häuser Ziehenden keine Chance.

Bis heute ist nicht geklärt, ob der Vorschlag, die Athleten bei der Abschlussfeier nicht in Mannschaften ins Stadion marschieren zu lassen, sondern bunt gemischt, von einem 17jährigen Chinesen oder einem Australier kam. Brundage jedenfalls willigte sofort ein, das IOC stimmte zu. Seitdem ziehen die Athleten zum Finale in bunter Reihe ein.

In der deutsch-deutschen Mannschaft kam es allerdings noch zu einem Skandal. Der BRD-Botschafter hatte strikte Order, zum Abschluss einen »deutschen Abend« zu veranstalten. Die DDR-Mannschaft willigte ein, nachdem der Botschafter zugesichert hatte, nicht die bundesdeutsche Hymne spielen zu lassen. Der Abend verlief harmonisch, bis sich plötzlich das Orchester erhob und das »Deutschland-Lied« spielte. Im Handumdrehen marschierte die DDR-Mannschaft, von niemandem kommandiert, quer durch den Saal zum Ausgang. 30 Jahre später musste auch das Auswärtige Amt in Bonn den verschlüsselten Bericht über jenen Abend zur Verfügung stellen. »Die DDR handelte konsequent«, hieß es darin.

Der Medaillenspiegel: (Gold/Silber/Bronze): 1. Sowjetunion (37/29/32), 2. USA (32/25/17), 3. Australien (13/8/14) … 17. DDR (1/4/4).