Nachschlag: Zurück im Osten

Foto: MDR

Etwa 15 Prozent der Ostdeutschen, sagt die Moderatorin der Sendung, seien nach 1990 ausgewandert. Auf der »Exakt«-Internetseite steht: zehn Prozent, rund 1,6 Millionen. Kampf um Zahlen? Etwa seit 2012, erklärt eine Soziologin, gleiche sich die Zahl von Weggehern und Rückkehrern an. Die gezeigten Einzelfälle wirken repräsentativ: Nach 20 Jahren in Rosenheim wollte ein älterer Chemiefacharbeiter in die Heimat Erzgebirge zurück, das Zusammenleben sei »wärmer«. Ein jüngeres Paar, das in Bayern arbeitete, beklagt Diskriminierung. Sie seien an jedem Wochenende bei Freunden und Verwandten im Osten gewesen. Ein Medizinerehepaar war 14 Jahre in den USA und erhielt in Jena lukrative Angebote, die u. a. aus Fördermitteln finanziert wurden. Wichtig sei ihnen auch die Nähe ihrer Kinder zu den Großeltern. Eine hochqualifizierte junge Frau, die in München arbeitet, aber zurück nach Dresden will, schildert, dass sie trotz angeblichen Fachkräftemangels dort nur schäbige Angebote erhält. (asc)