»Brexit«-Nachwehen in London

Schatzkanzler Philip Hammond klopft an der Tür der Ministerpräsidentein (2. November) Foto: Toby Melville/Reuters

Auweia, die britische Regierung muss sich völlig verkalkuliert haben, suggerierte die Financial Times am Donnerstag. Eine Woche bevor Schatzkanzler Philip Hammond seinen Haushaltsplan offiziell präsentieren wird, wusste die Zeitung zu berichten, dass London auf ein Defizit ungekannten Ausmaßes zusteuert. In den nächsten fünf Jahren sollen die Budgetausgaben die -Einnahmen um 100 Milliarden Pfund (116 Milliarden Euro) übersteigen – so die Schätzung der Journalisten.

Die langfristigen Auswirkungen des »Brexit« seien groß. Langsameres Wirtschaftswachstum und geringere Investitionen führten zu niedrigeren Steuereinnahmen als gedacht. Dabei hatte der Vorgänger Hammonds, George Osborne, doch prognostiziert, das Vereinigte Königreich werde bis 2020 ein Haushaltsplus zusammenkürzen. Sparen stehe deshalb auf der Tagesordnung. Ministerpräsidentin Theresa May hatte bereits »Geschenke« für die »Verlierer der Globalisierung« angekündigt: »Jams« – Familien, die »just about managing« – über viele Jahre hinweg nur über niedrige Einkommen verfügen, sollen nach den Plänen der Regierung von Steuererleichterungen profitieren.

Der Guardian berichtete am Donnerstag über sagenhafte Pläne des Außenministers Boris Johnson – das Gesicht der Brexit-Befürworter. Der Bruch mit der EU ist noch lange nicht fertig ausgehandelt. Um den künftigen Handel mit Italien zu sichern, war Johnson zu Gesprächen mit Industrieminister Carlo Calenda gereist. »Ich will keinen freien Personenverkehr, aber ich will einen gemeinsamen Markt«, soll Johnson dabei gesagt haben, behauptete das italienische Regierungsmitglied gegenüber Bloomberg TV. Calenda soll entgegnet haben: »Auf keinen Fall«, woraufhin Johnson pariert habe: »Dann werdet Ihr weniger Prosecco verkaufen.« Calenda konterte: »O. k., ihr werdet weniger Fish and Chips verkaufen, aber ich werde weniger Prosecco an ein Land verkaufen und du in 27 Staaten.« Insgesamt sei der Auftritt Johnsons »ein wenig beleidigend« gewesen.

Die Labour-Partei kommentierte das drohende Milliardenloch Hammonds am Donnerstag: Die bisherige schlechte Lage der öffentlichen Kassen würde durch die Tory-Regierung verschlimmert, in einer Zeit, in der das Land mit den größten wirtschaftlichen Herausforderungen in dieser Generation konfrontiert sei. Der Gewerkschaftsdachverband TUC hatte am Mittwoch davor gewarnt, dass Arbeiter den Preis für den Brexit zahlen müssten, berichtete der Morning Star am Donnerstag. Hohe Erwerbslosigkeit, vor allem behinderter Menschen und ethnischer Minderheiten sowie die steigende Inflation seien »wirkliche Risiken« für die ökonomische Sicherheit der britischen Bevölkerung. Die Steigerung der Reallöhne um 1,7 Prozent hielten im dritten Quartal der Inflation nicht mehr stand. Das Land verdiene besseres, die Regierung habe keinen Plan für die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs.