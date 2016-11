Pro Asyl und Connection e. V. zum Fall André Shepherd

Nach der Abweisung der Klage gegen den ablehnenden Bescheid zum Asylantrag des US-Deserteurs André Shepherd versandten die Organisationen Pro Asyl und Connection e. V. am Donnerstag eine Pressemitteilung. Darin heißt es:

»Eigentlich hat das Gericht nur einen Satz im Urteil des Europäischen Gerichtshofes zugrunde gelegt, in dem darauf abgestellt wird, dass hohe Maßstäbe bei Asylanträgen von Soldaten angenommen werden müssten, wenn sie sich freiwillig zum Militär melden«, erklärte Rechtsanwalt Reinhard Marx im Anschluss an die Anhörung. »So eng interpretiert, hätte damit kein Berufssoldat jemals eine Chance, Asyl zu erhalten.« Weiter machte er deutlich: »Ganz offensichtlich wollte das Gericht durch diese Art der Sach­aufklärung vermeiden, die nicht zu bestreitenden Kriegsverbrechen der US-Armee während des Zeitraums seit 2007 zu behandeln.«

»Die Verhandlungsführung war von Voreingenommenheit geprägt«, so Rudi Friedrich von Connection e. V. »Als Beobachter konnte man sich nicht dem Eindruck verschließen, dass schon vorher ein Urteil feststand und die Kammer die Entscheidung und den Asylantrag von André Shepherd völlig abgelöst sehen wollte von der Realität des Krieges im Irak.«

Rechtsanwalt Reinhard Marx machte abschließend deutlich, dass er für seinen Mandanten eine Berufungsklage vorbereiten werde.

Die Gewerkschaft ver.di kritisierte am Donnerstag die Pläne der Bundesregierung, eine zentrale und privatrechtlich organisierte Bundesfernstraßengesellschaft für Autobahnen einzurichten:

(...) (A)b dem Jahr 2020 (sollen) Planung, Bau, Betrieb und Finanzierung von Bundesautobahnen allein beim Bund liegen und in einer privatrechtlichen Gesellschaft organisiert werden. Unklar ist noch die Ausgestaltung: Während der Bundeswirtschaftsminister die Beteiligung Privater über das Modell der ÖPP (öffentlich-privaten Partnerschaft, jW) regeln möchte, favorisieren der Bundesfinanzminister und Bundesverkehrsminister das Modell der Beteiligung privater Anleger an dieser Gesellschaft. Ver.di lehnt beide Modelle ab und spricht sich für die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts aus.

Mit dem Beschluss der Ministerpräsidenten verzichteten die Länder auf die bisherigen Auftragsverwaltungen für die Autobahnen. Das habe gravierende Auswirkungen besonders für die Belegschaft. »Bis zu 18.000 Beschäftigte sind davon betroffen und brauchen eine soziale Absicherung«, sagte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Wolfgang Pieper: »Der Bund muss sicherstellen, dass die künftige Infrastrukturgesellschaft tarifgebunden ist und die Beschäftigten auf der Basis des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) abgesichert werden.«

Zudem müsse ausgeschlossen werden, dass es am Ende zu einer großangelegten Privatisierung der Infrastrukturgesellschaft komme. Schließlich habe die Bundesregierung grundsätzlich ihre Bereitschaft für eine Ausweitung von ÖPP-Projekten oder auch die Beteiligung privater Investoren erklärt. »Mit der Ausweitung von ÖPP-Projekten oder auch der Öffnung für Investoren können auch einzelne Teile der Infrastrukturgesellschaft, seien es Verwaltung, Planung, Bau oder auch Betrieb, ausgegliedert und privatisiert werden«, stellte Pieper klar. Angesichts der Renditeerwartungen privater Anleger drohe dann eine Verteuerung der Leistungen sowie mangelnde Wirtschaftlichkeit. »Die Privaten machen es nicht besser, aber teurer«, kritisierte Pieper.