Universeller Abgasskandal

Ohne den Forscherverbund ICCT (International Council on Clean Transportation) hätte die US-Umweltbehörde EPA im vergangenen Jahr den VW-Konzern kaum der massiven Manipulation von Abgaswerten an seinen Dieselfahrzeugen überführen können. Am Donnerstag legte der ICCT in Berlin eine neue Studie vor. Danach ist beim Spritverbrauch europäischer PKW die Differenz zwischen Herstellerangaben und den tatsächlichen Werten auf durchschnittlich 42 Prozent gestiegen. Auch über den realen Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids werden die Kunden von den Autobauern systematisch getäuscht.

Die Forscher schätzen, dass Autofahrern durch den erhöhten Spritbedarf jährlich Zusatzkosten von bis zu 450 Euro beim Tanken entstehen. Die Zeitreihe zum Kraftstoffverbrauch startet 2001. Damals betrug die mittlere Abweichung aller einbezogenen Automodelle nur neun Prozent, 2013 waren es 25 Prozent. »Sämtliche Datenquellen bestätigen, dass die Lücke zwischen dem von Herstellern veröffentlichten Kraftstoffverbrauch und dem tatsächlich vom Kunden festgestellten Verbrauch einen neuen Höchststand erreicht hat«, erklärte ICCT-Mitglied Uwe Tietge.

Die Hauptursache der Diskrepanz sieht ICCT-Europa-Chef Peter Mock darin, dass die Autokonzerne »immer systematischer Schlupflöcher in der bestehenden Regulierung ausnutzen«. So würden zahlreiche für den Prüfstand verwendete Wagen gezielt für die Testsituation optimiert – etwa mit speziellen Reifen oder einer stärkeren Batterieladung.

Nach Angaben des ICCT flossen Daten von etwa einer Million Autos aus sieben Ländern in die Analyse ein. Deren Verfasser griffen etwa auf Angaben von Autofahrern bei spezialisierten Verbrauchswebseiten, Tankdaten von Leasingfirmen und Straßentests von Fachmagazinen zurück. Trotz unterschiedlichen Fahrverhaltens der Besitzer sei man durch die Vielzahl der Beobachtungen zu schlüssigen Ergebnissen gelangt, die einen klaren Trend für die Flotte der Neufahrzeuge anzeigten. Spätestens nach der EU-Einigung auf verpflichtende CO2-Autoregeln 2008 seien die offiziellen Werte »deutlich schneller« gesunken, nicht aber der echte Ausstoß des Treibhausgases.

Besonders hohe Abweichungen wurden im Premiumsegment beobachtet, wo in der Realität der Kraftstoffverbrauch einiger Fahrzeugmodelle im Durchschnitt mehr als 50 Prozent höher liege als vom Hersteller angegeben, kritisierte der ICCT. Auffällig seien auch die enormen Abweichungen bei »Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen«. Vor allem beim Start einer neuen Modellgeneration sei oft ein sprunghafter Anstieg der Diskrepanzen zu verzeichnen. (dpa/jW)