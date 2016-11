Eisenbahner im Kampfmodus

Mit Demos wie dieser am 8. Juni vor dem Berliner Bahn-Tower machte die EVG Druck gegen den geplanten Abbau von 3.000 Arbeitsplätzen bei DB Cargo Foto: Wolfgang Kumm/dpa- Bildfunk

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG gibt sich in der laufenden Tarifrunde mit der Deutschen Bahn (DB) kämpferisch. Wenn es in den anstehenden Verhandlungsrunden bis zum 8. Dezember nicht zu einer Einigung komme, werde man zu Warnstreiks aufrufen, erklärte das für Tarifpolitik zuständige Vorstandsmitglied Regina Rusch-Ziemba vor den Delegierten des diesjährigen Kleinen Gewerkschaftstags ihrer Organisation am Mittwoch in Fulda.

Kernpunkt des aktuellen EVG-Forderungspakets ist neben einer Lohnerhöhung für alle Beschäftigten erstmals zusätzlich eine individuelle Wahlfreiheit zwischen einer Arbeitszeitverkürzung und einem weiteren Lohnplus. So sollen die DB-Beschäftigten künftig selbst entscheiden können, ob sie einer Stunde weniger Arbeitszeit pro Woche, sechs Tage mehr Jahresurlaub oder eine zusätzliche Lohnerhöhung von 2,5 Prozent haben möchten. Diese Wahlfreiheit müsse auf jeden Fall im Tarifvertrag festgeschrieben werden, so Rusch-Ziemba. Mit dem Forderungskatalog greift die Gewerkschaft die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Mitglieder in allen Bereichen des Bahnkonzerns auf.

Ein weiteres heißes Eisen ist aus EVG-Sicht die Arbeitszeitgestaltung der Eisenbahner, die im Betriebsdienst rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr eingesetzt sind. Die Wünsche der Beschäftigten würden immer individueller, so der Tenor der Diskussion. Dem müsse die Arbeitszeitgestaltung Rechnung tragen. Vor allem müsse Freizeit besser planbar werden, forderte der Betriebsrat Martin Ludwig aus der DB-Fernverkehrssparte. Wer lange Anfahrtswege zum Einsatzort habe, der wolle keine kurzen Schichten. Besonders Busfahrer bei DB-Regionalverkehrsgesellschaften klagten über geteilte Schichtdienste mit langen Zwangspausen, bei denen sie 14 Stunden unterwegs seien, davon aber nur sieben oder acht Stunden bezahlt bekämen. Bei der DB-Tochterfirma Regionalbus Ostbayern (RBO) habe man mühsam durchgesetzt, dass es bis auf wenige Ausnahmen gar keine geteilten Dienste mehr gebe, berichtete Betriebsrat Achim Schraml.

Nach wie vor schwelt die Auseinandersetzung um den Schrumpfkurs der Güterverkehrssparte DB Cargo. Das Cargo-Management möchte sich auf »Produktionskorridore« konzentrieren und den seit der Jahrtausendwende anhaltenden Rückzug aus der Fläche fortsetzen. Betriebsräte und EVG hatten im Frühjahr bundesweit Proteste dagegen organisiert, und im Juni eine Demonstration mit knapp 1.000 Teilnehmern vor dem Berliner Bahntower veranstaltet. Unter diesem öffentlichen Druck konnte zwar die Zahl der zur Schließung vorgesehenen Güterverkehrsstellen deutlich auf »nur noch« 180 reduziert werden. Doch der Konflikt um massenhafte Versetzungen von Beschäftigten an heimatferne Standorte dauert an. »Oft hat man das Gefühl, dass es dem Management nur um den Abbau geht. Mir als altem Eisenbahner sind diese Entscheidungen jedes Mal ein Stich ins Herz«, sagte der Frankfurter Betriebsrat Detlef Felde. »Das Management kassiert seine Prämie, sucht sich dann ein anderes Unternehmen, und wir alle stehen vor einem Scherbenhaufen.« Aber auch die EVG müsse »ihre Hausaufgaben machen und klare Worte an Politik und Management richten«, forderte Felde.

EVG-Chef Alexander Kirchner freute sich in seiner Grundsatzrede über Erfolge seiner Organisation bei zurückliegenden Wahlen. So stelle die EVG zusammen mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di beim privaten Bus- und Bahnkonzern Transdev alle Mandate der Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat. Mehr als 94 Prozent der Jugend- und Auszubildendenvertreter seien auf den Listen der EVG gewählt worden. Bei den Neueinstellungen und neuen Azubi-Jahrgängen habe die EVG einen Organisationsgrad von 70,5 Prozent erreicht, berichtete der Gewerkschaftsvorsitzende.

Zehn Monate vor der Bundestagswahl drängt die Gewerkschaft auf einen Kurswechsel in der Verkehrspolitik. Während der Bund den Autokonzernen Milliarden für den Bau von Elektrofahrzeugen gebe, lasse eine staatlich geförderte Innovationsoffensive für die Bahn auf sich warten. Gigaliner und Projekte wie Oberleitungen für Lastkraftwagen an Autobahnen könnten den Eisenbahnverkehr weiter schwächen, fürchten die Gewerkschafter. Zu ihren zentralen Forderungen an die Politik gehört eine Halbierung der Trassenpreise für die Nutzung der Schienenwege.

Auch der Umgang mit der Rechtspartei AfD spielte in der Aussprache eine Rolle. »Auf die Existenzsorgen vieler Menschen müssen wir glaubwürdige Antworten geben«, erklärte Kirchner und stellte dabei den Schutz vor sozialem Abstieg und Altersarmut sowie eine Stabilisierung der Sozialversicherungen in den Mittelpunkt.