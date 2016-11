Ökologischer Anstoß

Symbol für neue Prioritäten: Der Boulevard Unter den Linden soll künftig von Autos befreit werden Foto: Robert Schlesinger dpa/lbn/dpa - Bildfunk

Nun müssen nur noch die Parteimitglieder zustimmen: Die erste »rot-rot-grüne« Landesregierung unter SPD-Führung legte am Mittwoch nachmittag den Koalitionsvertrag der künftigen Regierung Berlins vor. SPD, Grüne und Linkspartei wollen Schulen sanieren, Radfahren fördern und die Stromversorgung rekommunalisieren. Der geplante Wohnungsneubau ist ein Beispiel dafür, dass nicht alle Vorhaben den realen Problemen Berlins gerecht werden. Denn die Behörden rechnen damit, dass in Berlin bis 2020 hunderttausend Menschen mehr leben als heute – da werden die geplanten 6.000 Neubauten pro Jahr wohl nicht reichen.

Trotzdem: SPD, Die Linke und Grüne haben sich nach teils zähen Verhandlungen immerhin darauf geeinigt. Nun lässt Die Linke ihre Mitglieder über den 270 Seiten dicken Koalitionsvertrag abstimmen, SPD und Grüne halten hierzu Anfang Dezember Parteitage ab. »Rot-Rot-Grün« wolle die »Bürger als Partner« der Regierung sehen, erklärte Klaus Lederer, der noch Landeschef der Linken ist und bald Kultursenator sein will. Dabei ist nicht mal klar, ob die SPD ihre Koalitionspartner überhaupt als Partner auf Augenhöhe ansieht.

Zwar war das Motto der Verhandlungen »gutes Regieren« gewesen. Doch Linke und Grüne hatten sich immer wieder über den schwierigen Umgang mit der SPD mokiert, deren »Bastapolitik« gerügt. Ob sich das Auftreten der SPD, die seit 15 Jahren den Regierenden Bürgermeister stellt, ändern wird, ist abzuwarten.

Zumindest werden längst ausstehende Investitionen angegangen: In Schulen, der Verwaltung und für Fahrradwege. Rund 400 Millionen Euro mehr als bislang werden nun jährlich in die marode Infrastruktur investiert. Dafür sollen die landeseigenen Gesellschaften Kredite aufnehmen, um den Haushalt weniger zu belasten.

Neben den Finanzen bleibt auch die Bildung ein SPD-Ressort. An der Bezahlung der Lehrkräfte werden sich wohl nur Kleinigkeiten ändern. Die Gehaltsunterschiede im Lehrerzimmer bleiben bestehen. Immerhin soll die Zahl der Lehramtsabsolventen und Referendariatsplätze erhöht werden.

Angesichts des Wohnungsmangels sind die »rot-rot-grünen« Vorhaben wenig ambitioniert. Knapp 5.000 Sozialwohnungen sollen die Wohnungsbaugesellschaften jährlich kaufen. Einen Großteil davon hatten SPD, CDU und Die Linke um die Jahrtausendwende privatisiert. Noch heute sind rund 100.000 Sozialwohnungen in Privatbesitz. Laut Mieterinitiativen müssten deshalb deutlich mehr Quartiere zurückgekauft werden, um niedrige Mieten garantieren zu können.

Im Unterschied zur Regierungszeit der SPD mit der Linkspartei von 2001 bis 2011 ist nun der Einfluss der Grünen zumindest auf dem Papier deutlich zu spüren: Das landeseigene Stadtwerk soll ausgebaut und zum Versorger mit erneuerbaren Energien werden, der Ausstieg aus der Kohleenergie werde schneller gehen. Dass der zentrale Boulevard Unter den Linden zur autofreien Zone werden soll, kritisierte die bürgerliche Opposition als »Bevormundung« der Bürger. Gut möglich, dass viele der Autofahrer, die sich täglich durch verstopfte Straßen drängeln, das »rot-rot-grüne« Vorhaben kritisch sehen. Doch die Sperrung großer Straßen für private Autos ist auch ein Symbol. In den Nachbarländern machen es Hauptstädte wie Amsterdam oder Kopenhagen längst vor: Eine intensive Vernetzung von ÖPNV und Radverkehr vereinfacht den Wandel der Fortbewegung. Seit 2008 gilt im Berliner Zentrum zwar eine »Umweltzone«, doch trotz dieser stieg in deutschen Großstädten immer wieder die Feinstaubbelastung, auch in Berlin. An vielen Orten in der Hauptstadt lag der Ausstoß giftiger Gase im letzten Jahr über EU-Grenzwerten. Mehr als 40 Millionen Euro jährlich will »Rot-Rot-Grün« nun in den Ausbau von Radwegen und Fahrradinfrastruktur investieren.

Für viele Initiativen außerhalb des Parlaments ist es ein wichtiges Zeichen, dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt aufgespalten wird. Seit 1999 die Bereiche Verkehr, Stadtentwicklung, Bau und Umwelt fusioniert wurden, leitete die SPD das Amt. Nun besetzen die Grünen die Behörde für Verkehr und Umwelt, Die Linke übernimmt das Bauressort.