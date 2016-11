Der Wille fehlt

Bedürftige bei der Ausgabe von Essen am Mitternachtsbus der Diakonie, 10.11.2016 in der Innenstadt von Hamburg Foto: Bodo Marks/dpa- Bildfunk

Einen Steinwurf vom Fünfsternehotel Steigenberger in Hamburg entfernt entdeckten Passanten am Sonntag nachmittag unter einem U-Bahn-Viadukt am Rödingsmarkt einen toten Obdachlosen. Es handelte sich um einen Rumänen, von dem lediglich der Vorname Sorinel bekannt ist. Er wurde nur 45 Jahre alt. Vermutlich sei er der erste Kältetote des Winters auf Hamburgs Straßen, schrieb die Lokalpresse, er könne aber auch an Vorerkrankungen gestorben sein. Eine zynische Haarspalterei angesichts der dramatischen Lage der Obdachlosen in der Hansestadt und der verhallenden Appelle an den Senat, hier endlich aktiv zu werden.

»Ob er nun letztlich an einem Herzinfarkt gestorben ist oder erfror, ist doch ohne Belang«, erklärt Stephan Karrenbauer, Sozialarbeiter des Straßenmagazins Hinz und Kunzt, gegenüber junge Welt. »Der Punkt ist doch, dass Wohlfahrtsverbände und Experten ständig darauf hinweisen, dass Hamburg nicht genug für Wohnungslose und Obdachlose tut, dass es immer mehr werden und der Gesundheitszustand der auf der Straße lebenden Menschen sich rapide verschlechtert.« Die Lebenserwartung von Menschen, die auf der Straße lebten, liege erheblich unter dem Durchschnitt.

Genau einen Monat vor Sorinels Tod in der Hamburger Eiseskälte hatte die »rot-grüne« Mehrheit in der Bürgerschaft, assistiert von CDU, FDP und AfD, einen Antrag der Linksfraktion niedergestimmt, das Winternotprogramm, das am 1. November startete, ganztägig zu öffnen. Daher setzen die Einrichtungen des Programms mit ihren knapp 1.000 Plätzen auch weiterhin die Obdachlosen bis um neun Uhr vor die Tür und lassen sie erst um 17 Uhr hinein. Angebote und Öffnungszeiten der Tagesaufenthaltsstätten seien, so die Linksfraktion, so mangelhaft, dass die oft gesundheitlich labilen Menschen den Tag in der Kälte verbringen müssten.

Wohlfahrtsverbände und Experten weisen seit Jahren auf die Zuspitzung der Lage hin. Die Zahl der Obdachlosen hat sich innerhalb von sieben Jahren verdoppelt. »So viele Zelte in Parks wie in diesem Jahr gab es noch nie«, so Karrenbauer. Bei der letzten Zählung 2009 lag die Zahl der Obdachlosen in Hamburg bei knapp über 1.000, heute wird sie auf etwa 2.000 geschätzt. Dabei dürfte es in in der Hansestadt wie in anderen Kommunen eigentlich überhaupt keine Obdachlosen geben – wenn es nach Recht und Gesetz ginge.

Ein Gutachten des Polizeirechtlers Karl-Heinz Ruder im Auftrag der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe kam Ende 2015 zu einem eindeutigen Ergebnis. »Nach den Polizei-, Sicherheits- und Ordnungsgesetzen aller Bundesländer ist es die Aufgabe der Polizei, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren«, konstatierte Ruder. Zu diesen Gefahren zähle auch »unfreiwillige Obdachlosigkeit«. Beantrage eine obdachlose Person ihre Unterbringung, gebe es für die Behörde »nur noch eine rechtmäßige Entscheidung: den Betroffenen zum Schutz seiner Rechte in eine Notunterkunft einzuweisen«.

Glasklarer geht es nicht, aber viele Kommunen unterlaufen diese Rechtspflicht, die Hamburger Praxis zeigt das exemplarisch. So wendet die Stadt eine schon länger existierende Fachanweisung in der Sozialbehörde inzwischen wieder restriktiver an, wie Stephan Nagel erläutert, der beim Diakonischen Werk für das Thema zuständig ist. »Die Stadt bietet keinem Obdachlosen mehr eine Unterbringung an, der nicht nachweist, sich mindestens sechs Monate in der Stadt aufzuhalten.« Die Menschen würden an ihren letzten Aufenthaltsort verwiesen und weggeschickt.

Im Ergebnis führten diese rechtswidrige Politik des Abwimmelns und der Mangel an Unterkunftsplätzen in Hamburg zu der stetigen Zunahme von auf der Straße lebenden Menschen. Dass zuletzt ein Teil der Flüchtlinge und Zuwanderer aus osteuropäischen EU-Staaten wie Rumänien und Bulgarien, die in Hamburg Arbeit suchen, auf der Straße gelandet sei, verschärfe die Lage weiter. Wobei das entscheidende systemische Problem, so Nagel, der Mangel an günstigem Wohnraum in Hamburg sei, dem ein neues Bündnis den Kampf angesagt hat (siehe Text unten).

Angesichts der wachsenden Zahl von Obdachlosen und ihrer zunehmenden Verelendung reichen die staatlichen Angebote und auch die eigentlich gut ausgestatteten Hilfen der Wohlfahrtsverbände hinten und vorne nicht. Das stellen Nagel und Karrenbauer unisono fest, von der Caritas ist ähnliches zu hören. Beide Experten sind überzeugt, dass es innerhalb kürzester Zeit möglich wäre, das Problem der Obdachlosigkeit in einer der reichsten Städte Europas in den Griff zu bekommen, etwa durch den Ausbau sozialer Hilfen und durch bessere Vermittlung in Wohnungen. »Hamburg hat das Geld, es fehlt der politische Wille«, sagt Nagel.

So sieht das auch Cansu Özdemir, sozialpolitische Sprecherin und eine von zwei Vorsitzenden der Linksfraktion. »Der Senat bewegt sich keinen Schritt«, sagte sie gegenüber jW, »es werden immer wieder runde Tische einberufen, aber Konzepte einfach nicht umgesetzt.« Dass es seit 2009 keine Zählung der Obdachlosen in Hamburg mehr gab, liege daran, dass die Stadt so im Sozialhaushalt immer wieder die viel zu niedrige Zahl von 2009 zugrunde legen könne. Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und dem Senat gehe es darum, die Hochglanzfassade einer boomenden Stadt zu zeigen, so Özdemir. »Randständige« passten da nicht hinein.