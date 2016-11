Unter Ankaras Kontrolle

Protest gegen die Verhaftung von HDP-Politikern am 13. November in Istanbul Foto: EPA/DENIZ TOPRAK/dpa-Bildfunk

Die türkische Regierung hat vier weitere kurdische Bürgermeister abgesetzt und drei von ihnen inhaftiert. In den Städten Van, Mardin, Siirt und Tunceli seien von Ankara bestellte Zwangsverwalter eingesetzt worden, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Der Bürgermeister von Van sei zusammen mit zwölf weiteren Menschen wegen mutmaßlicher Verbindungen zu der im Untergrund kämpfenden Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) festgenommen worden, meldete die Nachrichtenagentur DHA. Schon am Mittwoch waren die Bürgermeister von Siirt und Tunceli wegen Terrorvorwürfen in Gewahrsam genommen worden. Die drei inhaftierten Politiker gehören der kurdischen Partei DBP, dem kommunalpolitischen Ableger der im Parlament vertretenen prokurdischen Linkspartei HDP, an.

HDP-Sprecher Ayhan Bilgen sagte laut einer von der Partei verbreiteten Erklärung, mit der Entscheidung stünden nun acht von elf kurdischen Provinzhauptstädten unter Zwangsverwaltung, unter ihnen auch die Metropole Diyarbakir. Insgesamt seien 34 Gemeindeverwaltungen der DBP unter staatliche Aufsicht gestellt worden, 39 Bürgermeister sitzen in Untersuchungshaft.

Anfang November wurden die HDP-Vorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag sowie acht weitere Abgeordnete der HDP verhaftet. Demirtas ist als Referent zur XXII. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz am 14. Januar 2017 in Berlin eingeladen und soll dort über das Thema »Der Kampf gegen Terror und Diktatur in der Türkei« sprechen.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg hat am Donnerstag die Beschwerde einer türkischen Richterin gegen ihre Entlassung und Inhaftierung nach dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli aus formellen Gründen abgewiesen. Die Richter erklärten sie für nicht zulässig, weil die 30jährige in der Türkei nicht alle Instanzen durchlaufen habe. Sie hätte zunächst eine Beschwerde vor dem türkischen Verfassungsgericht einreichen müssen. Die in der Stadt Giresun am Schwarzen Meer lebende Richterin war am 17. Juli festgenommen worden. Ihre Klage dagegen wurde am 8. August vom Schwurgericht der Stadt Ordu abgewiesen. (dpa/AFP/jW)