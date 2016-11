Freiheit für Leonard Peltier!

Anlässlich des Abschiedsbesuchs von US-Präsident Barack Obama demonstrierten Aktivisten der Gesellschaft für bedrohte Völker vor dem Berliner Hauptbahnhof für die Begnadigung von Leonard Peltier. Der Bürgerrechtler des American Indian Movement sitzt seit über 40 Jahren in Haft. Angela Merkel (CDU) begrüßte Obama am Donnerstag vor dem Kanzleramt. Der US-Präsident bezeichnete Merkel als die »wohl engste internationale Verbündete« in seiner achtjährigen Amtszeit, im Januar übergibt er das höchste Staatsamt der USA an seinen Nachfolger Donald Trump. (jW)