»Migranten sind in einer doppelten Falle«

Sie mobilisieren Erwerbslose für das Regionaltreffen des Bündnisses »Aufstehen gegen Rassismus« in Frankfurt am Main, da es an der Zeit sei, »sich nicht mehr einzig im individuellen Existenzkampf mit Jobcentern aufreiben zu lassen«. Welchen Impuls wollen Sie setzen?

Die politische Lage zeigt, dass wir Erwerbslosen und in prekären Jobs Ausgebeuteten uns wappnen müssen: Der Multimilliardär Donald Trump wurde zum US-Präsidenten gewählt, obgleich er im Wahlkampf mit Rechtsextremen kokettierte und deren Rassismus bediente. Sein Erfolg bedeutet eine Stärkung der Faschisten Europas. Für sie ist es ein Signal, dass Mehrheiten so erreichbar sind, Rassismus salonfähig werden kann. Für uns sind das Alpträume.

Kann man die Situation wirklich so übertragen?

Auch hierzulande macht abnehmender Wohlstand und zunehmende Armut Arbeitern Angst. Populisten nutzen dies, um Sündenböcke zu etablieren. Deklassierung und Rassismus sind in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung billige Herrschaftsinstrumente. Hierzulande ist bereits Hartz IV eingeführt, um Entrechtete in jedes unzumutbare Arbeitsverhältnis zu pressen. Gerade deshalb könnten prekär lebende Menschen sich daran gewöhnen, aus Protest gegen das Establishment die AfD zu wählen. Dann haben wir künftig ein Problem.

Erwerbslose sagen oft, mit eigenen Kämpfen genug zu tun zu haben. Warum sollten sie sich im Kampf gegen Rechte engagieren?

Je stärker der neofaschistische AfD-Flügel wird, desto mehr müssen wir mit Konsequenzen rechnen, die sich gegen Geringverdiener, Erwerbslose und andere Bezieher staatlicher Transferleistungen richten. Die Hartz-Gesetze, die Arbeitskräfte einschüchtern, sind möglicherweise nur eine Zwischenstation zur Wiedereinführung von Arbeitslagern. Geflüchtete erleben bereits die Vorstufe dazu in Flüchtlingsunterkünften hessischer Kommunen mit Jobs für 80 Cent pro Stunde. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, SPD, will für diese »Arbeitsgelegenheiten« zwischen 2017 und 2020 jährlich 300 Millionen Euro an die Bundesländer verteilen. Die Teilnahme daran ist verpflichtend. Wer sich wehrt, kann mit Leistungsentzug sanktioniert werden. Faschisten können auf diese Steigbügelhalterpolitik gut aufsatteln. Migranten sind in einer doppelten Falle. Gegen Schwarze, Sinti und Roma oder andere laufen von einer rassistischen Upper-Class geprägte Vorurteile zusammen.

Im Rhein-Main-Gebiet gab es eine starke Bewegung gegen Hartz IV: 2008 platzte bei einem Bündnistreffen das Frankfurter DGB-Haus aus allen Nähten, Hartz IV wurde als »Hungerpeitsche zur Arbeit« bezeichnet. Wieso ist es danach still geworden?

Stimmt nicht, es hat nicht nur Resignation geherrscht: Zorn brandete auf, als die Polizei im Mai 2011 die schwarze Christy Schwundeck im Frankfurter Jobcenter erschoss, nachdem ihr zuvor die Auszahlung von zehn Euro verweigert worden war. Im Oktober 2015 wurde eine Behörde der Arbeitslosenverwaltung der Stadt besetzt: aus Protest gegen »Rechtsvereinfachungen« zum Nachteil von Erwerbslosen. Kürzlich gab es Ärger im Jobcenter Offenbach: Aktivisten waren dort mit Hausverboten belegt worden, weil sie Betroffene unterstützten, die ihren Rechtsanspruch auf ALG-II-Leistungen gegenüber dem Amt durchkämpfen mussten. Leider aber richtet sich berechtigte Wut mitunter gegen die Falschen: Migranten werden oft als Arbeitskonkurrenten gesehen statt als weitere Opfer, die zudem gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen.

Was plant die Regionalkonferenz am Sonntag?

Klassenkampf von oben ist fester Bestandteil der AfD-Politik, wird nur maskiert. Dagegen plant das bundesweite Bündnis »Aufstehen gegen Rassismus« 2017 Aktivitäten anlässlich diverser Landtagswahlen und der Bundestagswahl. Wir Erwerbslosen haben besonderes Interesse, daran mitzuwirken.

Regionaltreffen des Bündnis »Aufstehen gegen Rassismus«, Sonntag, 20. November, 15 Uhr, Naturfreundehaus Niederrad, Am Poloplatz 15, Frankfurt am Main