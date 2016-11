Körpertransformation

Möge Gianluigi Donnarumma eine ebenso lange Karriere beschieden sein, wie seinem Vorbild »Gigi« Foto: Action Images via Reuters / Eric Miller

Eine Ähnlichkeit lässt sich zwischen den beiden italienischen Torhütern sofort erkennen: Sie tragen denselben Vornamen. Zugegeben, besonders spektakulär ist dieses Merkmal nicht, gibt es im Stiefelland doch sicherlich Hunderttausende Männer und Jungen die den Namen Gianluigi tragen.

Was Buffon und Donnarumma jedoch tiefer verbindet, ist, neben der sportlichen Klasse, die Tatsache, dass beide bereits als Teenager in der Serie A debütierten. Buffon startete 1995 mit 17 Jahren seine Weltkarriere beim AC Parma, da war sein 21 Jahre jüngerer Kollege noch nicht einmal geboren. Der junge Schlussmann des AC Milan verzeichnete indessen 2015 als 16jähriger den ersten Einsatz für den Traditionsklub. Nach dem Ausfall von Stammkeeper Diego Lopez ging der damalige Trainer Sinisa Mihajlovic volles Risiko und setzte auf den hochtalentierten Nachwuchsspieler.

Das Vabanquespiel zahlte sich aus, gewann Milan doch die ersten drei Spiele mit Donnarumma. Zwar landete der Verein aus der Lombardei am Ende der Saison nur auf Platz sieben. Mihajlovic wurde entlassen, der AC hingegen hatte wohl seinen Torhüter für die nächsten 20 Jahre entdeckt. Der Junge aus der süditalienischen Küstenstadt Castellammare di Stabia ist mit seinen Leistungen nämlich in dieser Saison einer der Garanten dafür, dass die Rossoneri sich mit Platz drei, etwas überraschend, aktuell in der Spitzengruppe der Serie A festgesetzt haben.

Ein Merkmal, das bei der Betrachtung von Gigio Donnarumma sofort ins Auge sticht, ist seine körperliche Präsenz. Die Angaben zu seiner Größe schwanken zwischen 196 und 198 Zentimetern, sein Gewicht beläuft sich auf circa 90 Kilogramm. Wobei sein knabenhaftes Gesicht so gar nicht zu seiner beeindruckenden körperlichen Erscheinung passen will. Wie bei vielen Pubertierenden wirkt es auch bei Donnarumma so, als hätte die Biologie vergessen, das Gesicht der allgemeinen Körpertransformation anzupassen. Zudem erweckt der Keeper den Eindruck, sich der Möglichkeiten, die sich durch seine körperliche Ausnahmeerscheinung ergeben, noch nicht wirklich bewusst zu sein.

Natürlich kann der Teenager derzeit noch nicht über die Eleganz und die Ausstrahlung seines großen Vorbilds Gigi Buffon verfügen. Für die italienische Presse drängte sich der Vergleich zwischen beiden Torhütern nach Donnarummas Debüt aber geradezu auf. So gilt der Keeper von Milan als der logische Nachfolger von Supergigi im Tor der Squadra Azzura, für die der 17jährige ebenfalls schon sein erstes Spiel ablieferte. Auch hier ist er seinem Idol Buffon altersmäßig voraus. Die Zeitungen tauften ihn daraufhin bereits »Il predestinato«, der Vorherbestimmte. Nichtsdestotrotz ist es für Donnarumma noch ein langer, langer Weg voller Unwägbarkeiten, bis auch er einmal auf eine Karriere wie die des 38jährigen Buffon zurückblicken kann.

Dessen Werdegang führte ihn von der toskanischen Kleinstadt Carrara nach Parma, zum ansässigen AC. Nach dem Debüt unter Trainer Nevio Scala, gewann er mit seiner Mannschaft in der Saison 1998/99 den UEFA-Cup und den italienischen Pokal. Bereits in jungen Jahren fiel sein Ausnahmetalent auch den großen Klubs auf, deren Angebote er aber zunächst alle ausschlug.

Gerade in der Anfangszeit seiner Karriere sympathisierte Buffon offen mit dem Faschismus unter Mussolini, wollte unbedingt mit der Nummer 88, einer narzistisch konnotierten Chiffre, auflaufen und beschmierte seine Trikots mit Zitaten des »Duces«. Später bezeichnete Buffon diese Entgleisungen als »Fehler aus Ignoranz« und distanzierte sich glaubhaft von dem braunen Schmutz, der seiner Karriere bis dahin befleckte. Seit langer Zeit unterstützt Buffon Antirassismuskampagnen und hat sich als Anhänger des sozialdemokratischen Premiers Matteo Renzi positioniert.

Sportlich ist »der Heilige«, wie er aufgrund seiner Erfolge mit den »Azzuri« in Italien genannt wird, über jeden Zweifel erhaben. Nach seinem Wechsel von Parma zu Juventus Turin 2001 für 54 Millionen Euro – bis heute die höchste Summe, die jemals für einen Torhüter bezahlt wurde – gewann Buffon siebenmal die italienische Meisterschaft und wurde 2006 mit Italien Weltmeister. Seit Oktober 2013 ist der viermalige Welttorhüter auch Rekordspieler seines Landes. Mittlerweile stand er 166mal für Italien im Kasten.

Nur der Gewinn der Champions League blieb Buffon bisher verwehrt. Ein Grund dafür ist auch, dass er nie zu einem, wie man im US-Basketball sagt, »Ring-Chaser« geworden ist. Also ein Spieler, der aufgrund der erhöhten Aussicht auf internationale Titel zu einem anderen Verein wechselt. Gerade nach dem Zwangsabstieg von Juventus im Jahre 2006, hätten sich Vereine wie Barcelona oder diverse englische Klubs sicherlich die Finger nach dem Weltmeister geleckt. Allein, Buffon hielt der alten Dame auch in der zweiten Liga die Treue.

Ob sich Gianluigi Donnarumma ebenfalls als derart treue Seele erweist, wenn sich der sportliche Erfolg auf lange Sicht beim AC Milan nicht einstellt, bleibt abzuwarten. Entwickelt er sich aber zu einem ähnlichen Torhüter wie sein Idol, könnte Buffons Ablöserekord bald fallen.

Die Wachablösung im italienischen Tor wurde am Dienstag eingeleitet. Nach 45 Minuten gaben sich der Heilige und der Vorherbestimmte die Klinke in die Hand. Für die größte Aufgabe waren beide gewappnet. Beim Spiel gegen die DFB-Auswahl blieb die Bude der Italiener trocken – 0:0. »Italien – Deutschland wird niemals ein Freundschaftsmatch sein. Es gibt keine Sieger im Duell von San Siro«, schrieb Tuttosport am Mittwoch.