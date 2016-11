Rassistisch und ultrarechts

Die Gegner des gewählten US-Präsidenten Donald Trump lassen sich nicht einschüchtern: Protestdemonstration in Chicago, Illinois am 9. November Foto: Kamil Krzacznski/Reuters

Europas Rechtspopulisten bekommen demnächst Medienunterstützung aus den USA. Wie die Internetzeitung Gründerszene berichtet, will die ultranationalistische Nachrichtenseite Breitbart News in die Alte Welt expandieren. Im Moment werde in Deutschland und Frankreich nach freien Mitarbeitern gesucht.

Die englischsprachige Ausgabe fiel bislang vor allem durch homophobe, rassistische und frauenfeindliche Artikel auf. »Breitbart kommt nach Deutschland. Phantastisch! Das gibt ein Erdbeben in unserer verkrusteten Medienlandschaft«, jubelte schon der Heidelberger Ortsverband der AfD auf Twitter. Breitbart News unterstützte im US-Wahlkampf massiv den Rechtsausleger Donald Trump. Dieser machte im August Stephen Bannon, bis dahin Kopf der Nachrichtenseite, zu seinem Wahlkampfchef und nun zu seinem Chefstrategen und wichtigsten Berater. »Bannon wird Lordsiegelbewahrer der populistischen Revolution gegen den Status quo, die Trump ausgelöst hat«, stellte sogar die konservative Welt erschrocken fest. »Bannon wird als ›weißer Nationalist‹ gesehen, der nun der Einflüsterer des Präsidenten ist.« Der frühere hohe Funktionär des Ku-Klux-Klan David Duke nennt Trumps Personalentscheidung »exzellent«.

Breitbart News war hierzulande bis jetzt vor allem in einschlägigen Kreisen bekannt, doch die Zahl der Leser dürfte deutlich steigen, falls es in Zukunft Ableger gibt, die auf deutsch und französisch berichten. Bislang liegt Breitbart News, was die Reichweite im Netz angeht, deutlich hinter Konkurrenten wie der Huffington Post oder »BuzzFeed«, die jeweils auf 200 Millionen Besucher im Monat kommen. Breitbart News besuchten im Oktober nur 37 Millionen Leser. Die Tendenz ist allerdings stark steigend – im Juli waren es laut New York Times erst halb so viele.

»Die 2007 von dem erzkonservativen Blogger Andrew Breitbart gegründete Seite ist in den vergangenen Jahren zum wichtigsten Sprachrohr der ›Alt-Right‹ geworden, der alternativen Rechten der USA – in Europa vergleichbar mit der sogenannten Identitären Bewegung«, schreibt Gründerszene. Die Identitären werden oft als Neonazis in Nadelstreifen bezeichnet.

Andrew Breitbart starb 2012 im Alter von nur 43 Jahren an Herzversagen. Nach seinem Tod wurde die politische Linie der Internetseite unter dem Nachfolger Bannon noch radikaler. Rechte Verschwörungstheo­rien fanden nun einen breiteren Raum. »Darüber hinaus versuchte man das Publikum mit sehr brachialer Islamkritik bei Laune zu halten«, stellt Russia Today fest. Breitbart galt als bedingungsloser Unterstützer Israels. Bannon versuchte, in dessen Rolle zu schlüpfen und sich als glühenden Zionisten zu verkaufen. Doch gleichzeitig ließ er es zu, dass diverse Autoren auf Breitbart News heftig gegen Juden wetterten. Kein Widerspruch. »Viele Leute, die keine Juden mögen, lieben Israel, und viele Leute, die Israel kritisch gegenüberstehen, sind den Juden zugeneigt«, sagte der Soziologe Steven Cohen im Gespräch mit der jüdischen Nachrichtenseite Forward.

Geert Wilders in den Niederlanden, Marine Le Pen in Frankreich und die AfD in Deutschland – im europäischen Superwahljahr 2017 will Breitbart News die rechtspopulistischen Parteien nach vorne bringen. Ziel: Die »Trump Revolution« soll Europa erobern. In Großbritannien gehörte Breitbart News zu den lautesten Unterstützern der rechtspopulistischen UKIP um Nigel Farage und der »Brexit«-Bewegung. Einen lockeren Kontakt zwischen dem Front National und dem Team des US-Milliardärs soll es seit einiger Zeit ebenfalls geben.