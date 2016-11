Vorschlag: Die jW-Programmtips

Uxbal ist ein Mann, der an seinem harten Leben zerbrechen würde, wäre da nicht die Liebe zu seinen Kindern Ana und Mateo: »Biutiful« Foto: ARD/ Menage Atroz/Mod Producciones/Ikiru Films

Biutiful

Barcelona mal düster: Uxbal ist ein guter Vater, aber zugleich agiert er als Kleinganove im Untergrund. So verdient er sein Geld mit der Vermittlung illegaler Einwanderer an Baufirmen. Als Uxbal erfährt, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist, versucht er alles, um Ordnung in sein chaotisches Leben zu bringen und jemanden zu finden, der sich nach seinem Tod um seine Kinder kümmern wird. Mit Javier Bardem (Uxbal). MEX/E 2010. Regie: Alejandro González Iñárritu.

Arte, 21.40

Scobel – Das rätselhafte Leben in uns

Revolution Mikrobiomforschung

Wow: Jeder Mensch trägt 40 bis 100 Billionen Mikroorganismen in und auf sich. Haut, Schleimhäute und insbesondere der Darm sind mit einer komplexen Lebensform besiedelt, die »Mikrobiom« genannt wird. Wissenschaftler meinen, im Mikrobiom die Schaltzentrale des Immunsystems erkannt zu haben, und erforschen neuerdings auch den Zusammenhang der Darmflora mit neurologischen Prozessen im Gehirn. Gäste: Paul Enck (Professor für Psychologie und Neurogastroenterologie von der Uni Tübingen), Giulia Enders (Medizinstudentin und Bestsellerautorin, Autorin von »Darm mit Charme«), Michael Blaut (Leiter der Abteilung für Gastrointestinale Mikrobiologie am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam). Vielleicht vorher leicht essen.

3sat, 21.00

Wenn wir zusammen sind

Nach ihren gescheiterten Ehen bilden die Franzosen Mathias und Antoine mit den Kindern Louis und Emilie in London eine Wohngemeinschaft. Ihr Vorsatz, Frauen sollen vor der Tür bleiben, lässt sich nicht lange einhalten. Das gemeinsame Wohnexperiment droht auf ganzer Linie zu scheitern. F 2008. Mit Vincent Lindon (Mathias), Pascal Elbé (Antoine). Regie: Lorraine Lévy.

3sat, 22.25

Geliebter Mistjob – Die neue Lust auf Landwirtschaft

»Geiler Arbeitsplatz, oder?« Silke (39) breitet ihre Arme aus und lässt den Blick über den Acker schweifen. Dafür haben sie und ihr Mann Frank ihre Jobs in der Autoindustrie aufgegeben. »Wir wollten dieses Hamsterrad nicht mehr, das hatte nichts mehr mit uns zu tun.« Bauern wollen sie sein, »ganzheitlich« leben. Ihr Plan: Biogemüse ziehen und damit 25 Familien versorgen. Alles was ihnen noch fehlt, ist ein fahrbarer Hühnerstall und die Genehmigung für ein Gewächshaus. Ein Klacks, sollte man meinen. Aber eben halt leider nicht.

WDR, 23.25