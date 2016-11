Von Befreiungstheologie abgekehrt

Zu jW vom 8. November: »Sandinisten schlagen Rechte« und »Alle gegen Ortega«

Es ist Volker Hermsdorf in seinem Leitartikel und in seinem Kommentar gut gelungen, den internationalen Umgang mit dem politischen Nicaragua darzustellen. Es wurde auch sehr deutlich, unter welchem internationalen Druck die zukünftige sandinistische Regierung steht und arbeiten muss und mit welchen unterschiedlichen Maßstäben linke Regierungen (nicht nur in Lateinamerika) gemessen werden. Obwohl die Politik der Sandinistischen Nationalen Befreiungsfront (FSLN) deutliche Erfolge aufzuweisen hat.

Dennoch halte ich es für angebracht, die aktuelle politische Entwicklung Nicaraguas auch kritisch zu begleiten. So haben sich die Sandinisten von der Befreiungstheologie, für die Ernesto Cardenal nach der Revolution stand, abgekehrt und haben auf Druck des erzkonservativen Kardinals Miguel Obando Bravo Abtreibung, selbst im Fall einer Vergewaltigung, verboten.

Um zukünftig Familiendynastien zu verhindern, hatten die Sandinisten nach der Revolution beschlossen, die zukünftigen Präsidenten nur eine Wahlperiode im Amt zu lassen. Mittlerweile wurde auch dies geändert, und Comandante Daniel Ortega übernimmt das Präsidentenamt nun zum dritten Mal hintereinander. Mit der Wahl am 6. November wurde Ortegas Frau, Rosario Murillo, zur Vizepräsidentin gewählt. Die sieben Kinder der beiden sind sämtlich in wichtigen Positionen der Regierung und der Wirtschaft. Sie bekleiden z. B. Posten als Berater und Beraterinnen im Präsidentenamt, in der staatlichen Ölgesellschaft, in der Investitionsbehörde (die die Lizenz für den geplanten Nicaragua-Kanal vergeben hat) und in staatlichen Fernseh- und privaten Runkfunksendern.

Ich möchte die nicaraguanischen Errungenschaften nicht kleinreden oder gar ignorieren, aber eine völlig kritiklose Berichterstattung ist auch für Nicaragua nicht angebracht.

Holger Meischner, Hechingen

Kapital gibt Ton an

Zu jW vom 10. November: »Das lautere Übel gewinnt«

Warum sollte in einer Fassadendemokratie (…) wie der der USA und der unseren ein »polternder Milliardär« schlimmer sein als einer von diesen geleckten, bürgerlich ausstaffierten und eloquenten Spitzenpolitikern, die uns durch ihre Dienstbereitschaft erfreuen? Das Kapital gibt ohnehin weitgehend den Ton an, und die »freie Presse« und die staatstragenden Medien manipulieren uns in seinem Sinne und Interesse. Wahrscheinlich wird es in Zukunft für uns besser zu durchschauen sein, was in dieser Welt wirklich gespielt wird, wenn Donald Trump als Mitglied des Kapitals die Macht selbst ausübt, anstatt dass Frau Clinton mit ihren »guten Beziehungen zur Wall Street« uns ihre Variante der »Wahrheit« verklickert.

Das Scheitern von Bernard Sanders hat leider gezeigt, dass weder die Masse der Wähler noch die politische Klasse reif für eine echte Demokratie im Sinne und Interesse der Bevölkerung sind. Doch vielleicht führt die Wahl Trumps zu einem heilsamen Schock, der uns gerade noch vor der globalen Krise bewahren kann, die unsere politische Klasse im (…) Interesse des Kapitals anzurichten droht.

Ludwig Schönenbach, Bremen

Dosenpfand als Feigenblatt

Zu jW vom 4. November: »Geschmeidig machen für Krieg«

Dieser Titel bringt es schon wunderbar auf den Punkt. Und die dann folgenden Ausführungen müssen doch allen Friedensbewegten und Mitgliedern der Partei Die Linke aus der Seele sprechen, vor allem auch wegen der nochmaligen Darlegung der Geschichte der Grünen. (…) Man kann es sich ja nicht oft genug vor Augen führen, wie »geschmeidig« die grünen Friedensdemonstranten z. B. gegen den NATO-Doppelbeschluss mit der Parole »Schwerter zu Pflugscharen« im Bonner Hofgarten zu Kriegstreibern gegen den angeblich drohenden zweiten Holocaust im Kosovo wurden und was von ihrem Engagement für den Erhalt unserer Umwelt übrigblieb: der »Dosenpfand« als Feigenblatt. (…)

Josie Michel-Brüning, per E-Mail

Von Öl und Erdgas Abschied nehmen

Zu jW vom 27. Oktober: »Braunkohle verpestet bis 2040 die Luft«

Und ich dachte, Minister Gabriel sei für die Energiewende zuständig! Dass er einmal

medienwirksam ein Batteriespeicherwerk einweihte, war ja ganz nett: Ohne den Ausbau von Speicherkapazität wird der erforderliche Umstieg auf erneuerbare Energie nicht ganz auskommen, wie wohl auch »Power to fuel« eine sinnvolle Speicherform für zeitweilige Überschüsse bei Wind oder auch Photovoltaik wäre. Dass Gabriel vor kurzem den Kohleverstromern Geld für deren Reservefunk­tion zuschanzte, na ja: Hauptsache, sie fahren ihre Dreckschleudern möglichst selten an. Aber dass er nunmehr ganz unverblümt die Dekarbonisierung noch hinauszögern will, steht seiner (…) Aufgabe diametral entgegen und soll wohl davon ablenken, dass wir außer von der Atomkraft und der Kohle auch möglichst schnell vom Öl und schließlich vom Erdgas Abschied nehmen müssen! Was hätte Gabriels SPD-Genosse Hermann Scheer dazu gesagt? (…)

Bernhard May, Solingen

Einwände vorbringen

Zu jW vom 7. November: »Nur wenige überprüfen ihre Miete«

Es reicht in vielen Fällen, fundierte Einwände gegen die Mieterhöhung vorzubringen (z. B. auf der Basis des letzten Mietspiegels) oder z. B. auch die Betriebskostenabrechnung zurückzuweisen, wenn ohne Begründung einzelne Positionen darin »aus dem Ruder laufen«. Der Widerspruch ist jeweils – unbedingt schriftlich (mit Einschreiben und Rückschein, Kopie per Fax und/oder E-Mail) – an den Vermieter zu senden. Dann passiert i. d. R.: einfach nichts. Die Miete bleibt, wie sie war, die Nachforderung zur Betriebskostenabrechnung taucht nicht wieder auf. Doch eine schriftliche Antwort gibt es von pfiffigen Vermietern auch nicht. (…) Man kann also keineswegs nur nach der Anzahl der Klagen urteilen, wenn man wissen will, wie viele Leute ihre Miete überprüfen.

Volker Wirth, Berlin