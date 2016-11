Es wird wieder kalt

Verdammich, den DJ Ötzi hätten wir schon fast vergessen Foto: Marcus Brandt dpa/lno-Bildfunk

»Die Alpen sind widerlich«, schrieb Thomas Bernhard. Das sind sie. Sie sind widerlich, großkotzig und zutiefst amoralisch. Auch Kant fand ihre angebliche Erhabenheit so lala, und zwar in Analogie zu den schändlichen Weltmeeren. »So kann der weite, durch Stürme empörte Ozean nicht erhaben genannt werden«, heißt es in der »Kritik der Urteilskraft«. »Sein Anblick ist grässlich.«

Zugute halten darf man dem Ozean allerdings, dass er keine Gletschermumien und Eismänner konserviert, die lässt er für alle Zeiten verschwinden wie ein Müllschlucker, der den vom sagenhaften Homo sapiens täglich rausgerotzten Schlodder runterwürgt.

Hätten wir die Alpen nicht am Hals, fiele uns desgleichen das vollkommen verzichtbare Tisenjoch nicht zur Last, Teil jener kultur- und konturlosen kontinentalen Trennlinie, die durch Südtirol (eijeijei) und Tirol (um Gottes willen) verläuft und an der dieser sogenannte Ötzi (oldest man ever) am 19. September 1991 (ein Unglücksdatum gleich dem 3. Oktober 1990) von einem bergwandernden Ehepaar aus Franken (yeah) zufällig in einem normalerweise eis- und schneebedeckten Senkloch entdeckt ward; nur weil »die Natur beschloss«, diese Gans, diese dämliche, »die älteste Mumie der Welt freizugeben« (Arte) – uns durch Jubiläen, Fernsehfilme und anderen Eventrumpel auf ewig zu ketten an den so steinalten wie ziemlich gewiss quarzdummen Zausel (als hätte der verlotterte Tutanchamun nicht gelangt).

Einem »Handout« (FAZ) des Bozener Archäologiemuseums zufolge, sieht der »Mann vom Similaun« einem etwas reiferen Dieter Bohlen ähnlich. 5.300 Jahre soll der gefriergetrocknete Urmel aus dem Eisacktal (Strontiumisotopenanalyse!) auf dem mit fünfzig Hool-Tätowierungen übersäten Buckel (dito kein Scherz!) haben. Die bloße Erwähnung des quasiösterreichischen Trottels italienischer Staatszugehörigkeit führt allenthalben zur heillosesten Intellektualumnebelung. Stammt er nun aus der »Jungsteinzeit« (Spiegel online)? Der »Kupfersteinzeit« (FAZ)? Der »Bronzezeit« (ZDF)? Oder doch lieber aus der »Kupferzeit« (Arte)?

Hockt Ötzis Landsmann Reinhold Messner nicht gerade bei Ötzis Landsmann Markus Lanz geistig unrasiert herum, läuft eine neue Doku über Messners und Lanzens Landsmann, mit Kohorten von Felsforschern und sonstigen denkerischen Potenzen. Nächstes Jahr brummt ein Film über den ollen Schluri in die Kinos, mimen wird ihn Jürgen Vogel. Immerhin das ist stimmig.

Der Ozelot oder Otzeloddel, Sprössling eines korsischen Bluträchers und einer Tiroler Trachtentrulla, war ein charakterloser Raufbold und mit Pfeil, Bogen und Beil armierter Holzer. Er gehörte der »Oberschicht« (Spektrum der Wissenschaft) an, hütete Kupferminen und starb durch einen hinterrücks abgefeuerten Pfeilschuss. Die Mordthese bindet unterdessen unsere wichtigen Polizeikräfte, die Münchner Kripo ermittelt. Als favorisiert gilt die Variante des politischen Mordes (Blaupause für die spätere Kennedy-Sache), Motive: Rache, Entmachtung, Landnahme, der Kampf um die kostbare Ressource Stein, Imperialismus, der bekannte Dreck. »Ich hoffe, sie werden den Mörder finden, diese Bestie!« (Youtube-Kommentar) Nein, die Alpen, die dies Unheil gebaren, müssen abgeflext werden.

Trotzls Bilanz: DJ Ötzi, Gesteinsparks, prähistorische Bogenschießwettkämpfe, ein »Ötzi-Dorf« mit einem »Ötzi-Franz«, wochenlange Ötzi-Kongresse, und in seinem Magen fand man die Pollen der Hopfenbuche – braver Mann!