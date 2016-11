Die Diktatur im Kleinen

Daniel Brühl (l.) als faschistischer Profi methodischer Gewalt Foto: Christine Schroeder/www.cineportrait.de

Als »Jeder stirbt für sich allein« Anfang dieses Jahres im Wettbewerb der Berlinale gezeigt wurde, gab es bereits während des Abspanns erhebliches Gemurre; vereinzelt wagten sich Buhrufer hervor. Entsprechend war das Presseecho: Bemängelt wurden melodramatische Überzeichnung, schwache Dramaturgie, aufdringliche Musik und die eigenwillige Entscheidung des Regisseurs, die englischen unter seinen Darstellern mit einem deutschen Phantasieakzent sprechen zu lassen.

All das stimmt – wobei dem deutschen Kinopublikum jetzt in der synchronisierten Fassung immerhin das Sprachexperiment erspart bleibt. Doch zieht zunächst der Stoff Interesse auf sich. Grundlage ist der gleichnamige letzte Roman Hans Falladas, der 1946 entstand und dessen Übersetzung ins Englische ab 2002 weite Verbreitung fand. Fallada schrieb über das Berliner Ehepaar Otto und Elise Hampel, das durch den Kriegstod eines Verwandten vom Naziregime abrückte. Die beiden legten ab 1940 Hunderte von Postkarten mit Widerstandsaufrufen aus, bis sie 1942 verhaftet und 1943 im Gefängnis Plötzensee ermordet wurden.

Die Verfilmung hat, entgegen der harschen Kritik, durchaus Stärken, besonders in der ersten Hälfte. Das Wohnhaus der Quangels, wie sie in Buch und Film heißen, wird zu einer Welt der Diktatur im Kleinen, mit fanatischen Faschisten, aber auch potentiellen Opfern. Auf engstem Raum wird eine Gesellschaft dargestellt, in der stets Überwachung zu fürchten ist, in der es fast gleichzeitig Akte der Solidarität gibt.

Wenn dies leider für die weitere Handlung kaum eine Rolle spielt, so bleiben doch die überzeugenden Auftritte von Brendan Gleeson und Emma Thompson, die den Film über lange Zeit auch da tragen, wo die Dramaturgie ins Stocken gerät. Besonders Gleeson zeigt, auch kraft seines schweren Körpers, das Ruhige und gleichzeitig Unbeirrbare des Widerstandskämpfers, der mit seiner Frau zusammen isoliert von allen anderen politischen Zusammenhängen agiert. Beide haben kaum Zweifel daran, dass sie irgendwann gefasst werden, und wissen, was ihnen dann bevorsteht. Doch ist der Einschnitt in ihrem Leben zu stark; bei Fallada und im Film haben sie ihren einzigen Sohn verloren. Sie gehen nun den einmal gewählten Weg konsequent bis an sein Ende.

Das Problem ist hingegen die Gestaltung der Gegenseite. Daniel Brühl spielt zwar den Gestapo-Beamten Escherich überzeugend. Doch gerät Escherich bald unter Druck brutaler SS-Leute, die sofort Ergebnisse sehen wollen und auch gegen die Gestapo Gewalt anzuwenden bereit sind.

Anders als heute verfügte Fallada 1946 nicht über genaue Kenntnisse, wie die Repression der Nazis organisiert war; doch fragt sich, ob man heute noch eine derartige Phantasiewelt dem Kinozuschauer vorsetzen sollte. An der Spitze des Reichssicherheitshauptamts standen nicht brutale Schlägertypen, sondern gutausgebildete Fachleute. Einige der Älteren unter ihnen hatten ihr Handwerk schon bei der politischen Polizei der Weimarer Republik gelernt. So wahrscheinlich es ist, dass die relativ lange Zeit, in der die Hampels in Freiheit blieben und ihre Karten ablegten, zu internen Misshelligkeiten führte – auf faschistischer Seite waren Profis zugange, die wussten, wann ihnen unvermittelte Gewalt und wann methodisches Vorgehen nutzte.

Es ließe sich einwenden, dass ein Film keine Geschichtsstudien ersetzt und darum dramaturgisch Zuspitzungen erlaubt sind. Doch birgt gerade eine solche Anlage der Figuren eine zusätzliche Gefahr, die man schon bei Oliver Hirschbiegels Naziverwurstung »Der Untergang« erkennen konnte: Wo sich der Konflikt zwischen einem klug kalkulierenden Faschisten mit Realitätsbezug einerseits und einem dumpf brutalen Faschisten andererseits abspielt, da neigen die Zuschauer zur Sympathie mit dem ersteren. Er wirkt weniger fanatisch, und fast vergisst man, dass die Sache selbst die falsche ist. Doch die klugen Nazis waren die gefährlichsten; mit ein paar SA-Schlägern aus der Eckkneipe wäre Hitler nicht bis kurz vor Moskau gekommen. So schieben sich also bei Perez die Nöte eines Gestapo-Agenten, der mit seinen methodisch gesetzten Fähnchen auf dem Stadtplan doch fachlich alles richtig gemacht hat, neben den antifaschistischen Kampf der Quangels. Am Schluss bringt sich Escherich sogar um, statt, wie es für seinesgleichen dann vorgesehen war, im Staatsschutz der Bundesrepublik Karriere zu machen. Dies als Ende – statt, wie im Roman, als Episode – ist ein seltsamer Akzent.

Man kann hoffen, dass das Berlinale-Publikum aus dem richtigen Grund seinen Unmut zeigte. Es gibt Argumente gegen diesen Film, der aber in manchen Episoden und in der Leistung der Hauptdarsteller auch Stärken aufweist. Anlass zu Diskussionen gibt er jedenfalls.