Blase mit Augenmaß

Die Bundesbank ist besorgt. Am Mittwoch stellte die Behörde in Frankfurt am Main ihren Finanzstabilitätsbericht vor. Die Banken in Deutschland litten unter »nachhaltiger Ertragsschwäche«, erklärte Vorstandsmitglied Andreas Dombret. Die Institute müssten nicht nur ihre Geschäftsmodelle auf den Prüfstand stellen, sondern auch über Fusionen, eine Ausdünnung des Filialnetzes und weitere Einsparungen nachdenken. Aber keine Angst: »Die Solvenz und Liquidität der deutschen Banken und Sparkassen steht außer Frage«, sagte Dombret laut dpa.

Sollte sich die Europäische Zentralbank eines Tages dazu entscheiden, den Leitzins anzuheben, bestünde die Gefahr, »dass Marktteilnehmer Risiken unterschätzen und nicht ausreichend berücksichtigen, dass die Vermögenspreise fallen und die Zinsen steigen können«, sagte Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch laut dpa. Die EZB-Strategie der niedrigen Zinsen zielt darauf ab, die Spekulation zu fördern und Preise für Vermögenswerte hoch zu halten. Trotz teils kräftig gestiegener Preise gebe es noch keine gefährlichen Übertreibungen am deutschen Immobilienmarkt. »Obwohl die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland seit dem Jahr 2010 deutlich steigen, gibt es aktuell keine Anzeichen für eine exzessive Kreditvergabe oder eine Abschwächung der Kreditvergabestandards«, erklärte Buch laut dpa. Die Finanzbranche vergebe Kredite nach wir vor mit Augenmaß. Das sehen wahrscheinlich auch die großen Immobilienverwalter so. Die Deutsche Wohnen erwartet 2016 einen Anstieg des Immobilienbestands im Wert von 2,2 Milliarden Euro. Die Dividende soll um 35 Prozent auf 73 Cent pro Aktie erhöht werden, hatte Reuters am Dienstag gemeldet. Auch Europas größter Wohnungskonzern Vonovia hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres das operative Ergebnis um fast ein Drittel auf 571,6 Millionen Euro steigern können. Die Gewinnprognose für das Jahr 2016 liegt bei 760 Millionen Euro, hatte der Konzern am 3. November bekanntgegeben.

Doch warnte die Bundesbank am Mittwoch, Käufer müssten sich darüber im klaren sein, dass dann, wenn die Zinsen wieder steigen, die Preise und Bewertungen an den Märkten zurückgehen würden: »Finanzierungen, die unter den aktuellen Rahmenbedingungen angemessen erscheinen, könnten sich dann als nicht nachhaltig herausstellen«, warnte Buch laut dpa. Ein Euphemismus für das Platzen einer Spekulationsblase.

Lieber weiter kräftig pusten, lautet das Motto. Der Chefvolkswirt des Versicherungskonzerns Allianz, Michael Heise, wies am Mittwoch darauf hin, dass seit 2000 die Investitionen kaum mehr zum Wachstum beigetragen haben. »Das ist schon mehr als ein Schwächezeichen, das ist ein Warnsignal für die deutsche Wirtschaft«, sagte er laut Dow Jones Newswires bei der Vorstellung der Prognose in Frankfurt am Main. Man könne aber nicht die Unternehmen dafür beschimpfen, dass sie weniger in Deutschland und mehr im Ausland investierten, man müsse den Standort Deutschland attraktiver machen. Die deutsche Wirtschaft werde nach Einschätzung der Allianz im laufenden und nächsten Jahr um 1,9 und 1,5 Prozent wachsen. Heise sagte, auf den ersten Blick seien das »supergute Zahlen«, wenn man berücksichtige, dass Deutschland zugleich einen ausgeglichenen Haushalt habe, Vollbeschäftigung und die Flüchtlingsausgaben in den Griff bekomme. Auf den zweiten Blick sei jedoch festzustellen, dass das Wachstum überwiegend auf dem Konsum beruhe. Heise verwies auf die immer noch hohe Besteuerung eigenfinanzierter Investitionen gegenüber fremdfinanzierten, die hohen Energiekosten und den Arbeitskräftemangel. »Da muss die Politik handeln«, forderte der Allianz-Chefvolkswirt. Auch für 2018 rechnet Heise allerdings nicht mit höheren Investitionen.

Nach jüngsten Zahlen der Bundesbank hatten Deutschlands Unternehmen (ohne Banken) Ende Juni liquide Mittel in Höhe von rund 465 Milliar­den Euro. Im Vorjahr waren es gut 396 Milliarden. Ein Grund für die Zurückhaltung sei »die politische und wirtschaftliche Unsicherheit wegen Eurokrise, Brexit, Staatsverschuldung«, sagte Heise gegenüber Bild online (Mittwoch). Neoliberale Umverteilungsinstrumente sollen der Allianz und anderen Großkonzernen helfen. Der Standort Deutschland werde zunehmend unattraktiv für Investitionen, etwa wegen hoher Lohnnebenkosten, steigender Energiepreise und knapperem Angebot an Fachkräften.