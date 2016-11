Reibach statt Bildung

Computer, Tablet, Smartphone – sie können digitale Bildungshelfer sein, wenn ihr Einsatz kein Selbstzweck ist Foto: Friso Gentsch/dpa

Am Tag bevor in Saarbrücken der nationale IT-Gipfel mit Schwerpunkt »Digitale Bildung« stieg, machte am Dienstag die »Initiative D21« die Ergebnisse der Sonderstudie »Schule Digital« publik. Der Kernbefund der Onlineumfrage unter Lehrern und Schülern lautet, Deutschlands Bildungsanstalten sind nicht auf der Höhe der Zeit. Häufig käme statt Whiteboard, Laptop oder Smartphone der schnöde Overhead-Projektor zum Einsatz. Bilanzierend heißt es: »Die Lebenswelt fast aller Schüler und vieler Lehrkräfte ist eine digitale, und dennoch muss diese Realität an vielen Schultoren noch immer draußen bleiben.«

Wer genau sich hier um Deutschlands Nachwuchs sorgt, offenbart die Liste der »Partner« und Unterstützer der Initiative. Mit Microsoft, Fujitsu, Telekom, Ericcson und Intel sind darunter fünf global operierende IT-Produzenten. Als »Förderer« mit dabei ist auch die Bundesregierung, in Gestalt des Wirtschaftsministeriums. »Es liegt noch viel Arbeit vor uns«, äußert sich Ressortchef Sigmar Gabriel (SPD) in einem Grußwort zur Studie, denn Bildung mit Hilfe der digitalen Welt stehe für »eine bessere Vermittlung von Wissen und für flexiblere Formen des Lernens«. Der Minister muss es wissen, er hat selbst einmal Lehrer gelernt. Allerdings sind noch nicht alle überzeugt, dass Kinder mit Smartphone und Tablet wirklich mehr und besser lernen. Im Gegenteil raten Neurologen und Pädiater dringend vor dem Einsatz der neuen Medien im Unterricht ab. Je mehr und je früher der Gebrauch einsetze, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, »dass Kinder mit dem Leben und dann auch mit Medien nicht gut zurechtkommen«, warnt etwa der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ).

Die Studienautoren kontern solche Einwände mit der Macht des Faktischen. »Ob digitale Bildung sinnvoll ist, hat die deutsche Gesellschaft jedoch bereits beantwortet, indem sie zu 79 Prozent online ist, die Altersklassen von 14 bis 49 Jahren sind es sogar nahezu zu 100 Prozent.« Die Logik ist bestechend. Dass Kinder und Jugendliche nach neueren Untersuchungen täglich 200mal und mehr ihr Smartphone nutzen, ist deshalb nicht zu hinterfragen.

Vor einem Monat hat Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) angekündigt, für die technische Ausstattung aller 40.000 Schulen in Deutschland mit Computern und WLAN-Zugängen fünf Milliarden Euro bereitzustellen. Zum Auftakt des nationalen IT-Gipfels, der noch bis zum heutigen Donnerstag in der saarländischen Landeshauptstadt tagt, nannte sie die Digitalisierung das »Top-Thema in Politik, Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft«. Digitale Bildung von der Schule bis hin zum lebenslangen Lernen könne zu einer »Erfolgsgeschichte werden, wenn wir alle Kräfte und Ressourcen bündeln«. Die Tagung sei der »ideale Ausgangspunkt, um hier voranzukommen«.

Markus Beckedahl von der Plattform Netzpolitik.org hat da seine Zweifel. »Politiker sitzen mit Industrievertretern und industrienahen Forschungsvertretern auf Panels. (…) Alles und alle Beteiligten sehen total modern und innovativ aus.« Der Netzaktivist hat sich das Konferenzprogramm angeschaut und »genau drei Vertreter« gezählt, »die man als Zivilgesellschaft bezeichnen« könnte. Lediglich eine von über 20 Diskussionsrunden sei gleichberechtigt mit Industrie- und zivilgesellschaftlichen Vertretern besetzt. Beckedahls Fazit: »Der IT-Gipfel zeigt eindrucksvoll jedes Jahr, wie die Bundesregierung die Digitalisierung sieht. Rein wirtschaftlich und ohne viel Gesellschaft.«