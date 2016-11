Nutzt ja nüscht, wenn Brasiliens Abonnementmeisterinnern vorbeischauen: Traditioneller Tanz in Papua- Neuguinea, dessen Frauenfußballteasm sich über eine 0:6-Klatsche freute (weil sie nicht zweistellig wurde) Foto: Mick Tsikas/EPA/dpa-Bildfunk

Einen wunderschönen guten Morgen! Auf den Einfall, eine Weltmeisterschaft an einem Sonntag beginnen zu lassen, muss man erst mal kommen. So geschehen in Papua-Neuguinea, wo noch bis zum 3. Dezember der achte FIFA U-20 Women’s World Cup ausgetragen wird.

16 Mannschaften in vier Gruppen ermitteln die Viertelfinalisten. Alle 32 Spiele finden in der Hauptstadt Port Moresby statt. Die Europameisterinnen aus Schweden wurden im Auftakt-Match der Gruppe A von Vize-Asien-Meister Nordkorea kalt erwischt. Der Entschlossenheit des Gegners konnten die Schwedinnen nur Staunen entgegensetzen. Mit konstantem Pressing und beharrlichen Attacken wurden die Europäerinnen, deren behelfsmäßigen Offensivversuchen es deutlich an Einfallsreichtum mangelte, akkurat ausgelaugt. Nach mehreren versemmelten Chancen, woran vor allem die wachsame Torfrau Emma Holmgren schuld war, war es schließlich Mittelfeldspielerin Ri Hyang Sim, die nach 25 Minuten und klasse Vorlage von Kim So Hyang auf Höhe des Elfmeterpunktes mit dem linken Fuß und flach neben den Pfosten den Führungstreffer setzte.

Da die Nordlichter keine Reaktion zeigten, machte Nordkorea einfach so weiter. Quasi aus der Umkleide heraus gelang Stürmerin Kim So Hyang nach herrlichen Kombinationen über die linke Flanke aus dem Fünfer heraus das 2:0, vor allem deshalb, weil die Skandinavierinnen anscheinend das Wort »Innenverteidigung« noch nie gehört hatten. In der Folge stellten sich die Mädchen von Calle Barrling hinten rein, um noch mehr Schaden abzuwenden. Sehr originell.

Gastgeber Papua-Neuguinea konnte in seinem WM-Debüt gerade noch so eben ein zweistelliges Resultat gegen Südamerikas Abonnentmeisterinnen aus Brasilien verhindern. Nach sechs Minuten ging Brasilien durch Mittelstürmerin Duda in Führung, und zur Halbzeit – und also unmittelbar vor dem üppigen Süßkartoffelauflauf – stand es bereits 6:0, nach Einlochungen von Gabi Nunes, Brena (2), Yasmim sowie Katrine.

Nach dem Wiederanpfiff hatte sich Brasiliens Torrumsteherin Carla einen dicken Historienschinken mit auf den Platz genommen, um sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben und nicht unentwegt ins Leere zu starren, das gibt schlechte Augen. Die Schutzbefohlenen von Lisa Cole, der US-amerikanischen Trainerin der Gastgeber, rückten unterdessen immer noch weiter zusammen, was jedoch nicht dazu führte, dass nun auch Lavina Hola ein Taschenbuch hinter den Schienbeinschonern hervorzauberte. Denn der flogen nach wie vor ein paar Bälle um die Ohren. Geyse (49’) sowie Yasmim (66’) und Gabi Nunes (70’) mit ihren jeweils zweiten Treffern dehnten die Chose noch auf ein kontemplatives 9:0 für Brasilien aus. Ein Tor mehr wäre historisch gewesen, so war’s semi-historisch, denn bei der WM 2012 in Japan hatte bereits Nordkorea mit demselben Resultat gegen Argentinien gewonnen.

In der Gruppe B vermöbelte Vize-Europa-Meister Spanien den Concacaf-Vize Kanada mit 5:0, während Asien-Meister Japan den Vizeweltmeister und Afrika-Meister Nigeria mit einem keine Wünsche offenlassenden 6:0 in die Schranken verwies. Heute kommt es zu den Top-Duellen zwischen Brasilien und Nordkorea sowie Spanien und Japan.