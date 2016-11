Der Charme der Ruinierten

Wohin Cruise auch geht – ins Militärgefängnis, nach Afghanistan oder zum Karneval in New Orleans – überall droht das Ende Foto: Chiabella James/ PARAMOUNT PICTURES

Tom Cruise ist »Jack Reacher«. Der einsamste aller einschlägigen Rächer von Witwen und Waisen – ohne Kreditkarte, ohne Smartphone, ohne Frau und Kind, ohne Aussicht auf Besserung, jedoch als ehemaliger Militärpolizist immerhin pensionsberechtigt. Was wohl einen letzten moralischen Halt garantiert, oder zumindest den Anschein einer radikal unabhängigen, um nicht zu sagen autonomen Position.

Männer ohne Kreditkarte, Männer ohne Frauen, Männer ohne Rücksicht auf Verluste? Nun ja, in »Jack Reacher – Kein Weg zurück«, der zweiten Verfilmung der Pulp-Romanserie von Lee Child scheinen sowohl die Titelfigur als auch deren Amerikabild auf einer permanenten Winterreise zu sein: »Eine Straße muss ich gehen / die noch keiner ging zurück«, lautet das Motto. Wohin die Straße auch führt – ins Militärgefängnis, nach Afghanistan oder zum Karneval in New Orleans – überall droht das Ende.

Cruise, der gealterte männliche Filmstar von zweifelhaftem Ruf sucht noch einmal eine Chance auf Bewährung, eine verzweifelte Bestätigung seiner prekären Virilität. Zu diesem Zweck bekommt Jack Reacher diesmal weibliches Begleitpersonal – zum einen eine fälschlich angeklagte und in der Folge inhaftierte Militärpolizistin (Cobie Smulders), ein weibliches Alter ego sozusagen, zum anderen eine mutmaßliche (verlorene) Teenagertochter (Danika Yarosh). Aber weiß er etwas mit dieser Verstärkung und Bewährungschance anzufangen?

Wenig.

Da gibt es eine Szene in einem Motelzimmer zwischen Cobie Smulders und Tom Cruise. Sie setzt sich mit nassen Haaren und in einem weißen Hotelbademantel zu ihm aufs Bett. Sie sind gemeinsam auf der Flucht, sie kämpfen für die gleiche Sache, sie sind sozusagen Kollegen vom gleichen Schlag. In besseren Zeiten haben sie schon einmal telefonisch über ein Date nachgedacht.

Sie macht sich über Dating-Rituale viriler Rächer lustig, noch während der Bademantel gefährliche Lücken in ihrer Verteidigungslinie offenbart. Tom Cruise findet schließlich die optimale Ausflucht: »Never underestimate the charme of a seedy motel ...« (Unterschätzen Sie niemals den Charme eines schäbigen Motels). Der Charme der Ruinierten kann ja durchaus beeindruckend sein, in so einem Motelzimmer, aber unterschätzen Sie niemals die Feigheit der Selbstironie.

Nicht einmal Ruinen von Intimität sind Jack Reacher noch erlaubt. Der Charme der Schäbigkeit führt hier … zu nichts.

Warum aber verhält sich das so? Warum muss die »Jack Reacher« Figur so hoffnungslos einsam bleiben, selbst wenn sein weibliches Alter ego auf der Bettkante sitzt? Zum einen muss natürlich der Rächermythos irgendwie unberührt bleiben, klar. Zum anderen ist dieser Mythos ja nichts weiter als die nackte »White male angst«, die nicht unberechtigte Furcht, längst zum alten Eisen zu gehören, nicht mehr zu recyclen, ohne Weg zurück.

Und wurde im Kontext der Ergebnisse der letzten US-Präsidentschaftswahl nicht auffällig häufig von Rückkehr und Rache der hässlichen (vor allem hässlich unterprivilegierten und arbeitslosen), nur notdürftig alphabetisierten weißen Männer gesprochen? Auch wenn dies zu weiten Teilen wohl nichts anderes ist als eine Ausflucht einer politischen Klasse, die sich weiterhin beharrlich weigert, Einsicht in ihre eigene Überkommenheit zu gewinnen und alles und jeden für entbehrlich hält, nur nicht sich selbst, dann wird doch sehr offensichtlich, dass da ein nicht unerheblicher Haufen Angst die Karten gemischt hat.

Angst regiert die mythologische Figur, die immerhin antritt, eine totale Korruption zu bekämpfen, die dank einer ruinösen Ökonomie des permanenten Krieges (nach innen und außen) und einer gefährlichen Verselbständigung der Institutionen ziemlich unvermeidlich ist. Diese Korruption nimmt in »Jack Reacher – Kein Weg zurück« durchaus handfeste Formen an. Sklavenhandel, Waffenhandel, Drogenhandel ...

Da bekommt man es völlig zu Recht mit der Angst zu tun. Da könnte man fast auf den Gedanken kommen, vielleicht doch noch den Schwanz einzuziehen. Denn der einsame Rächer, der in einem lausigen Western in der hoffnungslos verkommenen, gottverlassenen Grenzstadt aufräumen muss, bevor er in den nächsten Sonnenuntergang reitet, das ist ein aussichtsloser Posten. War es von jeher.

»Jack Reacher«, ein Militärpolizei-Western vor dem totalen Bankrott. Eine Winterreise.