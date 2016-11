»In vielen Beziehungen ist es nicht so lustig«

»Jetzt will sie auch noch den Hund«: Jacques Palminger, der sich auch als »Freund der Pudelfamilie« begreift Foto: Simone Scardovelli/tomprodukt

Ist Ihre neue CD ein Hilfeschrei? Zugegeben, diese Frage habe ich aus einem alten Interview von Ihnen geklaut, das Sie 2007 mit Almut Klotz und Reverend Dabeler geführt haben – über deren Album »Menschen an sich«.

Diese CD ist auf jeden Fall kein Hilfeschrei. Ich wüsste nicht, wer auf dieser Platte nach was schreien sollte.

Dann ist es eher tiefenentspannter Jazz?

Es geht eher in Richtung positive Suggestion mit transzendierenden Harmonien.

Die Ausnahme bildet das Lied: »Aber Spanky gehört mir …«

Ich bin eines Morgens aufgewacht mit der Zeile: »Aber Spanky gehört mir …« Ich hatte die Idee von einem Drama, einer Lebenskrise, einer scheidungsähnlichen Situation: Sie hat schon den Golf und die Doppelhaushälfte mit Rolf, und jetzt will sie auch noch den Hund. Dem Verlassenen bleibt nur das Stöckchen und die Verzweiflung. Mit dieser Textidee bin ich zu Carsten Meyer gefahren. Dann haben wir am selben Morgen an seinem Klavier das Lied geschrieben.

Wo wir gerade bei Spanky, dem Hund, also bei Haustieren sind, wie geht es denn dem Hamburger Pudelclub, der im Februar gebrannt hat?

Ich bin ein Freund der Pudelfamilie, eine Art assoziiertes Mitglied. Fest steht: Der Pudel wird wieder aufgebaut. Der Club ist nicht kaputt zu kriegen. Der Pudel steht immer wieder auf!

Trinken Sie eigentlich gern grünen Tee? Der soll doch sehr gesund sein.

Ich trinke morgens sehr starken Bohnenkaffee. Damit bin ich auch sehr zufrieden. Ich glaube aber, dass grüner Tee auf Dauer das bessere Getränk ist. Wir beobachten das!

Verstehe ich, geht mir auch so. Heinz Strunk, Rocko Schamoni und Sie sind Studio Braun. Sie haben ein neues Buch rausgebracht: »Drei Farben Braun«.

Das Buch ist 400 Seiten stark, alles von Studio Braun und noch viel mehr. Das umfasst alles, was wir jemals gemacht haben, alle Theaterstücke, frühe Faxe, Bilder von unserem ersten Zusammentreffen, frühe Aktionen, die wir gemeinsam gemacht haben.

Wie lange gibt es Studio Braun?

Beinah 20 Jahre. Im Hamburg der 90er Jahre habe ich Rocko Schamoni im alten Pudelclub kennengelernt. Dann ist mir die CD »Spaß mit Heinz« zugespielt worden, die habe ich Rocko gezeigt, daraufhin haben wir Heinz Strunk eingeladen. Wir haben uns getroffen und gemeinsam eine Reise nach Frankfurt gemacht. Dort hatten wir einen Auftritt, das war ganz grauenvoll.

Es gab weder eine Idee noch Besucher. Wir haben uns aber immer wieder zusammengerauft und sind dann irgendwann zu einer Gruppe geworden.

In Rahmen von Studio Braun wurde auch der Film »Fraktus« produziert …

Das war schlappe 15 Jahre später.

Im Film spielen Sie einen Musiker, der ein bisschen aussieht wie Adolf Hitler.

Das bezieht sich maximal auf die Oberlippe.

Auf Ihrer neuen CD gibt es eine Textzeile: »Cumuluswolken sind wie Frauen, die nächste sieht immer besser aus«. Möchten Sie sich dazu äußern?

Das ganze Stück ist eine Aneinanderreihung von flachen Witzen. Sie versuchen lustig zu sein, obwohl sie aus einer sehr negativen Haltung heraus kommen. Lydia Schmidt, die das Lied singt, schafft es, diese traurigen Witze so melancholisch zu erzählen, dass man versteht, worum es geht. In vielen Beziehungen ist es nicht so lustig, wie immer getan wird.

Wenn Leute auf so einen tristen Humor stehen und tumbe Witze erzählen, dann macht mich das eher traurig, als dass ich da irgendwie drüber lachen könnte. »Das einzige, was wir gemeinsam haben, ist der Tag an dem die Hochzeit war.« Zur Not kann man da mal drüber schmunzeln, aber eigentlich ist das doch alles ganz, ganz schrecklich.

Sie haben Schlagzeug bei Jens Rachuts Punkband Dackelblut gespielt. Ich war in den 90ern Fan und finde es immer noch schade, dass die sich 1999 aufgelöst hat.

Ich finde das so richtig schade, und ich weiß noch, als wir da in Duisburg im Backstage saßen und Jens meinte: »Komm, lass mal auflösen.« Da waren wir alle ziemlich geschockt. Jens ist der Sänger, der auf eine ganz tolle Art sein Leben in Schwung hält, indem er zum Beispiel gut laufende Bands auflöst.

Was bedeutet für Sie noch Punkrock?

Punkrock hat mich durch die ersten fünf Jahre gezogen, als ich auf einmal Vater von zwei Kindern wurde. Das hat mir richtig geholfen. Morgens Fläschchen Milch, abends Fläschchen Bier. Punk als Batterie, als Aufladung. Punk hat vielen Leuten Kraft gegeben. Auch, um aus beengten Verhältnissen auszubrechen und den eigenen Weg zu gehen.

Als die Platte »Never Mind the Bollocks« von den Sex Pistols rauskam, habe ich mich nicht getraut, die zu kaufen. Ich habe das sehr ernst genommen. Ich dachte, wenn ich die kaufe, muss ich in voller Konsequenz jede Bürgerlichkeit verlassen und mit Haut und Haar in den Punk gehen. Das habe ich mir nicht zugetraut. Deswegen habe ich die bis heute nicht. Eine der coolsten Platten, die es gibt.