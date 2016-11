Verheerendes Signal

Das Bundesverfassungsgericht hat eine weitere Chance verpasst, die Oppositionsrechte im Parlament zu stärken. Die Entscheidung der Karlsruher Richter bedeutet im Kern: Die von der Bundesregierung zugesagte Vertraulichkeit bei Geheimdienstoperationen zwischen BND und NSA wiegt offenbar schwerer als das im Grundgesetz verankerte Kontrollrecht der gewählten Abgeordneten gegenüber der Exekutive. Staatswohlerwägungen gehen vor Aufklärung. Mit dieser Begründung wurde die Organklage von Linken und Grünen abgelehnt, mit der wir Einsicht in die Liste mit inzwischen gesperrten NSA-Suchbegriffen gerichtlich erzwingen wollten, nachdem die Bundesregierung die Umsetzung eines entsprechenden Beweisbeschlusses im Untersuchungsausschuss (UA) verweigert hatte. Die Liste hatte der BND zum Teil über Jahre hinweg in seinen Ausspähanlagen eingesetzt.

Im Zuge des Urteils bleiben die fast 40.000 NSA-Selektoren, von denen wohl viele auch gegen deutsche und europäische Interessen verstoßen haben, weiter unter Verschluss. Die Frage, ob der BND den US-amerikanischen Geheimdiensten nicht nur Beihilfe zu politischer, sondern auch zu Wirtschaftsspionage geleistet hat, wird sich nun vermutlich nicht mehr aufklären lassen. Von Beginn an hat die Bundesregierung alles getan, um eine tiefgreifende Aufklärung zu verhindern. Immer wieder wurden wichtige Beweismittel zurückgehalten, Akten verweigert oder umfassend geschwärzt, und wichtige Zeugen konnten sich an brisante Vorgänge oft angeblich nicht mehr erinnern.

Trotzdem hat der NSA-UA sehr viel ans Licht gebracht. Angefangen von der Operation »Eikonal«, bei der BND und NSA über vier Jahre hinweg am größten Kabelknotenpunkt Europas in Frankfurt am Main Tag für Tag Millionen Daten, Telefonate, SMS und E-Mails auch völlig unbescholtener Menschen ausspionierten – mit Wissen des Kanzleramtes und unter Täuschung parlamentarischer Gremien. Die Hauptstelle für Befragungswesen, eine Tarnorganisation des BND, ist aufgeflogen. Personenbezogene Daten, z. B. Handynummern, die dort von Flüchtlingen erhoben und an die Amerikaner weitergereicht wurden, konnten zur Zielerfassung bei Drohnenangriffen genutzt werden. Dies forderte zahlreiche Todesopfer. Und wir wissen inzwischen, dass der Grundrechtsschutz deutscher Staatsbürger durch unzureichende Filtersysteme oft nicht funktioniert.

Das jüngste Urteil ist sehr ärgerlich, weil damit ein wichtiger Teilbereich der Geheimdienstarbeit der parlamentarischen Kontrolle weitgehend entzogen wird. Das mag vielleicht ein guter Tag für die Geheimdienste sein – für all jene, die für Transparenz, Aufklärung und gegen Massenüberwachung stehen, ist das Karlsruher Urteil ein verheerendes Signal.