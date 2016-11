Neues Amt für den Spitzel

Ihm geht es noch nicht an den Kragen: Spaniens bisheriger Innenminister Jorge Fernández Díaz Foto: Sergio Perez/Reuters

Der bisherige spanische Innenminister Jorge Fernández Díaz soll am heutigen Mittwoch die Leitung des außenpolitischen Ausschusses im Parlament übernehmen. Mit dieser Personalie demütigt Ministerpräsident Mariano Rajoy erneut seine Steigbügelhalter, die ihm Ende Oktober die erneute Übernahme der Regierungsgeschäfte ermöglicht hatten. Die rechtsliberalen »Bürger« (Ciudadanos) hatten für Rajoy gestimmt, die Sozialdemokraten der PSOE (Spanische Sozialistische Arbeiterpartei) durch ihre Enthaltung in der entscheidenden Abstimmung den Weg freigemacht. Ebenso verhalten sich beide Parteien nach einer Absprache mit Rajoys postfranquistischer Volkspartei (PP) auch bei der Besetzung der Chefposten in den Kommissionen.

Noch am 18. Oktober hatten im Kongress sowohl die PSOE als auch die Ciudadanos zusammen mit allen anderen Parteien außer der PP per Resolution das Verhalten von Fernández Díaz missbilligt. Hintergrund ist ein als »Operation Katalonien« bekanntgewordener Skandal, der sich seit den Sommermonaten hinzieht. Das Online­portal Público hatte im Juni enthüllt, dass Fernández Díaz als Innenminister im Herbst 2014 dem damaligen Leiter des Büros gegen Betrugsdelikte in Katalonien (OAC), Daniel de Alfonso, einen besonderen Auftrag erteilt hatte. Der Ermittler sollte gezielt katalanische Politiker bespitzeln, um mögliche Korruptionsfälle aufzudecken. Das Vorgehen richtete sich gegen führende Vertreter der für die Unabhängigkeit eintretenden Parteien Republikanische Linke (ERC) und Demokratische Konvergenz (CDC), die zu diesem Zeitpunkt gerade die dann vom spanischen Verfassungsgericht verbotene Volksbefragung über eine Abtrennung der Region von Spanien vorbereiteten.

In der von Público veröffentlichten Tonaufnahme der Unterredung ist Fernández Díaz mit der Aussage zu hören, er könne die Anklagebehörde beauftragen, für einen Abschluss der Vorermittlungen zu sorgen: »Das macht die Staatsanwaltschaft für dich, wir erteilen einen Auftrag.« Der damalige Minister streitet ab, diesen Satz gesagt zu haben, obwohl er deutlich in der Aufnahme zu hören ist. Die in dem Gespräch angesprochene Staatsanwaltschaft selbst sieht ihrerseits keinen Anlass für strafrechtliche Ermittlungen gegen die Beteiligten. Und Fernández Díaz sah sowieso keinen Grund, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Da der Kabinettschef jedoch Sevillas früheren Bürgermeister Juan Ignacio Zoido zum neuen Ressortchef machte, kam es zur Postenrochade.

Negative Folgen hatte der Skandal für die in ihn verwickelten Politiker bislang nicht. Auch bei den Wahlen am 26. Juni hat der PP die Affäre nicht geschadet; obwohl Público ein linkes Medium ist, könnte der Bericht dem rechten Lager sogar genutzt haben. Viele Wähler in Spanien lehnen eine Abspaltung Kataloniens ab und erhoffen sich von der bis heute in der Ideologie der Franco-Diktatur vom »einzigen, unteilbaren Spanien« verhafteten Partei, die Abtrennung zu verhindern. Die selbst von Korruptionsaffären geschüttelte PP konnte so im Juni gegenüber der Parlamentswahl im Dezember 2015 rund eine Million Stimmen hinzugewinnen.

Kataloniens früherer Ministerpräsident Artur Mas, in dessen Amtszeit die Bespitzelung fällt, kritisierte, dass Madrid lieber auf »Manipulationen, Lügen und Dossiers« setze, anstatt sich mit Katalonien nach britischem Vorbild auf ein Referendum über die Unabhängigkeit zu einigen. Er selbst wurde von der spanischen Justiz angeklagt, weil er die nach dem Verbot durch die obersten Richter inoffizielle Durchführung der Volksbefragung am 9. November 2014 nicht verhindert hatte. Auch eine Reihe weiterer hochrangiger Politiker soll sich vor der Justiz verantworten.