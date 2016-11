Aleppo unter Beschuss

Von den bewaffneten Gruppen gehaltenes Viertel im Ostteil von Aleppo (14.11.2016) Foto: Abdalrhman Ismail/Reuters

Während in Aleppo die Kämpfe anhalten, hat das russische Verteidigungsministerium am Sonntag erneut eine »humanitäre Waffenpause« in Aussicht gestellt. Allerdings forderte Moskau von den Vereinten Nationen, sich klar für die Lieferung von humanitärer Hilfe an die Zivilbevölkerung im Osten der Stadt sowie die Evakuierung von verletzten und kranken Menschen auszusprechen. Jeder Versuch von Fahrzeugen, mit Hilfsgütern die Korridore anzufahren, endete bisher damit, dass sie von Kämpfern beschossen würden. Außerdem seien die Zugangsstraßen mit Sprengsätzen vermint. Von seiten der bewaffneten Opposition wird das Gegenteil behauptet, die syrische Armee habe die humanitären Waffenpausen nicht respektiert.

Die Ende Oktober begonnene Offensive bewaffneter Gruppen in und um Aleppo hat erneut Hunderten Menschen das Leben gekostet. Die meisten starben in dem von der Regierung kontrollierten Westteil der Stadt durch Beschuss aus dem Osten und von außerhalb der Stadt. Seit Mitte Oktober haben Syrien und Russland Luftangriffe auf den umkämpften Ostteil eingestellt.

Der UN-Sondervermittler für Syrien, Staffan de Mistura, traf sich am Samstag in Teheran mit dem stellvertretenden iranischen Außenminister Hossein Dschaberi Ansari, um über eine politische Lösung für Syrien zu diskutieren. Im Mittelpunkt der Gespräche stand die Versorgung der Stadt mit humanitärer Hilfe. De Mistura erklärte, die UNO suche nach Möglichkeiten, um zu verhindern, dass »die Einwohner als menschliche Schutzschilde durch Terroristen« in Aleppo missbraucht werden. Außerdem haben die Vereinten Nationen Vorschläge für den »Abzug von Zivilisten und bewaffneten Gruppen aus Aleppo« vorgelegt, die indes von dem Diplomaten vor der Presse nicht erörtert wurden.

In den Medien wird die Lage in Aleppo unterdessen sehr unterschiedlich dargestellt. Spiegel Online setzte am Montag mit »Flug durch die Ruinen« ein Drohnenvideo als Topmeldung aus Aleppo ab. Die Aufnahmen stammen vom Aleppo-Medienzentrum (AMC) und zeigt demnach Ruinen im östlichen Stadtteil Al-Schaar. Dass viele andere Orte in Syrien ebenso aussehen, bleibt unerwähnt. Das AMC wird seit 2012 von der in Washington ansässigen »Syrische Exilantenorganisation« (SEO) technisch, logistisch und finanziell unterstützt. Zuwendungen gibt es auch vom französischen Außenministerium, wie auf dessen Webseite nachzulesen ist.

Wie die österreichische Zeitung Der Standard berichtete, rücken turkmenische Kampfgruppen an der Seite der türkischen Armee auf das nordöstlich von Aleppo gelegene Al-Bab vor. Offenbar ziehen sich die Kämpfer des »Islamischen Staates« aus der Stadt in Richtung Rakka zurück. Nach der Eroberung von Al-Bab könnte die von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten kontrollierte Stadt Manbidsch das Ziel der türkisch Offensive sein. Ankara plant, in dem Gebiet eine »Schutzzone« zu errichten, die von der NATO militärisch durchgesetzt werden soll.

Der russische Auslandssender RT und andere Medien berichteten in den letzten Tagen wiederholt über den mutmaßlichen Einsatz von chemischen Kampfstoffen durch oppositionelle Kampfgruppen in Aleppo. »Offiziere der russischen Strahlen-, Chemie- und Biologieschutzstreitkräfte« hätten bei Untersuchungen vor Ort »Beweise für den Einsatz von Chlorgas und weißem Phosphor« durch Terroristen gegen Zivilisten und syrische Soldaten gefunden, erklärte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums vergangenen Freitag in Moskau. Zahlreiche Armeeangehörige und Zivilisten seien verletzt worden. Russland fordert deswegen die Entsendung von Kontrolleuren der UN-Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OP CW) in die umkämpfte Stadt.