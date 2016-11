Autobahnausverkauf geplant

Autobahnen sind ein lohnendes Investitionsobjekt für private Fonds. Deutsche Versicherungsgesellschaften haben bereits Interesse bekundet, Kapital in der geplanten Infrastrukturgesellschaft anzulegen Foto: Michael Dalder/Reuters

Autobahnen machen Lärm. Ihr Ausverkauf soll dagegen ganz still und leise vonstatten gehen. So jedenfalls wollen es die Verantwortlichen. Am besten wäre es, wenn die Öffentlichkeit gar nichts davon merkt. Der Spiegel-Artikel vom Wochenende, in dem vom Willen des Bundesfinanzministers zu lesen war, die geplante Verkehrsinfrastrukturgesellschaft fast zur Hälfte für privates Kapital zu öffnen, scheint den Plan zunichte gemacht zu haben. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe, und plötzlich herrschte helle Aufregung im Land. Will die Bundesregierung Deutschlands Straßennetz verhökern?

Ja, sie will, aber eben anders, als man denkt. Tatsächlich war nämlich der Vorstoß von Kassenwart Wolfgang Schäuble (CDU) nur die Vorlage fürs große Dementi. Wie auf Knopfdruck ließ Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) wissen: »Es wird weder eine Privatisierung von Straßen noch der Bundesfernstraßengesellschaft geben« (siehe auch jW vom Montag). Der fragliche Bund-Länder-Beschluss vom 14. Oktober laufe lediglich auf eine Reform der Auftragsverwaltung hinaus. Sören Bartol, SPD-Vizefraktionschef im Bundestag, setzte noch eins drauf und versprach eine doppelte Privatisierungsbremse. »Das hundertprozentige unveräußerliche Eigentum des Bundes muss für die Infrastruktur wie auch für die Gesellschaft im Grundgesetz festgeschrieben werden.«

Für das Gros der Medien war der Fall damit klar: In der Koalition gibt es Streit, und gegen die Sozialdemokraten wird Schäuble seinen perfiden Plan nicht durchsetzen können. Also Entwarnung, für die Bürger bleibt alles beim alten oder noch schöner: Es wird sogar besser. Total im Bilde war am Montag Tagesschau.de: »Autobahnen bleiben Staatseigentum«, titelte die ARD.

Noch Fragen? Ja, und die wirft in der Mainstreampresse eigentlich nur die taz auf. Das Blatt schrieb am Montag über ein »Versteckspiel auf dem Highway« und warnte vor einer »smarten Form der Privatisierung«. In der Rolle des Cheftäuschers sieht die Zeitung SPD-Chef Gabriel. Der hatte das Projekt vor mehr als zwei Jahren erst mit der Ankündigung ins Rollen gebracht, »Lebensversicherungskonzernen attraktive Angebote (zu) machen, sich an der Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur zu beteiligen«. Eine von ihm im August 2014 berufene Kommission »zur Stärkung von Investitionen in Deutschland« unter Vorsitz des Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher brütete dann die Idee einer privatrechtlichen Gesellschaft in der Regie des Bundes aus. Vor einem Monat gaben die anfänglich widerspenstigen Länderchefs im Gegenzug für großzügige Bundeshilfen grünes Licht dafür. Die angestrebte Autobahn-GmbH nach österreichischem Vorbild hätte die Alleinzuständigkeit für Bau, Erhalt und Betrieb der Bundesfernstraßen inne. Derzeit gibt der Bund das Geld, während die Länder planen und bauen.

Zur Realisierung des Vorhabens braucht es zunächst eine Verfassungsänderung. Mit der Vereinbarung vom Oktober hat die Regierung dafür eine Mehrheit beisammen. Noch zu klären ist, ob die Privatwirtschaft ganz offiziell an der Gesellschaft beteiligt werden soll oder nicht. Schäubles Vorschlag geht dahin, Kapitalanlagegesellschaften 49,9 Prozent vom Kuchen zu überlassen. Kommt es so, würden diese direkt an jedem neu gebauten und vermarkteten Kilometer verdienen. Aber es gibt eine andere Option, die in der Debatte mehr oder weniger untergeht. Danach bleibt die Autobahn-AG, wie etwa die Deutsche Bahn, (vorerst) im Bundesbesitz. Das Privatkapital käme in dem Fall über eine öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP) ins Geschäft.

Auf Länderebene geschieht dergleichen längst, allerdings eher häppchenweise, ohne den ganz großen übergeordneten Plan. Außerdem hat das Modell inzwischen einen ziemlich schlechten Ruf. So hatte zum Beispiel der Bundesrechnungshof 2014 moniert, dass unter Beteiligung von Unternehmen zwar mitunter schneller gebaut wird, dafür aber auch sehr viel teurer. Bei ÖPP lässt der Staat einen Autobahnabschnitt durch Private errichten bzw. sanieren und für einen Zeitraum von zumeist 20 bis 30 Jahren betreiben und zahlt dafür ein Art Miete. Statt der versprochenen Ersparnis entstehen in der Regel deutlich höhere Kosten für den Steuerzahler als bei einer konventionellen Finanzierung.

Unter der Regie eines einzigen Auftraggebers in Bundeshoheit, der die von allen geforderte große Autobahnmodernisierung anpackt, wären die Gewinnaussichten für die beteiligten Konzerne natürlich noch viel größer. Und der Staat kann in einer privatrechtlichen Gesellschaft Kosten »verstecken«, die der Steuerzahler trägt. Sie tauchen nicht als Verbindlichkeiten in den öffentlichen Haushalten auf, die »Schuldenbremse« und die Maastricht-Stabilitätskriterien können so umgangen werden. Für Carl Waßmuth, Sprecher des Vereins »Gemeingut in Bürgerhand«, ist der vermeintliche Koalitionszoff denn auch nur ein »Kaspertheater«. Die Möglichkeit zum Teilverkauf der Gesellschaft spiele »nur eine untergeordnete Rolle«, erklärte er am Montag. Die Konstruktion diene ausschließlich dazu, »den Autobahnbau per ÖPP zu privatisieren« und dabei so zu tun, als werde gar nicht privatisiert.

Dafür sprechen die Aussagen einer Sprecherin von Finanzminister Schäuble. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP versicherte sie am Montag, es sei »völlig unstrittig«, dass Autobahnen und Bundesstraßen Eigentum des Bundes bleiben, der auch die »maßgebende Kontrolle« behalten werde. Gleichwohl sei es für ein effizientes Arbeiten der geplanten Infrastrukturgesellschaft nützlich, »private Expertise und privates Kapital« einzubinden.