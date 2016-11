Bundeswehr nicht nötig

Dicke Hose: SUV fahrende Reeperbahn-Zuhälter erblassen vor Neid angesichts des »Survivor 1« von Rheinmetall Foto: Christian Charisius/ dpa - Bildfunk

Bei Waffenfetischisten löst der Anblick Hochgefühle aus, Polizeikritikern läuft es kalt den Rücken herunter: Zwei Polizisten posierten am Montag in Hamburg in schwerer Schutzausrüstung vor einem monströsen Panzerwagen. Innensenator Andy Grote (SPD) und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hatten für die Hansestadt Neuanschaffungen im Wert von 4,5 Millionen Euro präsentiert: Neben dem zehn Tonnen schweren Panzerwagen bessere Schutzwesten und Helme für 70 Streifenwagenbesatzungen sowie Sturmgewehre für die Beweis- und Festnahmeeinheit (BFE).

Natürlich musste die gefühlte Terrorgefahr als Begründung für die Aufrüstung herhalten. Man habe zwar keine »konkreten Hinweise« auf bevorstehende Anschläge, so Grote laut Medienberichten, wolle aber vorbereitet sein und zeigen, dass man die Bundeswehr zur Wahrung der inneren Sicherheit nicht benötige. Polizeipräsident Meyer sagte laut Welt der Name des Panzerwagens »Survivor« (Überlebender) sei Programm. Mit dem mehr als eine halbe Million Euro teuren Gefährt sollten Spezialkräfte an Terroristen oder Amokläufer herangeführt, Geiseln oder Verletzte gerettet werden. Dass Panzerwagen, Westen, Helme und Sturmgewehr auch bei ganz anderen Einsätzen zum Zuge kommen könnten, fürchtet man in der linken Szene der Stadt: etwa bei der Aufstandsbekämpfung oder Auseinandersetzungen am Rande von Demos, wie sie für den G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg erwartet werden. Dass Hamburgs Polizei sowohl in der Eskalation von Konflikten als auch in der Ausspähung von Linken nicht zimperlich ist, wurde jetzt erneut deutlich.

Ausgerechnet am Tag der Präsentation der neuen Waffen berichtete die taz, dass die Polizei vor dem Verwaltungsgericht Hamburg im Verfahren um den Einsatz der verdeckten Ermittlerin Iris P. ein so genanntes Anerkenntnisurteil unterschrieben hat. Damit hat sie eingeräumt, dass der Einsatz der Beamtin des Landeskriminalamtes, die die Szene von 2000 bis zu ihrer Enttarnung im März 2006 unter dem Decknamen »Iris Schneider« auskundschaftete, zumindest in Teilen rechtswidrig war.

Im Verfahren war es um eine Beziehung gegangen, die Iris P. mit einer Aktivistin aus der queer-feministischen Szene vom März 2003 bis März 2006 unterhalten hatte, um an Informationen zu kommen. Die Frau hatte geklagt. »Diese Ausnutzung einer ›Beziehung‹ zur Abschöpfung von Informationen über drei Jahre hinweg ist ein tiefer Eingriff in die Grundrechte, in den Kernbereich des Privat- und Intimlebens der Betroffenen«, kritisierte Christiane Schneider, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, in einer Presseerklärung.

Details über den Einsatz zeigen, wie intensiv die Polizistin die Beziehung für ihre Ermittlungen genutzt habe. »Iris P. schlug der Klägerin regelmäßig vor, gemeinsam Zusammenkünfte und politische Aktionen zu besuchen und hat sich mit ihr regelmäßig über die Personen aus dieser Szene und über deren private Verhältnisse ausgetauscht«, so Schneider. Vor allem habe P. die Klägerin, die damals viel fotografiert habe, angehalten, Personen und Aktionen zu fotografieren, sie dann um Abzüge und Speicherkarten gebeten, welche die Klägerin ihr arglos überlassen hätte. Dass dies ohne Wissen der Vorgesetzten geschah, kann Schneider sich nicht vorstellen.

Bereits im Juli hatte die Polizei eingeräumt, dass der Einsatz von Iris P. in den Räumen des linken Radiosenders FSK rechtswidrig war. Andreas Blechschmidt vom autonomen Kulturzentrum Rote Flora, der ebenfalls vom Einsatz der verdeckten Ermittlerin betroffen war, fasste die Kritik so zusammen: »Hamburgs Polizei hat sich mit geheimdienstlichen Methoden rechtswidrig Informationen beschafft. Und wir gehen davon aus, dass diese Praxis auch im Vorfeld des G20-Gipfels fortgeführt werden wird.«