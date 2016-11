Protestkletterer

Zur Eröffnung der Fleischproduktionsmesse »Euro-Tier« in Hannover entrollten Aktivisten von Robin Wood am Dienstag morgen ein Banner und demonstrierten vor dem Eingang. Die Umweltorganisation wollte darauf aufmerksam machen, dass die »Tierproduktion durch Stickstoffemissionen den Wald schädigt und die menschliche Gesundheit bedroht«. Auch die Tropen seien von der hiesigen Tierproduktion betroffen, weil für Futtermittelanbau in großem Umfang Waldflächen vernichtet würden. Die »Euro-Tier« ist nach eigenen Angaben die »weltweite Leitmesse für Tierhaltungsprofis«. (jW)