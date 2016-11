Die Macht der Bauern

Zur Entspannung vielleicht mal eine Partie Zombieschach, Herr Carlsen? Foto: REUTERS/Vincent West

Zweite Partie, zweites Remis: Die Schach-Weltmeisterschaft in New York zwischen Titelverteidiger Magnus Carlsen (Norwegen) und seinem russischen Herausforderer Sergej Karjakin verläuft weiterhin völlig ausgeglichen. Beide Spieler stehen vor dem ersten Ruhetag bei 1,0 Punkten. »Ich hoffe, die Zuschauer haben Verständnis dafür, dass wir kein Feuerwerk abgebrannt haben, aber es ist noch früh im Match«, sagte Carlsen nach der zwei Stunden und 55 Minuten langen Partie. Gespielt werden maximal zwölf Partien, wobei das Eröffnungsrecht jeweils wechselt. Für einen Sieg gibt es einen Punkt, bei Remis erhalten beide Kontrahenten jeweils einen halben. Erreicht ein Spieler vorzeitig 6,5 Zähler, ist das Duell beendet.

Es gibt auch andere Formen des Schachspiels, über die Lars Döring ein ganzes Buch geschrieben hat. Er glaubt, dass sich Schachspieler von ihrem Sport dadurch erholen, dass sie Schach spielen, aber eben »Schach alternativ«, wie sein Buchtitel lautet. Ob Magnus Carlsen es praktiziert, ist nicht verbürgt. Von einigen seiner Vorgänger wie Bobby Fischer (1943–2008) oder Alexander Aljechin (1892–1946) hingegen schon. Der eine hat gleich ein ganzes Spielsystem entwickelt, »Chess960«, der andere Anfang des 20. Jahrhunderts Räuberschach in Europa erst so richtig bekannt gemacht.

Räuberschach, in Süddeutschland Fressschach genannt, ist der Klassiker der Alternativen. Die eigenen Figuren so schnell wie möglich zu verlieren, das kann man sich noch gut vorstellen. Auch bei manchen anderen Namen lässt sich halbwegs ahnen, was das Besondere ist – wie Doppelzugschach, Tandemschach, Mehrbrettschach. Was aber ist der Clou an Türkischschach, Atomschach, Verbotsschach, Zombieschach? Das kleine Buch erklärt die Regeln von zwölf Varianten, erläutert Strategie und Taktik, in Übungspartien gibt’s noch mal Tips. Die Sammlung versteht sich als Ratgeber, weniger als Lexikon.

Schön wäre gewesen, Döring hätte noch mehr über die Entstehungsgeschichten der einzelnen Spielvarianten berichtet. Doch er verweist darauf, dass die Quellenlage dünn ist. »Selbst vom klassischen Schach weiß man nicht sicher, wie es entstand. Man weiß, es kommt aus Indien und Persien, und ist über den arabischen Raum nach Europa gelangt«.

Er selbst war lange Vereinsspieler und wurde 2014 Weltmeister im Türkischschach, eine Spielvariante, die im Dreiländereck Belgien, Niederlande, Deutschland viele Fans hat. Wichtigste Idee: Die traditionellen Machtverhältnisse im Schach werden auf den Kopf gestellt. Nur die Bauern können schlagen. Sie sind sonst die schwächsten Figuren auf dem Brett, hier gilt das nun für die Offiziere. Die Bauern machen Jagd auf den König. Das Revolte-Spiel ist im Rheinland entstanden, im Schachverein Würselen.

Die Bezeichnung Türkischschach führt Autor Döring keineswegs auf die vielen Migranten im nahen Ruhrgebiet zurück. Es könnte sein, dass es mit der Figur des Schachtürken aus dem 18. und 19. Jahrhundert zusammenhängt. Das war eine orientalisch designte Konstruktion, die aussah wie ein Schachautomat, in der aber in Wahrheit ein guter Schachspieler saß. »Seine originellen Spielzüge waren später dann möglicherweise namensstiftend«, schreibt Döring, »Eine andere Erklärung wäre, dass es für viele Eröffnungen schon Namen gibt: die französische, russische, italienische, spanische, die katalanische – die türkische gibt es nicht. Vielleicht war das einfach die Marktlücke.«Der Reiz der alternativen Schachspiele, das ist das Mantra des Buches, ist jedenfalls ein neuer Blick auf die unendlich vielen Möglichkeiten der 32 Figuren. Jugendtrainer wissen längst, dass Übungen in anderen Spielsystemen auch das klassische Spiel beleben, das Denken flexibler machen. Denn je länger man ernsthaft spielt, desto mehr steckt man oft fest in fast automatisch heruntergespulten Eröffnungen. Etablierte Dinge in Frage zu stellen macht Spaß. Profis und Freizeitspieler können dabei gleichermaßen profitieren, auch das macht das Buch klar.