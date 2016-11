Das Herz ist leer

Wir sind alle Roboter: Außer Hiroshi Ishiguro (r.), der macht sie Foto: EPA/FRANCK ROBICHON/dpa - Bildfunk

Xenophobie ist auf dem Vormarsch – egal wohin man blickt. Die »Identitäre Bewegung« befeuert die nationalistischen Neurosen auf postmodern-faschistoide Art, indem sie bemüht ist, tradiert »linke« Protestformen von rechts umzucodieren. Im August etwa kletterten Leute von ihnen aufs Brandenburger Tor in Berlin, um mit einem Banner für den Ausbau der »Festung Europa« zu werben. Höchste Zeit, dem Treiben dieser »neuen alten Rechten« ein Radiofeature zu widmen. Das tut nun Manuel Gogos mit seiner Arbeit »Die Invasion der Identitären« (WDR/ORF 2016; Ursendung Di., 19 Uhr, WDR 3 und 23 Uhr, 1Live sowie Sa., 9 Uhr, ORF Ö1). Ebenfalls beleuchtet Heike Tauch in ihrem Feature »Bürger zweiter Klasse – eine neu-deutsche Geschichte« (DLF 2016; Ursendung Di., 19.15 Uhr, DLF) das Schicksal von Murat Berisha, einem 1988 in Oslo geborenen jungen Mann, der als Zweijähriger nach Deutschland kam. Letztes Jahr wurde er nach dem Ende einer Haftzeit in Großbeeren bei Berlin in den Kosovo abgeschoben – ein Land, das er noch nie gesehen hat.

Mein Freund, der Roboter: In seinem Sci-Fi-Hörspiel »Ich bin du« (SWR 2014; Di., 19.20 Uhr, SWR 2) verhandelt Rainer Schildberger industriell gefertigte menschliche Doppelgänger, von denen sich die »Nutzer« – so die Idee – auf der Arbeit oder sonstwo vertreten lassen können. Astrid Litfaß erzählt »Aus dem Leben der Nacktmulle« (RBB 2015; Di., 20 Uhr, DLF), das sind kurze Einblicke in die »Nackt- und Bloßheiten« der ganz normalen Leute von nebenan und deren Wünsche und Nöte. Und wie es in einem Küstlerinnenleben so zugeht, zeigt Susanne Amatosero in Anlehnung an James Joyce mit »Portrait of the Artist as a Young Bitch« (NDR 2016; Di., 21 Uhr, ORF Ö1).

Eine brandneue postapokalyptische Liebestragödie legt die in Österreich geborene Autorin Falkner mit »Manifest 50: Du darfst mich töten, wenn du mich liebst« vor (HR 2016; Ursendung Mi., 21 Uhr, HR 2 Kultur). Zentrale Frage: Kann man als letzter Überlebender einer mysteriösen Menschheitsauslöschung aus Leichen Gesprächspartner basteln? Und was ist, wenn dann doch von selbst ein sogar liebenswürdiger Mensch auftaucht, dieser aber leider kein Herz hat? Das Vorgängerstück »Manifest 49: Draußen unter freiem Himmel« (WDR 2015; Mo., 0.05 Uhr, DKultur) kann man auch bald wieder hören. Ob es herzlos ist, Ameisen anzukokeln, erkundet man mit Robert Schoens »Ein verrauchtes Idyll« (HR 2015; Mi., 21.30 Uhr, DKultur). Zu hart? Wie wär’s dann mit Stefano Giannottis »Amore mio« (SWR 2012; Do., 22 Uhr, SWR 2)? Da werden nämlich die größten Lovesongs der Musikgeschichte in neuen Versionen und Mixen umgepflügt.

Ein trashiges Horrorhörspiel erwartet einen mit Jörg Buttgereits und Bodo Trabers »Fungus – Pilz des Grauens« (WDR 2016; Ursendung Do., 23 Uhr, 1Live). Mit dem Haikudichter Taneda Santoka (1882–1940) setzt sich dann Werner Fritsch in der Klangkunstarbeit »Mein Herz ist leer« (DKultur/BR 2016; Ursendung Fr., 0 Uhr, DKultur) auseinander. Und auch Jan Reetze wirft einen Blick zurück in seinem Feature »Maskentänzer – das Künstlerpaar Lavinia Schulz und Walter Holdt« (DLF 2016; Ursendung Fr., 20 Uhr, DLF).

Am vergangenen Samstag bekam der US-Regisseur Robert Wilson den »Deutschen Hörspielpreis der ARD« in Karlsruhe. Am Wochenende wird nun sein Gewinnerstück »Tower of Babel«, das von Sprachkonfusion handelt, ausgestrahlt (HR/NDR/RBB/SWR/BBC 2016; Fr., 21 Uhr, Bayern 2 und Sa., 20 Uhr, DLF). Wie die Fehlfarben einst auf ihrer zweiten Platte forderten: »Sprich fremde Sprachen im eigenen Land!«