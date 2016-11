Ein Maschinengewehr, kein Hustensaft

Niemals abtreißende Bandwurmraps in verwaschenen Sounds für die äh... Menschlichkeit Foto: EPA/GIAN EHRENZELLER/dpa-Bildfunk

Vielleicht wird Kate Tempest demnächst von Ihrer Majestät geadelt? Nein, wohl eher nicht. Dafür ist Großbritanniens berühmteste Rapperin, Verzeihung: Poetin, dann doch noch nicht berühmt genug. Außerdem ist die 1985 in South London geborene Mercury-Prize-Nominierte des Jahres 2014 auch ein paar Jahre zu jung für solcherlei verstaubte Ehren. Und überhaupt: viel zu kritisch. Ob in ihren Gedichten, den Kurzgeschichten oder ihrem vor einem halben Jahr auf deutsch erschienenen und allerorten gefeierten Roman »Worauf du dich verlassen kannst«: Meist thematisiert die 30jährige Elend, Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit, rappt sie von neoliberaler Vereinzelung, Burnout-Zuständen und einem regelmäßig ins Leere laufenden Hunger nach Liebe. In den Lyrics ihrer aufs Nötigste abgespeckten HipHop-Tracks, die Teil ihrer atemberaubend feurigen Spoken-Word-Performances sind, tut sie das sowieso.

Fast könnte man sich wundern über das hitzige Temperament ihrer niemals abreißenden Bandwurmraps, geht es doch auch im Kern ihres soeben erschienenen zweiten Albums »Let Them Eat Chaos« um Ermüdung und Erschöpfung als Dauerzustand. Extraschlaff gerappte Lyrics wären jedenfalls keine weniger plausible Form der Darbietung. Die düsteren, bisweilen industriell verwaschenen Sounds und die mal sehr maschinenhaften, dann wieder apart stolpernden oder verwackelten Beats von Dan Carney würden auch dazu passen. Aber Kate Tempest ist nun mal kein codeinhaltiger Hustensaft, sondern ein Maschinengewehr.

45 Seiten lang sind die Lyrics des neuen Albums. Sieben vereinzelt dahinsiechende Südlondoner Figuren lernen wir in dieser Großerzählung in Momenten ihrer größten Einsamkeit kennen. Erstaunlicherweise belässt Tempest es nicht dabei, am Ende strebt sie nach bildgewaltiger Erlösung. Zwar regnet es keine Frösche wie in Paul Thomas Andersons Filmfinale von »Magnolia«, dafür zieht ein mächtiger Sturm auf. Tempest erklärt: »Als der losbricht, treten sie alle vor ihre Tür. Und kommen unter etwas Größerem zusammen – in ihrer Menschlichkeit.« Ein Augenblick der Freude und Gemeinschaft sei das. Etwas kitschig ist dieser bildhafte Moment leider auch.