Zu Steinmeiers Türkei-Besuch

Anlässlich des Türkei-Besuchs von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am heutigen Dienstag versandte die Kurdische Gemeinde Deutschland eine Pressemitteilung:

Zum ersten Mal nach dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli dieses Jahres reist Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier nach Ankara. Deutschland will sich trotz der jüngsten Verhaftungswelle gegen Oppositionsabgeordnete, Bürgermeister und Journalisten wieder um engere Kontakte zur Türkei bemühen. Noch am vorigen Donnerstag haben alle im Bundestag vertretenen politischen Parteien deutliche Kritik an die Adresse Ankaras gerichtet und das autokratische Regime Erdogan aufgefordert, die Demokratie und Menschenrechte einzuhalten.

Einen Tag vor Steinmeiers Ankara-Besuch widersprach Mehmet Tanriverdi, stellvertretender Bundesvorsitzender der Kurdischen Gemeinde Deutschland, Steinmeiers Äußerung, »die Türkei stehe heute an einer ›Wegscheide‹, ob sie sich weiterhin in Richtung Demokratie entwickle oder nicht«. »Die Türkei ist ein autoritärer, islamischer, nationalistisch geprägter Staat und hat sich längst für den antidemokratischen Weg entschieden und ist dabei die Diktatur zu verfestigen«, so Tanriverdi.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Kurdischen Gemeinde Deutschland ruft den Bundesaußenminister und designierten Bundespräsidenten auf, gegenüber seinen Gesprächspartnern eine deutliche unmissverständliche Sprache zu verwenden und sich für die sofortige Freilassung des inhaftierten Vorsitzenden der prokurdischen Opposi­tionspartei HDP, Selahattin Demirtas, und anderer politischer Gefangener einzusetzen. »Besuchen Sie Herrn Demirtas im Gefängnis von Edirne und treffen Sie sich auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft und der Opposition sowie mit Vertretern der kurdischen Minderheit in der Türkei und setzen Sie damit ein Signal.«

Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, kommentierte die Einigung der großen Koalition in Berlin auf Frank-Walter Steinmeier als nächsten Bundespräsidenten:

Gabriel kann einen taktischen Sieg gegen Merkel verbuchen, aber ein Gewinn für eine sozialere Politik ist das nicht. Immerhin ist Steinmeier gerade deshalb der ideale Kandidat der großen Koalition, weil er als Ini­tiator der sozial verheerenden Agenda-Gesetze für die Zerstörung des Sozialstaates und die immer tiefere soziale Spaltung im Land steht, und damit genau die Politik verkörpert, die immer mehr Menschen an der Demokratie verzweifeln lässt. Und trotz moderater NATO-Kritik steht Steinmeier als Befürworter von Interventions­kriegen auch nicht für eine Wende hin zu einer friedlichen Außenpolitik. Die Linke wird einen eigenen Kandidaten zur Bundespräsidentenwahl aufstellen, auch um zu verdeutlichen, dass es eine Alternative zu Sozialabbau und Kriegseinsätzen gibt.