So geht Hegemonie

Mit staatlichem Segen: Im Vergleich zu vergangenen Jahren war der diesjährige »Unabhängigkeitsmarsch« eine eher ruhige Veranstaltung (Warschau, 11.11.2016) Foto: REUTERS/Kacper Pempel

Auf dem Bahnsteig im westpolnischen Städtchen Wrzesnia stehen am Freitag morgen ungefähr 15 Leute, die Besenstiele dabeihaben. Teils vierschrötige, kahlrasierte Gestalten, teils Leute, denen man die körperliche Arbeit ansieht, aber auch Paare im Studentenalter, angezogen wie für einen gemeinsamen Ausflug. Der Zug kommt schon aus Szczecin (Stettin), er ist rappelvoll und hat eine halbe Stunde Verspätung, weil die Bahn unterwegs noch zusätzliche Waggons angehängt hat, um des Andrangs Herr zu werden. Trotzdem reicht der Platz nicht für alle. Hunderte Leute mit um die Schultern geschlungenen Nationalfahnen und »patriotischen« T- Shirts über den Anoraks hocken auf den Gängen, bringen sich mit Dosenbier in Stimmung und werfen an jeder Station Knallfrösche auf den Bahnsteig. Beides ist eigentlich verboten, aber die Polizei, die für jeden Waggon ein paar Beamte mit Knüppeln und Pfefferspraydosen am Gürtel abgestellt hat, schaut darüber hinweg.

Kaum ist der Zug im unterirdischen Zentralbahnhof von Warschau angekommen, geht es los. Sprechchöre: »An den Bäumen wie die Blätter / Werden die Kommunisten hängen«, »Mit Hammer und Sichel gegen das rote Pack.« Alternativ wird dasselbe auch Juden und Zionisten angedroht. Draußen auf der Straße hängen der Qualm von Rauchfackeln und der Geruch von explodierten Feuerwerkskörpern in der Luft. Hunderte eilen nach Osten, auf eine zentrale Kreuzung, wo sich der diesjährige »Unabhängigkeitsmarsch« treffen sollte. Am Weg werden nationale Accessoires verkauft: weiß-rote Armbinden mit dem Emblem des Warschauer Aufstands für zehn Zloty (2,30 EUR), Fahnen für 25.

Die Demo hat sich schon in Marsch gesetzt. »Polen ganz und Polen weiß«, »Gib dem Flüchtling einen Tritt / Und ganz Polen freut sich mit«, skandieren die Leute, überwiegend junge Männer. Auf Transparenten steht »Polen erwache« oder »Wir helfen den Moslems so wie 1683«. Das ist noch die intellektuellste Parole dieses Tages, denn das Datum spielt an auf die Schlacht am Kahlen Berge bei Wien, wo 1683 ein polnisches Heer die türkische Belagerung der Stadt sprengte. Im Ergebnis begründete Wien mit von den Belagerern zurückgelassenen Vorräten seine Kaffeehauskultur, und die Türken versuchten kein zweites Mal, Mitteleu­ropa zu erobern. Entsprechend reiten weit vorne, an der Spitze des kilometerlangen Zuges, einige als polnische Husaren jener Zeit verkleidete »Rekonstruktoren«, angeklebte überdimensionierte Flügel auf den Schultern.

»Polen, die Bastion Europas« ist das Motto der Demonstration. Es nimmt zudem ein Leitmotiv der polnischen Hochkultur auf: den sogenannten Messianismus, die vom Nationaldichter Adam Mickiewicz (1798–1855) aufgebrachte Vorstellung, wonach Polen, der »Christus der Nationen«, sich als »Vorposten des Christentums« immer wieder für andere aufgeopfert habe, die ihm dies seit jeher schlecht gedankt hätten. Der Mainstream der polnischen Kultur lebt von diesem gekränkten Selbstwertgefühl, das überall Feinde und Verräter wittert und chronisch beleidigt ist. Jedes Schulkind bekommt das beigebracht, und auf diesem »Unabhängigkeitsmarsch« ergreift das Ressentiment die Massen.

Die Stimmung ist aggressiv, aber kontrolliert. Entlang der Route stehen Ordner von der mitveranstaltenden Organisation National-Radikales Lager (ONR). Sie sind erkenntlich an grün-weißen Armbinden mit dem Emblem der in der Vorkriegszeit mit antijüdischen Pogromen hervorgetretenen Gruppe gleichen Namens. Als am Platz vor der Warschauer Börse ein paar Dutzend Liberale ein Transparent mit der Aussage in die Luft halten, die Nationalhelden seien nicht für Polen, sondern für seine Bewohner gestorben, rasten ein paar Teilnehmer trotzdem aus. Einer wirft eine Leuchtfackel in ihre Richtung, ein anderer versucht, über den Bauzaun zu klettern, hinter dem die Liberalen stehen, aber die Ordner halten ihn zurück: »Mach keinen Scheiß, darauf warten die doch bloß.« Als die Liberalen – etwas in Widerspruch zu ihrer aus dem Kosciuszko-Aufstand 1795 entlehnten Parole »Für unsere und eure Freiheit« – das Verbot der ONR fordern, ruft es zurück: »Ihr gehört verboten!« Die Polizei hält sich zurück, überfliegt nur gelegentlich mit einem Hubschrauber die Marschkolonne.

Dass der »Unabhängigkeitsmarsch« das bleibt, was man landläufig »friedlich« nennt, dass also die Aggression eine verbale bleibt, ist relativ neu und hängt mit dem Regierungsantritt der PiS im November 2015 zusammen. Vorher hatte es am Rande der seit 2008 regelmäßig veranstalteten Demonstration alljährlich Randale mit Verletzten und erheblichen Sachbeschädigungen gegeben. Fußballfans zeigten ihre Muskeln, zündeten ein als »Schwulenpropaganda« verhasstes Kunstobjekt an, demolierten eine Wachbude vor der russischen Botschaft und attackierten alternative Wohnprojekte in besetzten Häusern. Seit vergangenem Jahr aber gebärden sich die polnischen Rechten staatstragend. Geschmeichelt durch offizielle Grußworte des Präsidenten Andrzej Duda für ihr »schönes patriotisches Treffen«, geben sie die Komplimente zurück: »Andrzej Duda, rette Polen«, lautete ein Transparent dieses Jahres.

Auf der Schlusskundgebung im Nationalstadion wird es dann sogar noch sentimental. Demonstranten kommen auf die Bühne, gehen vor ihren Freundinnen auf die Knie und machen vor großem Publikum Heiratsanträge. Harte Männer, ganz weich. Abends dann chillen die Rechten in den Kneipen rund um den Bahnhof aus, essen Döner und Thai-Food, deren Erfinder sie gerade noch verjagen wollten, manche haben ihren Mädchen Rosen gekauft. Später dann, beim Aussteigen auf dem Bahnhof von Wrzesnia, ziehen ein paar Fahnenträger Bilanz. »War aber nicht viel los diesmal«, mault der eine. »Klar, weil die Polizei nicht provoziert hat«, gibt der andere zurück. Ob er das bedauert?