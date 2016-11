Borissow schmeißt hin

Rücktritt erklärt: Bojko Borissow nimmt die Wahlniederlage seiner Wunschkandidatin für die Präsidentschaft zum Anlass, sein Amt zurückzugeben (Sofia, 13.11.2016) Foto: EPA/STR/dpa-Bildfunk

Bulgariens Premierminister Boj­ko Borissow hat am Montag seinen Rücktritt eingereicht. Das meldete die Nachrichtenagentur BTA. Bis eine neue Regierung gebildet ist, bleibt das alte Kabinett kommissarisch im Amt. Borissow reagiert mit diesem Schritt auf die Wahl von Rumen Radew zum Präsidenten. Der ehemalige Luftwaffengeneral hatte am Sonntag die Stichwahl um das höchste Staatsamt mit knapp 60 Prozent der Stimmen gegen Borissows Parteikollegin Zezka Zatschewa gewonnen, die rund 36 Prozent erhielt. Vier Prozent der Wähler nutzten die Möglichkeit, »Ich unterstütze niemanden« anzukreuzen.

Radew war als unabhängiger Kandidat unterstützt von der oppositionellen Sozialistischen Partei ins Rennen gegangen. Die Juristin Zatschewa gehört indes zum Apparat der regierenden rechten Partei GERB und sitzt der bulgarischen Nationalversammlung in der Hauptstadt Sofia vor. Die Abstimmung kann als Absage an den von Berlin diktierten Kurs Borissows betrachtet werden.

Der Wahlkampf war von den üblichen inhaltslosen Parolen geprägt. Die beiden großen Parteien warfen sich entweder die Rückkehr zum Kommunismus oder einen autoritären Führungsstil vor. Westliche Medien interessierten sich vor allem für die Haltung Radews gegenüber Russland. Ihm wurde das Prädikat »prorussisch« verpasst. Der ehemalige Militär, der einen Teil seiner Ausbildung in den USA absolvierte und mit keinem Wort die bulgarische Mitgliedschaft in der NATO oder der EU in Frage stellte, hatte im Wahlkampf versprochen, die Beziehungen zu Moskau verbessern und sich für die Lockerung der Sanktionen einsetzen zu wollen. Am Sonntag erklärte Radew auf einer Pressekonferenz, er werde ein »aktiver Präsident« sein, der in enger Absprache mit den anderen Regierungen und Staatschefs der Europäischen Union dafür arbeiten werde, die Handelsbeschränkungen gegen Russland zu beseitigen.

Bulgarien gehört zu den ärmsten Ländern der EU. Der Durchschnittslohn betrug im vergangenen Jahr umgerechnet rund 400 Euro im Monat. 20 Prozent der rund 7,2 Millionen Bulgaren leben unterhalb der nationalen Armutsquote; wer kann, verlässt das Land. Wegen der westlichen Sanktionen gegen Moskau brach der russisch-bulgarische Handel ein – allein im vergangenen Jahr ging das Volumen um zirka 25 Prozent zurück.